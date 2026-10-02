Piers Morgan springt Cristiano Ronaldo zur Seite und ledert gegen Jorge Jesus.
Nach dem Abreise-Eklat von Cristiano Ronaldo aus dem Lager der portugiesischen Nationalmannschaft vor dem Länderspiel in Dänemark hat sich dessen enger Vertrauter Piers Morgan mit scharfen Attacken gegen Nationaltrainer Jorge Jesus geäußert.
Der britische Moderator, der seit dem Aufsehen erregenden Interview von 2022 eng mit dem Superstar von Al-Nassr befreundet ist, griff den Selecao-Coach auf der Plattform X direkt an. "Was für ein arrogantes Arschloch. Jesus war nie gut genug, um für Portugal zu spielen, und jetzt macht es ihm Spaß, die größten Spieler des Landes herabzuwürdigen", schrieb der 61-Jährige.
Auslöser der Kontroverse war das Verlassen des Teamcamps am Dienstagabend durch den 41-jährigen Angreifer nach einem Gespräch mit Verbandspräsident Pedro Proenca. Vorausgegangen war die Entscheidung von Jesus, im Nations-League-Auswärtsspiel in Dänemark (das Portugal mit 4:2 gewann) auf Goncalo Ramos in der Startformation zu setzen und Ronaldo erneut auf der Bank zu lassen. Bereits im vorangegangenen Länderspiel gegen Norwegen hatte der Routinier über die volle Distanz nur zugeschaut.
Anschließend wurde Ronaldos angestammte Rückennummer 7 für das Dänemark-Spiel an Rafael Leao vergeben. Auch diesen Schritt kritisierte Morgan scharf.
"Nach allem, was Cristiano für Portugal geleistet hat - warum zum Teufel behandeln sie ihn so? Gestern war der Geburtstag seines Vaters und er hat am Tag nach dessen Tod für sein Land gespielt. Es ist beschämend, diese schockierende Respektlosigkeit gegenüber ihrem größten Spieler mitanzusehen", schrieb Morgan.
Die Abreise von CR7 erhielt auf Anhieb eine riesige Dimension. So schalteten sich neben der Schwester des Kapitäns auch der portugiesische Premierminister in die Debatte um den Umgang mit dem Rekordnationalspieler ein.
Ob Ronaldos Karriere im Nationalteam mit seinem Abschied endgültig vorbei ist, ließ der 41-Jährige, der mit einem Statement reagierte, noch offen. Eine Rückkehr unter Trainer Jesus, der ihn bereits in der vergangenen Saison bei Al-Nassr coachte, erscheint aktuell jedoch höchst unwahrscheinlich.
Häufig gestellte Fragen
Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.
Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.
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