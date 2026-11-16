Schaffen es Jürgen Klopps Jungs noch ins Viertelfinale der Nations League? Gegen die Niederlande sollte dafür am Montag (16. November) bestenfalls ein Sieg her, das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell beginnt heute Abend um 20.45 Uhr.

Welchen Sender Ihr einschalten müsst, um das DFB-Team gegen Holland live im Free-TV und Livestream zu sehen, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Warum überträgt RTL Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Holland mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream?

Heute sind nicht ZDF oder RTL mit der Übertragung eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft an der Reihe, sondern die ARD. Exklusiv im Ersten könnt Ihr Deutschland gegen Holland in der Nations League am Montagabend live sehen.

Die Übertragung im Free-TV ist kostenlos, zudem gibt es natürlich auch einen Gratis-Livestream. Abrufbar ist dieser bei sportschau.de oder in der ARD-Mediathek.

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Die ARD berichtet live aus dem Berliner Olympiastadion und beginnt ihre Übertragung bereits um 20.15 Uhr. Eine halbe Stunde lang stimmen Euch Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger auf die Partie zwischen Deutschland und der Niederlande ein, auch alle wichtigen Interviews sind in der Vorberichterstattung natürlich enthalten.

Sobald ab 20.45 Uhr in Berlin der Ball rollt, wird Deutschland vs. Holland bei der ARD von Tom Bartels kommentiert.

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Warum überträgt RTL Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Holland mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Wichtige Infos zur Übertragung

Spiel Deutschland vs. Niederlande Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im Livestream sportschau.de / ARD-Mediathek Wettbewerb Nations League, 6. Spieltag Datum Montag, 16. November 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Vorberichte bei der ARD ab 20.15 Uhr Moderatorin Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Tom Bartels Spielort Olympiastadion, Berlin

Warum überträgt RTL Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Holland mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die aktuelle Tabelle in der deutschen Gruppe