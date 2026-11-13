Für die deutsche Nationalmannschaft steht am heutigen Freitag (13. November) das nächste Gruppenspiel der Nations League auf dem Programm. Das DFB-Team ist auswärts in Serbien gefordert. Anstoß im Belgrader Stadion Rajko Mitic ist um 20.45 Uhr. Aufgrund einer UEFA-Sperre handelt es sich um ein Geisterspiel.

Welcher Sender die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt und warum weder ARD noch ZDF im Einsatz sind, erfahrt ihr hier.

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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream?

Ihr könnt Serbien gegen Deutschland wie gewohnt im Free-TV sehen, allerdings wird weder die ARD noch das ZDF die Partie übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich für die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft nämlich mit RTL ab.

Nächste Spiele SER UEFA Nations League A 14:45 GER Ansehen

Die Übertragung beim Kölner Privatsender beginnt bereits um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Dieses Team führt durch die Vorberichterstattung und begleitet Euch während der Live-Übertragung:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Experte: Lothar Matthäus

Wer die Partie online im Livestream verfolgen möchte, muss hingegen auf das kostenpflichtige Angebot von RTL+ zurückgreifen. Voraussetzung dafür ist ein Abo des Pakets RTL+ Premium, das regulär 9,99 Euro pro Monat kostet. Mehr Infos gibt es hier.

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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die wichtigsten Infos

Begegnung Serbien vs. Deutschland Datum und Uhrzeit 13. November, 20.45 Uhr Wettbewerb Nations League Spieltag 5 (Gruppenphase) Ort Stadion Rajko Mitic, Belgrad Übertragung Free-TV RTL Übertragung Livestream RTL+

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle und bisherigen Ergebnisse

Aus den bisherigen vier Gruppenspielen ging Deutschland nur einmal als Sieger hervor – beim Hinspiel gegen Serbien. Um die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu wahren, muss die Mannschaft im Rückspiel unbedingt erneut drei Punkte einfahren.

Die Ergebnisse und Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League:

24. September, 20:45 Uhr - Niederlande gegen Deutschland: 1:1

- Niederlande gegen Deutschland: 1:1 27. September, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Griechenland: 0:1

- Deutschland gegen Griechenland: 0:1 1. Oktober, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Serbien: 2:0

- Deutschland gegen Serbien: 2:0 4. Oktober, 20:45 Uhr - Griechenland gegen Deutschland: 0:0

- Griechenland gegen Deutschland: 0:0 13. November, 20:45 Uhr - Serbien gegen Deutschland

- Serbien gegen Deutschland 16. November, 20.45 Uhr - Deutschland gegen Niederlande

Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2 mit dem DFB-Team:

Platz Team Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Niederlande 4 2 2 0 7:5 +2 8 2. Griechenland 4 2 2 0 5:3 +2 8 3. Deutschland 4 1 2 1 3:2 +1 5 4. Serbien 4 0 0 4 1:7 -6 0

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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Kader deutsche Nationalmannschaft