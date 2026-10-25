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Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt

SC Freiburg - Bayern München
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V. Kompany

Der FC Bayern muss beim Duell mit dem SC Freiburg auf Cheftrainer Vincent Kompany verzichten. Warum der Belgier ausfällt und wer die Münchner stattdessen betreut, erfahrt Ihr bei GOAL.

Zum Abschluss des 7. Bundesliga-Spieltags kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München. Die Partie im Europa-Park-Stadion wird um 17:30 Uhr angepfiffen. Die Münchner müssen dabei ohne Cheftrainer Vincent Kompany auskommen.

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Warum der Belgier nicht dabei ist und wer ihn vertritt, lest Ihr bei GOAL.


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Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt

Der FC Bayern muss im Auswärtsspiel beim SC Freiburg aus gesundheitlichen Gründen auf Kompany verzichten. Der Cheftrainer war am Freitag während des U23-Trainings kollabiert und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Zuvor hatte der 40-Jährige bereits mit einer Virusinfektion zu kämpfen gehabt.

Auf der Pressekonferenz am Samstag gab Sportvorstand Max Eberl vorsichtig Entwarnung. Kompany sei "stabil und in besten Händen". Wie lange der Belgier pausieren muss, lässt sich derzeit jedoch nicht abschätzen. "Wir fangen nicht an, irgendwelche Zeitkorridore aufzubauen. Null komma null. Wir müssen herausfinden, was es ist, und dann geht es darum, was das für die Recoverzeit bedeutet", erklärte Eberl. Klar sei lediglich, dass der Ausfall mehrere Wochen andauern werde.

Da die Ursache des Zusammenbruchs noch ungeklärt ist, bleibt Kompany vorerst im Krankenhaus. Dort sollen weitere Untersuchungen Aufschluss über seinen Zustand geben. "Im Moment muss er sicherlich auf seinen Körper hören und sich die Zeit nehmen, die er braucht", betonte Eberl.

Während der Abwesenheit des Cheftrainers übernimmt sein Trainerteam um Co-Trainer Aaron Danks die Verantwortung. Danks wird die Münchner auch beim Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg betreuen.

Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt - Übertragung im TV und Livestream

Das Bundesliga-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern läuft heute live und exklusiv bei DAZN. Die Vorberichte starten um 16:45 Uhr mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Nils Petersen. Sky zeigt die Partie nicht live.

DAZN bietet derzeit ein Abo an, mit dem sich innerhalb von 24 Monaten insgesamt 240 Euro sparen lassen. Im Paket ist auch die Champions League enthalten - allerdings nur bis zum Wechsel der Übertragungsrechte zu ab der Saison 2027/28.

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Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt - Wichtigste Infos

Begegnung

SC Freiburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

7

Datum

25. Oktober 2026

Uhrzeit

17.30 Uhr

Ort

Europa-Park-Stadion, Freiburg

Livestream

DAZN

Warum ist Vincent Kompany nicht da? Wieso der Trainer des FC Bayern fehlt und wer ihn gegen den SC Freiburg vertritt - Der 7. Spieltag

Datum

Anstoß

Begegnung

Fr., 23.10.2026

20.30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

RB Leipzig – SV Elversberg

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Sa., 24.10.2026

18.30 Uhr

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

So., 25.10.2026

15.30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

So., 25.10.2026

17.30 Uhr

SC Freiburg – FC Bayern München


Häufig gestellte Fragen

Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.

Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.

Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.

Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde seitdem zweimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und einmal Supercupsieger.

Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er dieser Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.

Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspieler Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.

Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 9 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.

Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.

Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.

Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst zwei Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich.

Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.

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