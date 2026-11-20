Erstmals seit seinem Zusammenbruch am 23. Oktober kehrte der Belgier am Montag auf den Trainingsplatz des FC Bayern zurück und leitete wieder eine Einheit seiner Mannschaft. Dabei sorgte allerdings eine Armschlinge an seinem rechten Arm für Aufsehen.

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Warum muss Vincent Kompany seinen Arm stützen? Verletzung vom Trainer des FC Bayern

Hinter der Schlinge steckt eine Verletzung der linken Schulter, die sich Kompany bereits vor einigen Wochen bei einem Sturz zugezogen hatte. Am selben Tag war der Bayern-Trainer infolge einer Hirnhautreizung an der Säbener Straße zusammengebrochen und musste anschließend mehr als drei Wochen pausieren.

Inzwischen befindet sich der 40-Jährige auf dem Weg zurück. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, absolvierte Kompany an der Säbener Straße ein individuelles Reha-Programm, um seine Schulterverletzung auszukurieren. Dabei zeigten sich die Münchner zuversichtlich und erklärten, der Belgier sei "auf dem Wege der Besserung". Während seiner Abwesenheit hatte Co-Trainer Aaron Danks das Training geleitet und Kompany bei den Pflichtspielen an der Seitenlinie vertreten.

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Dass die Rückkehr des Cheftrainers nicht mehr lange auf sich warten lassen könnte, hatte zuvor bereits Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß angedeutet: "Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen."

Für die Bayern steht am Freitag das nächste Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln an.

Warum muss Vincent Kompany seinen Arm stützen? Verletzung vom Trainer des FC Bayern - Übertragung im TV und Livestream

Sky überträgt das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln am Freitag live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Als Kommentatoren sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz.

Wer die Begegnung lieber online verfolgen möchte, kann auf den Livestream von Sky zurückgreifen. Dieser ist sowohl über SkyGo als auch über WOW abrufbar. Für beide Angebote ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Warum muss Vincent Kompany seinen Arm stützen? Verletzung vom Trainer des FC Bayern - Wichtigste Infos

Begegnung FC Bayern vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga Spieltag 10 Datum 20. November 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München TV Sky Livestream SkyGo, WOW

Warum muss Vincent Kompany seinen Arm stützen? Verletzung vom Trainer des FC Bayern - Tabelle der Bundesliga vor dem 10. Spieltag