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UEFA Nations League A
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Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Griechenland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream?

UEFA Nations League A
Griechenland - Deutschland
Griechenland
Deutschland

Wer heute Abend ARD oder ZDF einschaltet, um Griechenland vs. Deutschland live zu sehen, schaut in die Röhre. Doch wo läuft Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft stattdessen im Free-TV und Stream? Alle Informationen zur Übertragung vom DFB mit Trainer Jürgen Klopp gibt es hier.

Mit einem im Vergleich zum Hinspiel veränderten Kader tritt die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag (4. Oktober) in Griechenland an. Um 20.45 Uhr wird die Partie im Toumba-Stadion in Thessaloniki angepfiffen. Dabei will das DFB-Team die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen.

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Auch im Free-TV wird es eine Übertragung geben, allerdings weder bei ARD noch im ZDF. Hier erfahrt Ihr, welcher Sender stattdessen das vierte Spiel von Jürgen Klopp als Bundestrainer übertragen wird.

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Griechenland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream?

Was bereits beim Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande der Fall war, gilt auch für das Gastspiel in Griechenland. Am heutigen Sonntag ist RTL für die Live-Berichterstattung der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz, nachdem die vergangenen beiden DFB-Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ARD und ZDF) übertragen worden sind.

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Der Kölner Privatsender bietet die Partie zudem im Livestream an. Dieser ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement verfügbar. Dafür benötigt Ihr das Premium-Abo, da das Basic-Paket weder Live-TV noch Sportübertragungen umfasst.

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Moderatorin Laura Wontorra, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff Fuss führen durch die Sendung. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Griechenland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Spiel

Griechenland vs. Deutschland

Wettbewerb

Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 4. Spieltag

Datum

Sonntag, 4. Oktober 2026 (20.45 Uhr)

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im Livestream

RTL+

Moderatorin

Laura Wontorra

Experte

Lothar Matthäus

Kommentator

Wolff Fuss

Warum übertragen ARD oder ZDF Deutschland (DFB) vs. Griechenland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das Debüt von Jürgen Klopp gegen die Niederlande stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle der Gruppe A2

Platz

Land

Spiele

Tordifferenz

Punkte

1.

Griechenland

3

+2

7

2.

Niederlande

3

+1

5

3.

Deutschland

3

+1

4

4.

Serbien

3

-4

0

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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