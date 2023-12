"Vielleicht gewinnt er irgendwann den Ballon d'Or": Riesiges Lob für Mittelfeldjuwel aus Paris

Zaïre-Emery ist trotz seines jungen Alters schon ein wichtiger Spieler bei PSG. Auch sein Berater traut ihm Großes zu.

WAS IST PASSIERT? Jorge Mendes, der Berater von Warren Zaïre-Emery, hat betont, dass der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain seiner Meinung nach eines Tages der beste Fußballer der Welt sein kann.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist bereits einer der besten Mittelfeldspieler der Welt", sagte Mendes bei Téléfoot. "Und ganz sicher wird er auch einer weltbesten Spieler überhaupt. Vielleicht gewinnt er irgendwann den Ballon d'Or."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Trotz seiner erst 17 Jahre ist Zaïre-Emery schon ein wichtiger Spieler im Starensemble von PSG. In der laufenden Spielzeit steht der französische Nationalspieler aktuell bei zwei Toren und fünf Assists in 16 Einsätzen für die Pariser.

Mendes führte indes zu Zaïre-Emery aus: "Er ist ein großartiges Vorbild für die Kids. Mit nur 17 Jahren weiß er schon, was er machen muss und wie er es tun sollte."