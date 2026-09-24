Deutschland spielt heute erstmals mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie! Der neue Bundestrainer gibt sein Debüt im Nations-League-Spiel in den Niederlanden am Donnerstag (24. September), der Anpfiff in Amsterdam ertönt um 20.45 Uhr.

Natürlich wird Holland vs. Deutschland heute Abend live im Free-TV übertragen, allerdings läuft das Spiel weder bei ARD noch bei ZDF. Welcher Sender die Klopp-Premiere beim DFB-Team stattdessen live im TV und Stream zeigt, erfahrt Ihr jetzt.

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Holland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream?

Spiel Niederlande vs. Deutschland Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im Live Stream RTL+ Wettbewerb Nations League 2026/27, 1. Spieltag Datum Donnerstag, 24. September 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Moderatorin bei RTL Laura Papendick Experte bei RTL Lothar Matthäus Kommentator bei RTL Wolff Fuss Spielort Amsterdam (Niederlande)

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Holland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream? Erklärungen zur Übertragung

Bei ARD oder ZDF werdet Ihr zwar nicht fündig, aber selbstredend könnt Ihr Niederlande vs. Deutschland heute frei empfangbar und kostenlos live sehen. Denn RTL ist für die Übertragung des Nations-League-Auftakts der DFB-Elf zuständig.

Der Kölner Privatsender zeigt das Duell zwischen Deutschland und Oranje am Donnerstag live im Free-TV. Was das Fernsehen angeht, benötigt Ihr also kein Abo, um das Debüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer in voller Länge live schauen zu können.

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Die Sendung zum Spiel beginnt bei RTL heute schon um 19.40 Uhr, also mehr als eine Stunde vor dem Anstoß. Durch die ausführliche Vorberichterstattung aus Amsterdam führt ab 20.15 Uhr dann Moderatorin Laura Papendick, die Expertise liefert kein Geringerer als Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Kommentator der 90 Minuten zwischen Holland und Deutschland am Donnerstagabend bei RTL ist mit Wolff Fuss ein ebenfalls sehr prominentes Gesicht.

Wer nicht vor dem TV sitzen kann, dem bietet RTL indes auch die Möglichkeit, das Länderspiel der DFB-Elf in den Niederlanden im Live Stream zu verfolgen. RTL+, das Streamingportal des Senders, ist hier das Zauberwort. Wichtig allerdings: Der Stream bei RTL+ ist nicht kostenlos, stattdessen müsst Ihr Euch zunächst ein kostenpflichtiges Abo zulegen, um Holland vs. Deutschland bei RTL+ live streamen zu können.

Derweil sind ARD und ZDF natürlich nicht gänzlich raus, was Übertragungen von Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft angeht. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Partien des DFB-Teams gemeinsam mit RTL untereinander auf, für das Klopp-Debüt hat RTL den Zuschlag erhalten. Die Heimpremiere des neuen DFB-Coaches am Sonntag gegen Griechenland läuft dann bei der ARD, das Spiel in Serbien am 1. Oktober hat das ZDF im Programm. Am 4. Oktober beim Auswärtsspiel gegen die Griechen ist dann wieder RTL an der Reihe und überträgt das Match sowohl live im Free-TV als auch via RTL+ im Live Stream.

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Holland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream? Deutscher Kader für Spiele gegen Holland (auswärts) und Griechenland (zuhause)