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Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Warum überträgt RTL Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Holland mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream?

UEFA Nations League A
Deutschland - Niederlande
Deutschland
Niederlande

Deutschland vs. Niederlande wird heute nicht live bei RTL übertragen. Welcher Sender das Länderspiel stattdessen live im Free-TV und kostenlos im Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Schaffen es Jürgen Klopps Jungs noch ins Viertelfinale der Nations League? Gegen die Niederlande sollte dafür am Montag (16. November) bestenfalls ein Sieg her, das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell beginnt heute Abend um 20.45 Uhr.

Welchen Sender Ihr einschalten müsst, um das DFB-Team gegen Holland live im Free-TV und Livestream zu sehen, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Warum überträgt RTL Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Holland mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream?

Heute sind nicht ZDF oder RTL mit der Übertragung eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft an der Reihe, sondern die ARD. Exklusiv im Ersten könnt Ihr Deutschland gegen Holland in der Nations League am Montagabend live sehen.

Die Übertragung im Free-TV ist kostenlos, zudem gibt es natürlich auch einen Gratis-Livestream. Abrufbar ist dieser bei sportschau.de oder in der ARD-Mediathek.

Germany Training SessionGetty Images
Nächste Spiele
GER

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UEFA Nations League A

16. Nov. 2026

NED

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Die ARD berichtet live aus dem Berliner Olympiastadion und beginnt ihre Übertragung bereits um 20.15 Uhr. Eine halbe Stunde lang stimmen Euch Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger auf die Partie zwischen Deutschland und der Niederlande ein, auch alle wichtigen Interviews sind in der Vorberichterstattung natürlich enthalten.

Sobald ab 20.45 Uhr in Berlin der Ball rollt, wird Deutschland vs. Holland bei der ARD von Tom Bartels kommentiert.

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Warum überträgt RTL Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Holland mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Wichtige Infos zur Übertragung

Spiel

Deutschland vs. Niederlande

Übertragung live im Free-TV

ARD

Übertragung im Livestream

sportschau.de / ARD-Mediathek

Wettbewerb

Nations League, 6. Spieltag

Datum

Montag, 16. November 2026

Uhrzeit

20.45 Uhr

Vorberichte bei der ARD ab

20.15 Uhr

Moderatorin

Esther Sedlaczek

Experte

Bastian Schweinsteiger

Kommentator

Tom Bartels

Spielort

Olympiastadion, Berlin

Warum überträgt RTL Deutschland heute nicht? Und welcher Sender zeigt das DFB-Team gegen Holland mit Jürgen Klopp stattdessen live im Free TV und Live Stream? Die aktuelle Tabelle in der deutschen Gruppe

Platz

Land

Spiele

Punkte

Tore

1

Niederlande

5

11

14:5

2

Griechenland

5

8

5:10

3

Deutschland

5

8

6:3

4

Serbien

5

0

4:11

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