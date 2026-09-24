Die Ära Jürgen Klopp beim DFB-Team beginnt am 24. September mit dem Auswärtsspiel gegen die Niederlande in der Nations League. Weder im Duell mit Oranje noch bei den drei weiteren Partien der ersten Abstellungsperiode unter Klopp laufen Antonio Rüdiger und Leroy Sane für Deutschland auf.

Sind die beiden großen Namen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten? Sind sie verletzt? Oder wurden sie von Klopp schlichtweg nicht nominiert? GOAL liefert Euch jetzt die Antworten.

Warum sind Leroy Sane und Antonio Rüdiger bei Deutschland (DFB) nicht dabei? Karriereende in der Nationalmannschaft, Verletzung oder hat Jürgen Klopp sie nicht nominiert?

Fangen wir mit Rüdiger an. Der Innenverteidiger von Real Madrid war jahrelang Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft und rückte auch bei der jüngsten WM nach der Verletzung von Abwehrkonkurrent Nico Schlotterbeck wieder in die Startelf. Warum fehlt Rüdiger nun in den ersten Länderspielen unter Klopp?

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Die Erklärung ist ganz einfach: Der 33-Jährige ist zurückgetreten, hatte Anfang September das Ende seiner Karriere im DFB-Team verkündet. "Auch wenn der große Titel bei den letzten Turnieren ausblieb und wir manche schmerzhafte Niederlage hinnehmen mussten, war diese Zeit für mich ein extrem besondere Kapitel, das mich für immer prägen wird", schrieb Rüdiger in seinem Statement auf Instagram.

Der Abwehrmann hat zwischen 2014 und 2026 in gut zwölf Jahren 86 Länderspiele absolviert, in denen ihm drei Tore gelangen. Mit der WM 2018 (Aus in der Vorrunde), der EM 2021 (Achtelfinale), der WM 2022 (Aus in der Vorrunde), der EM 2024 (Viertelfinale) und der WM 2026 (Sechzehntelfinale) nahm Rüdiger an fünf großen Turnieren teil. Seinen größten Erfolg im DFB-Trikot feierte der gebürtige Berliner aber beim Confederations Cup 2017, als er ein wichtiger Teil der jungen deutschen Auswahl war, die mit einem 1:0-Finalsieg über Chile den Titel holte.

Während Rüdiger also aufgrund seines Rücktritts nicht mehr dabei ist, hätte Sane Klopp grundsätzlich zur Verfügung gestanden. Der Offensivspieler, bei der verkorksten WM 2026 unter Julian Nagelsmann noch Stammkraft, ist nicht verletzt, krank oder gesperrt - allerdings verzichtete Klopp darauf, Sane zu nominieren. Und das, obwohl der neue Bundestrainer mit deren 44 ungewöhnlich viele Spieler berufen hat.

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"Leroy hat in der Saison noch nicht wirklich Fuß gefasst", erklärte Klopp seine Entscheidung gegen Sane auf der Pressekonferenz Mitte September und meinte zudem, bisher noch nicht persönlich mit dem Mann von Galatasaray gesprochen zu haben. "Ich werde mit ihm sicher noch sprechen", fügte Klopp an.

Sane, der bereits 80 Länderspiele (18 Tore) in seiner Vita stehen hat, konnte für den türkischen Meister in der noch jungen Saison 2026/27 bisher keine Glanzlichter setzen. In sieben Einsätzen kam der 30-Jährige noch auf keine direkte Torbeteiligung. Sane muss sich sicherlich erheblich steigern, um künftig möglicherweise eine Bewährungschance von Klopp zu erhalten und in die Nationalmannschaft zurückzukehren.

Warum sind Leroy Sane und Antonio Rüdiger bei Deutschland (DFB) nicht dabei? Karriereende in der Nationalmannschaft, Verletzung oder hat Jürgen Klopp sie nicht nominiert? Rüdigers DFB-Karriere

Länderspiele 86 Tore 3 Länderspieldebüt 13. Mai 2014 (Testspiel gegen Polen, 0:0) Erstes Länderspiel-Tor 8. Oktober 2017 (WM-Quali gegen Aserbaidschan, 5:1) Turniere Confederations Cup 2017 (4 Einsätze, Sieger), WM 2018 (1 Einsatz, Vorrunde), EM 2021 (4 Einsätze, Achtelfinale), WM 2022 (3 Einsätze, Vorrunde), EM 2024 (5 Einsätze, Viertelfinale), WM 2026 (4 Einsätze, Sechzehntelfinale)

Warum sind Leroy Sane und Antonio Rüdiger bei Deutschland (DFB) nicht dabei? Karriereende in der Nationalmannschaft, Verletzung oder hat Jürgen Klopp sie nicht nominiert? Sanes bisherige DFB-Karriere