Zum Abschluss des 7. Bundesliga-Spieltags kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München. Die Partie im Europa-Park-Stadion wird um 17:30 Uhr angepfiffen. Die Münchner müssen dabei ohne Cheftrainer Vincent Kompany auskommen.

Warum der Belgier nicht dabei ist und wer ihn vertritt, lest Ihr bei GOAL.





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Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt

Der FC Bayern muss im Auswärtsspiel beim SC Freiburg aus gesundheitlichen Gründen auf Kompany verzichten. Der Cheftrainer war am Freitag während des U23-Trainings kollabiert und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Zuvor hatte der 40-Jährige bereits mit einer Virusinfektion zu kämpfen gehabt.

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Auf der Pressekonferenz am Samstag gab Sportvorstand Max Eberl vorsichtig Entwarnung. Kompany sei "stabil und in besten Händen". Wie lange der Belgier pausieren muss, lässt sich derzeit jedoch nicht abschätzen. "Wir fangen nicht an, irgendwelche Zeitkorridore aufzubauen. Null komma null. Wir müssen herausfinden, was es ist, und dann geht es darum, was das für die Recoverzeit bedeutet", erklärte Eberl. Klar sei lediglich, dass der Ausfall mehrere Wochen andauern werde.

Da die Ursache des Zusammenbruchs noch ungeklärt ist, bleibt Kompany vorerst im Krankenhaus. Dort sollen weitere Untersuchungen Aufschluss über seinen Zustand geben. "Im Moment muss er sicherlich auf seinen Körper hören und sich die Zeit nehmen, die er braucht", betonte Eberl.

Während der Abwesenheit des Cheftrainers übernimmt sein Trainerteam um Co-Trainer Aaron Danks die Verantwortung. Danks wird die Münchner auch beim Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg betreuen.

Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt - Übertragung im TV und Livestream

Das Bundesliga-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern läuft heute live und exklusiv bei DAZN. Die Vorberichte starten um 16:45 Uhr mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Nils Petersen. Sky zeigt die Partie nicht live.

DAZN bietet derzeit ein Abo an, mit dem sich innerhalb von 24 Monaten insgesamt 240 Euro sparen lassen. Im Paket ist auch die Champions League enthalten - allerdings nur bis zum Wechsel der Übertragungsrechte zu ab der Saison 2027/28.

Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt - Wichtigste Infos

Begegnung SC Freiburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Spieltag 7 Datum 25. Oktober 2026 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Europa-Park-Stadion, Freiburg Livestream DAZN

Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt - Der 7. Spieltag

Datum Anstoß Begegnung Fr., 23.10.2026 20.30 Uhr VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Sa., 24.10.2026 18.30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt So., 25.10.2026 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen So., 25.10.2026 17.30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München



