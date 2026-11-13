Für die deutsche Nationalmannschaft steht am heutigen Freitag (13. November) das nächste Gruppenspiel der Nations League auf dem Programm. Das DFB-Team ist auswärts in Serbien gefordert. Anstoß im Belgrader Stadion Rajko Mitic ist um 20.45 Uhr. Aufgrund einer UEFA-Sperre handelt es sich um ein Geisterspiel.
Welcher Sender die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt und warum weder ARD noch ZDF im Einsatz sind, erfahrt ihr hier.
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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream?
Ihr könnt Serbien gegen Deutschland wie gewohnt im Free-TV sehen, allerdings wird weder die ARD noch das ZDF die Partie übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich für die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft nämlich mit RTL ab.
Die Übertragung beim Kölner Privatsender beginnt bereits um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Dieses Team führt durch die Vorberichterstattung und begleitet Euch während der Live-Übertragung:
- Moderatorin: Laura Wontorra
- Kommentator: Wolff-Christoph Fuss
- Experte: Lothar Matthäus
Wer die Partie online im Livestream verfolgen möchte, muss hingegen auf das kostenpflichtige Angebot von RTL+ zurückgreifen. Voraussetzung dafür ist ein Abo des Pakets RTL+ Premium, das regulär 9,99 Euro pro Monat kostet. Mehr Infos gibt es hier.
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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die wichtigsten Infos
Begegnung
Serbien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit
13. November, 20.45 Uhr
Wettbewerb
Nations League
Spieltag
5 (Gruppenphase)
Ort
Stadion Rajko Mitic, Belgrad
Übertragung Free-TV
RTL
Übertragung Livestream
RTL+
Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle und bisherigen Ergebnisse
Aus den bisherigen vier Gruppenspielen ging Deutschland nur einmal als Sieger hervor – beim Hinspiel gegen Serbien. Um die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu wahren, muss die Mannschaft im Rückspiel unbedingt erneut drei Punkte einfahren.
Die Ergebnisse und Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League:
- 24. September, 20:45 Uhr - Niederlande gegen Deutschland: 1:1
- 27. September, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Griechenland: 0:1
- 1. Oktober, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Serbien: 2:0
- 4. Oktober, 20:45 Uhr - Griechenland gegen Deutschland: 0:0
- 13. November, 20:45 Uhr - Serbien gegen Deutschland
- 16. November, 20.45 Uhr - Deutschland gegen Niederlande
Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2 mit dem DFB-Team:
Platz
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Differenz
Punkte
1.
Niederlande
4
2
2
0
7:5
+2
8
2.
Griechenland
4
2
2
0
5:3
+2
8
3.
Deutschland
4
1
2
1
3:2
+1
5
4.
Serbien
4
0
0
4
1:7
-6
0
Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Serbien mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Kader deutsche Nationalmannschaft
Position
Spieler
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Tor
Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)
Tor
Jonas Urbig (FC Bayern München)
Abwehr
Ridle Baku (RB Leipzig)
Abwehr
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Abwehr
Jonathan Tah (FC Bayern München)
Abwehr
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Nathaniel Brown (FC Bayern München)
Abwehr
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Mittelfeld
Lennart Karl (FC Bayern München)
Mittelfeld
Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Tom Bischof (FC Bayern München)
Mittelfeld
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)
Mittelfeld
Said El Mala (1. FC Köln)
Mittelfeld
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Mittelfeld
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Mittelfeld
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)