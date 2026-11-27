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FCB-Trainer Vincent Kompany hat einzig den HSV im Kopf und pariert alle Nachfragen zu Joshua Kimmichs Kritik an den Klubchefs.

Joshua Kimmichs Kritik an den Granden des FC Bayern für ihren Umgang mit Jamal Musiala zieht keine Konsequenzen nach sich. Auf die Frage bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel beim Hamburger SV, ob dem Vize-Kapitän eine Geldstrafe drohe, reagierte Cheftrainer Vincent Kompany mit einem Lachen. Sportdirektor Christoph Freund stellte klar: "Es war nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen." Bei den Bayern sei "rundherum viel los", aber: "Das Wichtigste ist, dass wir wieder Spiele gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird." Man müsse "alle Energie auf die Spiele legen. Die Zeit ist herausfordernd genug."

Kimmich hatte nach der 1:2-Niederlage des deutschen Rekordmeisters gegen OSC Lille in der Champions League deutlich Worte für die Debatte um Musiala gefunden. Diese war von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen und vor allem Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge mit teils heftigen Aussagen befeuert worden. Hintergrund ist Musialas Leistungsfähigkeit, die aufgrund dessen neurologischer Erkrankung öffentlich infrage gestellt wurde - vor allem mit Blick auf dessen hochdotierten Vertrag beim FCB.

Kimmich bezeichnete dies als "No-go und nicht Bayern-like". Und weiter: "Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird." Der FC Bayern stehe dafür, "dass man eine Familie ist und zusammenhält", dies sei hier nicht der Fall gewesen.

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"Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass es auch für den Verein keine einfache Situation ist, aber ich habe auch die letzten zwei Jahre von Jamal miterlebt", führte Kimmich weiter aus: "Bei der EURO hat er uns getragen, war danach DER Spieler bei uns, hat seinen Vertrag verlängert, kriegt die Nummer 10 hier und beim DFB. Das ist auch ein Anspruch, dem man gerecht werden möchte. Dann kam die Krankheit, die große Verletzung …"

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Vincent Kompany: "In meinem Kopf geht es nur um das Spiel"

Kompany wollte trotz einiger Nachfragen nicht auf Kimmichs Aussagen und deren mögliche Hintergründe sowie folgen eingehen. "Ich kann Euch nicht helfen", sagte er mehrfach in Richtung der Journalisten. "Die Priorität heute ist für Euch alles zu hören, was nicht zum Spiel gegen Hamburg gehört. In meinem Kopf aber geht es nur um das Spiel."

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"Wenn ich jetzt mitmache, dann lebe ich nicht vor, was ich gerade gesagt habe", stellte der Belgier klar: "Es geht um Hamburg, es geht um die Leistung. Null Prozent Ausreden." Er sei mit seiner Mannschaft in einer "Bubble" und versuche einzig, den Fokus auf das Sportliche zu lenken. Das Spiel beim HSV genieße "totale Priorität".