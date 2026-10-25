Am heutigen Sonntag steht zum Abschluss des 7. Bundesliga-Spieltags das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München auf dem Programm. Die Partie im Europa-Park-Stadion wird um 17:30 Uhr angepfiffen. Der Rekordmeister muss dabei auf mehrere wichtige Spieler verzichten, darunter Joshua Kimmich und Luis Diaz.

Welche Gründe für die Ausfälle verantwortlich sind, erfahrt Ihr beiGOAL.





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Warum fehlen Joshua Kimmich und Luis Diaz heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Der FC Bayern muss das Auswärtsspiel beim SC Freiburg mit erheblichen personellen Problemen angehen. Nicht nur fallen mehrere Leistungsträger aus, auch Cheftrainer Vincent Kompany steht den Münchnern aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung. Der Belgier war am Freitag am Rande des Trainings zusammengebrochen. Zuvor hatte ihn bereits mehrere Tage lang eine Virusinfektion beeinträchtigt. An der Seitenlinie übernimmt Co-Trainer Aaron Danks seine Aufgaben.

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Auch der Kader des Rekordmeisters ist von zahlreichen Ausfällen betroffen. Joshua Kimmich steht dem Team aufgrund eines Trauerfalls nach dem Tod seines Vaters nicht zur Verfügung. Bei Luis Díaz, Min-jae Kim, Jamal Musiala und Manuel Neuer sind hingegen gesundheitliche Probleme der Grund für ihre Abwesenheit.

Diaz hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen und muss deshalb pausieren. Der Kolumbianer war unter der Woche im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal noch eingewechselt worden, musste das Spielfeld kurze Zeit später allerdings aufgrund seiner Verletzung wieder verlassen. Kim fällt mit einer Muskelzerrung aus. Musiala arbeitet derweil weiter an seinem Comeback, nachdem er sich beim Aufwärmen bei der deutschen Nationalmannschaft eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Vollständig einsatzbereit ist der Offensivspieler noch nicht.

Am Samstag kam schließlich ein weiterer Ausfall hinzu: Auch Manuel Neuer wird die Partie gegen Freiburg verpassen. Den Bayern-Keeper setzt eine anhaltende Sehnenreizung außer Gefecht.

Warum fehlen Joshua Kimmich und Luis Diaz heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung im TV und Livestream

Das Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern ist live bei DAZN zu sehen. Der Streaminganbieter überträgt die Partie in voller Länge. Bei Sky wird es dagegen keine Live-Bilder des Duells geben. Hintergrund ist die Aufteilung der Übertragungsrechte: DAZN zeigt neben den Sonntagsspielen auch die Samstagskonferenz, während Sky die Einzelspiele am Freitag und Samstag überträgt.

Die Vorberichterstattung bei DAZN startet um 16.45 Uhr. Moderator Daniel Herzog stimmt die Zuschauer auf die Begegnung ein, kommentiert wird das Spiel von Lukas Schönmüller. Als Experte ist Nils Petersen dabei, der sowohl für den SC Freiburg als auch für den FC Bayern aufgelaufen ist.

Aktuell bietet DAZN zudem ein Sonderabo an, mit dem sich über eine Laufzeit von 24 Monaten insgesamt 240 Euro sparen lassen. Das Angebot umfasst zahlreiche Sportübertragungen, darunter auch Spiele der Champions League. Ab der Saison 2027/28 wird DAZN allerdings keine Übertragungsrechte an der Königsklasse mehr besitzen.

Warum fehlen Joshua Kimmich und Luis Diaz heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Wichtigste Infos

Begegnung SC Freiburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Spieltag 7 Datum 25. Oktober 2026 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Europa-Park-Stadion, Freiburg Livestream DAZN

Gesperrt, verletzt oder anderer Grund? Darum sind Joshua Kimmich und Luis Diaz nicht im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg - Der 7. Spieltag