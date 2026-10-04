Mit einem im Vergleich zum Hinspiel veränderten Kader tritt die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag (4. Oktober) in Griechenland an. Um 20.45 Uhr wird die Partie im Toumba-Stadion in Thessaloniki angepfiffen. Dabei will das DFB-Team die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen.

Auch im Free-TV wird es eine Übertragung geben, allerdings weder bei ARD noch im ZDF. Hier erfahrt Ihr, welcher Sender stattdessen das vierte Spiel von Jürgen Klopp als Bundestrainer übertragen wird.

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Griechenland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream?

Was bereits beim Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande der Fall war, gilt auch für das Gastspiel in Griechenland. Am heutigen Sonntag ist RTL für die Live-Berichterstattung der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz, nachdem die vergangenen beiden DFB-Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ARD und ZDF) übertragen worden sind.

Der Kölner Privatsender bietet die Partie zudem im Livestream an. Dieser ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement verfügbar. Dafür benötigt Ihr das Premium-Abo, da das Basic-Paket weder Live-TV noch Sportübertragungen umfasst.

RTL: Die Preise der Abo-Pakete im Überblick

Basic 5,99 Euro monatlich

Premium: 9,99 Euro monatlich - Sonderangebot für 8,49 Euro monatlich für die ersten sechs Monate

Premium Werbefrei: 12,99 Euro monatlich - Sonderangebot für 10,99 Euro monatlich für die ersten sechs Monate

Moderatorin Laura Wontorra, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff Fuss führen durch die Sendung. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr.

Getty Images

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Griechenland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Spiel Griechenland vs. Deutschland Wettbewerb Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 4. Spieltag Datum Sonntag, 4. Oktober 2026 (20.45 Uhr) Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im Livestream RTL+ Moderatorin Laura Wontorra Experte Lothar Matthäus Kommentator Wolff Fuss

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Griechenland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle der Gruppe A2