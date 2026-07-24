Der 1. FC Köln hat ein Angebot von Borussia Dortmund für Said El Mala umgehend abgelehnt. Laut des Portals Geissblog hat der BVB damit bei den Domstädtern für Verärgerung gesorgt. Neben den aus Kölner Sicht unzureichenden finanziellen Rahmenbedingungen stieß bei der Führungsetage des Effzeh vor allem das Auftreten der Westfalen sauer auf. Laut des Berichts zeigte sich der Klub "mit der Art und Weise nicht einverstanden, wie die Dortmunder versucht haben sollen auf den Spieler einzuwirken, um einen Wechsel wahrscheinlicher zu machen", heißt es wörtlich.

Als Konsequenz verständigte man sich am Geißbockheim intern darauf, jegliche Verhandlungen mit der Borussia unverzüglich abzubrechen. Ob sich damit das Thema eines Transfers zum BVB für diesen Sommer erledigt hat, bleibt jedoch vorerst fraglich.

Nach Geissblog-Informationen hat Köln jedenfalls kein Interesse mehr daran, das Offensivtalent in der laufenden Wechselperiode abzugeben, erst recht nicht an den Ligakonkurrenten aus Dortmund. Die am Donnerstag vorgelegten Zahlen der Schwarz-Gelben lagen schlichtweg zu weit unter den Vorstellungen der Rheinländer, um als solide Verhandlungsbasis zu dienen.

Getty

Was bot der BVB für Said El Mala?

Über die genauen Modalitäten des Dortmunder Vorstoßes existieren unterschiedliche Berichte, die jedoch allesamt das gleiche Bild zeichnen. Wie Sky meldete, beinhaltete das BVB-Paket eine Sockelablöse von 26 Millionen Euro sowie bis zu 16 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Davon sei allerdings nur die Hälfte realistisch erreichbar gewesen, was einer tatsächlichen Summe von rund 34 Millionen Euro entsprochen hätte.

Laut Bild lag das Gebot hingegen bei festen 34 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro an Boni. In beiden Fällen blieben die Offerten deutlich hinter den Kölner Vorstellungen zurück. Der FC beharrt weiterhin auf einer Gesamtsumme von 50 Millionen Euro für die Dienste des Youngsters.

Nun soll innerhalb der Bundesliga nur noch RB Leipzig als potenzieller Interessent verbleiben. Die Sachsen haben dem 1. FC Köln laut Geissblog jedoch mitgeteilt, dass sie die aufgerufene Ablöse derzeit weder erfüllen können noch wollen.

Getty

Said El Mala auch bei RB Leipzig denkbar

Eine Wende in dieser Personalie könnte erst eintreten, falls Leipzig durch einen Verkauf von Yan Diomande zusätzliche finanzielle Mittel generiert. Erst dann stünden die erforderlichen Ressourcen bereit, um bei El Mala einen erneuten Anlauf zu wagen.

Ungeachtet der Spekulationen stellte das Nachwuchstalent seine sportliche Qualität in der Sommervorbereitung unter Beweis. Beim 8:0-Testspielsieg gegen Bergisch Gladbach am Donnerstag erzielte der Angreifer seinen ersten Treffer der aktuellen Spielzeit.

Nachdem er den Ball zunächst aus 20 Metern an die Latte geknallt hatte, staubte er wenig später nach Vorarbeit von Luca Waldschmidt zum zwischenzeitlichen 2:0 ab. Geht es nach den Verantwortlichen der Geißböcke, soll dieser Treffer der Auftakt zu einer erfolgreichen Saison im Trikot des FC gewesen sein.