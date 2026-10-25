Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoSC Freiburg
Europa-Park Stadion
team-logoBayern München
DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!
Marko Brkic
Übersetzt von

Warum fehlen Joshua Kimmich und Luis Diaz heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Bundesliga
SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München

Der FC Bayern muss im heutigen Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg auf Joshua Kimmich und Luis DIaz verzichten. Warum die beiden Stars nicht mitwirken können, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Sonntag steht zum Abschluss des 7. Bundesliga-Spieltags das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München auf dem Programm. Die Partie im Europa-Park-Stadion wird um 17:30 Uhr angepfiffen. Der Rekordmeister muss dabei auf mehrere wichtige Spieler verzichten, darunter Joshua Kimmich und Luis Diaz.

DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!Jetzt anmelden!

Welche Gründe für die Ausfälle verantwortlich sind, erfahrt Ihr beiGOAL.


Anzeige

ANZEIGE/DAZNANZEIGE/DAZN

Warum fehlen Joshua Kimmich und Luis Diaz heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Der FC Bayern muss das Auswärtsspiel beim SC Freiburg mit erheblichen personellen Problemen angehen. Nicht nur fallen mehrere Leistungsträger aus, auch Cheftrainer Vincent Kompany steht den Münchnern aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung. Der Belgier war am Freitag am Rande des Trainings zusammengebrochen. Zuvor hatte ihn bereits mehrere Tage lang eine Virusinfektion beeinträchtigt. An der Seitenlinie übernimmt Co-Trainer Aaron Danks seine Aufgaben.

Auch der Kader des Rekordmeisters ist von zahlreichen Ausfällen betroffen. Joshua Kimmich steht dem Team aufgrund eines Trauerfalls nach dem Tod seines Vaters nicht zur Verfügung. Bei Luis Díaz, Min-jae Kim, Jamal Musiala und Manuel Neuer sind hingegen gesundheitliche Probleme der Grund für ihre Abwesenheit.

Diaz hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen und muss deshalb pausieren. Der Kolumbianer war unter der Woche im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal noch eingewechselt worden, musste das Spielfeld kurze Zeit später allerdings aufgrund seiner Verletzung wieder verlassen. Kim fällt mit einer Muskelzerrung aus. Musiala arbeitet derweil weiter an seinem Comeback, nachdem er sich beim Aufwärmen bei der deutschen Nationalmannschaft eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Vollständig einsatzbereit ist der Offensivspieler noch nicht.

Am Samstag kam schließlich ein weiterer Ausfall hinzu: Auch Manuel Neuer wird die Partie gegen Freiburg verpassen. Den Bayern-Keeper setzt eine anhaltende Sehnenreizung außer Gefecht.

Warum fehlen Joshua Kimmich und Luis Diaz heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung im TV und Livestream

Das Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern ist live bei DAZN zu sehen. Der Streaminganbieter überträgt die Partie in voller Länge. Bei Sky wird es dagegen keine Live-Bilder des Duells geben. Hintergrund ist die Aufteilung der Übertragungsrechte: DAZN zeigt neben den Sonntagsspielen auch die Samstagskonferenz, während Sky die Einzelspiele am Freitag und Samstag überträgt.

Die Vorberichterstattung bei DAZN startet um 16.45 Uhr. Moderator Daniel Herzog stimmt die Zuschauer auf die Begegnung ein, kommentiert wird das Spiel von Lukas Schönmüller. Als Experte ist Nils Petersen dabei, der sowohl für den SC Freiburg als auch für den FC Bayern aufgelaufen ist.

Aktuell bietet DAZN zudem ein Sonderabo an, mit dem sich über eine Laufzeit von 24 Monaten insgesamt 240 Euro sparen lassen. Das Angebot umfasst zahlreiche Sportübertragungen, darunter auch Spiele der Champions League. Ab der Saison 2027/28 wird DAZN allerdings keine Übertragungsrechte an der Königsklasse mehr besitzen.

DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!Jetzt anmelden!

Warum fehlen Joshua Kimmich und Luis Diaz heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Wichtigste Infos

Begegnung

SC Freiburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

7

Datum

25. Oktober 2026

Uhrzeit

17.30 Uhr

Ort

Europa-Park-Stadion, Freiburg

Livestream

DAZN

Gesperrt, verletzt oder anderer Grund? Darum sind Joshua Kimmich und Luis Diaz nicht im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg - Der 7. Spieltag

Datum

Anstoß

Begegnung

Fr., 23.10.2026

20.30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

RB Leipzig – SV Elversberg

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Sa., 24.10.2026

18.30 Uhr

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

So., 25.10.2026

15.30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

So., 25.10.2026

17.30 Uhr

SC Freiburg – FC Bayern München

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen