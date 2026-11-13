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UEFA Nations League A
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DFB-Team heute live sehen
GOAL
Übersetzt von

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream?

UEFA Nations League A
Serbien - Deutschland
Serbien
Deutschland
Jürgen Klopp

Im Rahmen der Nations-League-Gruppenphase tritt Deutschland am heutigen Freitag auswärts in Serbien an. Doch warum zeigen weder ARD noch ZDF die Partie vom DFB-Team im Free-TV und welcher Sender ist stattdessen für die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft zuständig?

Für die deutsche Nationalmannschaft steht am heutigen Freitag (13. November) das nächste Gruppenspiel der Nations League auf dem Programm. Das DFB-Team ist auswärts in Serbien gefordert. Anstoß im Belgrader Stadion Rajko Mitic ist um 20.45 Uhr. Aufgrund einer UEFA-Sperre handelt es sich um ein Geisterspiel.

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Welcher Sender die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt und warum weder ARD noch ZDF im Einsatz sind, erfahrt ihr hier.

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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream?

Ihr könnt Serbien gegen Deutschland wie gewohnt im Free-TV sehen, allerdings wird weder die ARD noch das ZDF die Partie übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich für die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft nämlich mit RTL ab.

Nächste Spiele
SER

SER

UEFA Nations League A

13. Nov. 2026

GER

GER

Die Übertragung beim Kölner Privatsender beginnt bereits um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Dieses Team führt durch die Vorberichterstattung und begleitet Euch während der Live-Übertragung:

  • Moderatorin: Laura Wontorra
  • Kommentator: Wolff-Christoph Fuss
  • Experte: Lothar Matthäus

Wer die Partie online im Livestream verfolgen möchte, muss hingegen auf das kostenpflichtige Angebot von RTL+ zurückgreifen. Voraussetzung dafür ist ein Abo des Pakets RTL+ Premium, das regulär 9,99 Euro pro Monat kostet. Mehr Infos gibt es hier.

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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die wichtigsten Infos

Begegnung

Serbien vs. Deutschland

Datum und Uhrzeit

13. November, 20.45 Uhr

Wettbewerb

Nations League

Spieltag

5 (Gruppenphase)

Ort

Stadion Rajko Mitic, Belgrad

Übertragung Free-TV

RTL

Übertragung Livestream

RTL+

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle und bisherigen Ergebnisse

Aus den bisherigen vier Gruppenspielen ging Deutschland nur einmal als Sieger hervor – beim Hinspiel gegen Serbien. Um die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu wahren, muss die Mannschaft im Rückspiel unbedingt erneut drei Punkte einfahren.

Die Ergebnisse und Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League:

  • 24. September, 20:45 Uhr - Niederlande gegen Deutschland: 1:1
  • 27. September, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Griechenland: 0:1
  • 1. Oktober, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Serbien: 2:0
  • 4. Oktober, 20:45 Uhr - Griechenland gegen Deutschland: 0:0
  • 13. November, 20:45 Uhr - Serbien gegen Deutschland
  • 16. November, 20.45 Uhr - Deutschland gegen Niederlande

Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2 mit dem DFB-Team:

Platz

Team

Spiele

S

U

N

Tore

Differenz

Punkte

1.

Niederlande

4

2

2

0

7:5

+2

8

2.

Griechenland

4

2

2

0

5:3

+2

8

3.

Deutschland

4

1

2

1

3:2

+1

5

4.

Serbien

4

0

0

4

1:7

-6

0

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Kader deutsche Nationalmannschaft

Position

Spieler

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Tor

Jonas Urbig (FC Bayern München)

Abwehr

Ridle Baku (RB Leipzig)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Nathaniel Brown (FC Bayern München)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Tom Bischof (FC Bayern München)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

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