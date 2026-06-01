Viele Fans und Medien nennen die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft USMNT und die US-amerikanische Damen-Nationalmannschaft USWNT.

Scrollt man durch soziale Medien oder liest Spielberichte auf GOAL, taucht nicht nur "USA" auf, sondern eben "USMNT" und "USWNT".

In wenigen Wochen startet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf amerikanischem Boden, daher richtet sich das weltweite Augenmerk auf die Stars and Stripes.

Warum heißen die US-Fußballnationalmannschaften USMNT und USWNT?

Hier kommt die Analyse, warum diese Kürzel die Debatte beherrschen und was du wissen musst, während die Welt in die USA reist.

Der praktischste Grund ist sprachliche Effizienz.

In einer Welt mit schnellen Kommentaren und Zeichenlimits wirkt "The United States Men's National Team" wie ein 10-Silben-Marathon.

Stellen Sie sich vor, Kommentatoren müssten jedes Mal "die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft" sagen oder Journalisten jedes Mal "die US-amerikanische Damen-Nationalmannschaft" erwähnen. Daher ist es prägnant und praktisch, USMNT und USWNT zu verwenden.

So hat fast jede Auswahl einen Kurznamen. Nur hört man selten "SNT" für die "spanische Nationalmannschaft", weil der Sport dort weniger Fans hat. Und "italienische Nationalmannschaft" ist kein Zungenbrecher.

WEITERLESEN: Leitfaden zu dynamischen Ticketpreisen für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Was bedeutet dynamische Preisgestaltung?

Die Unterscheidung zwischen Männer- und Frauenmannschaften

Im Gegensatz zu vielen Ländern, in denen die Nationalmannschaft früher fast immer die Männermannschaft war, ist die Lage in den USA besonders. Die USWNT ist kein Zusatzprogramm – sie hat viermal den Weltmeistertitel gewonnen und setzt den Maßstab im Sport.

In den USA reicht es nicht, von der Nationalmannschaft zu sprechen und anzunehmen, dass jeder sofort weiß, welche gemeint ist.

Seit dem historischen Vergleich zur Lohngleichheit verfolgt U.S. Soccer eine Markenstrategie unter dem Motto "One Nation. One Team." Die Abkürzungen bieten eine symmetrische Möglichkeit, beide Mannschaften als gleichwertig zu feiern.

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Warum „US“ und nicht „Amerika“?

Viele Menschen nennen das Land "America", doch die FIFA erkennt über 50 Mitgliedsländer in Amerika an.

Da die USA in der CONCACAF (Fußballverband von Nord-, Mittelamerika und der Karibik) antreten, zeigt die Abkürzung "US" geografische Genauigkeit.

Da die USA das Turnier 2026 gemeinsam mit Mexiko und Kanada ausrichten, bleibt die klare US-Identität für die regionale Orientierung wichtig.

Wie lauten die Spitznamen der USMNT und USWNT?

The Stars and Stripes: Der definitive Spitzname für beide Teams. Die von Nike vorgestellten Trikots für 2026 greifen diese Nostalgie auf und bestehen aus einem "Stripes"-Heimtrikot und einem "Stars"-Auswärtstrikot, die an die Designs von 1994 anknüpfen.

Der definitive Spitzname für beide Teams. Die von Nike vorgestellten Trikots für 2026 greifen diese Nostalgie auf und bestehen aus einem "Stripes"-Heimtrikot und einem "Stars"-Auswärtstrikot, die an die Designs von 1994 anknüpfen. The Yanks: Diesen Spitznamen hört man eher von auswärtigen Fans oder internationalen Journalisten. Vor Ort gilt er als etwas altmodisch.

Diesen Spitznamen hört man eher von auswärtigen Fans oder internationalen Journalisten. Vor Ort gilt er als etwas altmodisch. The Gals / The Nats: Diese Spitznamen tauchen in kleinen Fankreisen auf, haben aber keinen Mainstream-Status erreicht.

Hat das etwas mit TMNT zu tun?

Zwar gelten die Abkürzungen als "offizielle" Namen, doch beide Teams tragen auch poetischere Spitznamen.

Für Fans der Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) in Amerika und weltweit klingt das Akronym sehr ähnlich, doch nichts deutet darauf hin, dass TMNT die Inspiration für die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft namens USMNT war. Es könnte Zufall sein.