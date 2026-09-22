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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

"War Torschützenkönig in allen großen Wettbewerben": Kylian Mbappe erneuert Ballon-d'Or-Forderung

Ballon d'Or
Kylian Mbappé

Frankreichs Superstar Kylian Mbappe hat erneut den Ballon d'Or für sich gefordert, obwohl er in der abgelaufenen Saison mit Real Madrid und der Nationalmannschaft ohne Titel geblieben ist.

"Sie werden keine Mannschaft in dem Umschlag bekannt geben, sondern einen Spieler", sagte Mbappe dem Radiosender RFI. Mbappe ist bei der Verleihung am 26. Oktober in London einer der aussichtsreichsten Anwärter auf die Auszeichnung des besten Spielers der Welt.

"Die Fähigkeit, individuell zu glänzen und spektakuläre Momente zu schaffen - das ist es, was den Menschen bei einer Auszeichnung wie dieser besonders auffällt", sagte der 27-Jährige. Mbappe hatte eine individuell starke Spielzeit hinter sich, in 44 Pflichtspielen für Real erzielte er 42 Tore. Bei der WM in Nordamerika kam er auf zehn Turniertreffer und stieg zum alleinigen WM-Rekordtorschützen auf (22 Tore).

"Ich war Torschützenkönig in allen großen Wettbewerben, und ich glaube, dass dies ein gutes Jahr für mich werden könnte - das spüre ich wirklich", so Mbappe. Trotzdem landete er mit Real in La Liga nur auf Rang zwei hinter Meister FC Barcelona, in der Champions League war im Viertelfinale gegen Bayern München Schluss, bei der WM wurde Frankreich Vierter.

Neben Mbappe hatte jüngst auch Spaniens Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona den Preis für sich beansprucht. Harry Kane, der in 51 Spielen für Bayern München 61 Tore schoss, gab sich derweil zurückhaltend. Der Engländer gewann mit den Münchnern die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal, erreichte das Halbfinale der Königsklasse und belegte mit der Nationalmannschaft Rang drei bei der WM.

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Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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