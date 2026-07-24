Goal.com
Live€50
SV Bergisch Gladbach 09 v 1. FC Köln - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Jochen Tittmar

War das ein Schuss ins eigene Knie? BVB soll beim Werben um Said El Mala offenbar den 1. FC Köln verärgert haben

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
1. FC Köln
S. El Mala

Der BVB bietet für Said El Mala, Köln lehnt ab - und ist offenbar verstimmt.

Der 1. FC Köln hat ein Angebot von Borussia Dortmund für Said El Mala umgehend abgelehnt. Laut des Portals Geissblog hat der BVB damit bei den Domstädtern für Verärgerung gesorgt. Neben den aus Kölner Sicht unzureichenden finanziellen Rahmenbedingungen stieß bei der Führungsetage des Effzeh vor allem das Auftreten der Westfalen sauer auf. Laut des Berichts zeigte sich der Klub "mit der Art und Weise nicht einverstanden, wie die Dortmunder versucht haben sollen auf den Spieler einzuwirken, um einen Wechsel wahrscheinlicher zu machen", heißt es wörtlich.

Als Konsequenz verständigte man sich am Geißbockheim intern darauf, jegliche Verhandlungen mit der Borussia unverzüglich abzubrechen. Ob sich damit das Thema eines Transfers zum BVB für diesen Sommer erledigt hat, bleibt jedoch vorerst fraglich.

Nach Geissblog-Informationen hat Köln jedenfalls kein Interesse mehr daran, das Offensivtalent in der laufenden Wechselperiode abzugeben, erst recht nicht an den Ligakonkurrenten aus Dortmund. Die am Donnerstag vorgelegten Zahlen der Schwarz-Gelben lagen schlichtweg zu weit unter den Vorstellungen der Rheinländer, um als solide Verhandlungsbasis zu dienen.

Said El MalaGetty

Was bot der BVB für Said El Mala?

Über die genauen Modalitäten des Dortmunder Vorstoßes existieren unterschiedliche Berichte, die jedoch allesamt das gleiche Bild zeichnen. Wie Sky meldete, beinhaltete das BVB-Paket eine Sockelablöse von 26 Millionen Euro sowie bis zu 16 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Davon sei allerdings nur die Hälfte realistisch erreichbar gewesen, was einer tatsächlichen Summe von rund 34 Millionen Euro entsprochen hätte.

Laut Bild lag das Gebot hingegen bei festen 34 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro an Boni. In beiden Fällen blieben die Offerten deutlich hinter den Kölner Vorstellungen zurück. Der FC beharrt weiterhin auf einer Gesamtsumme von 50 Millionen Euro für die Dienste des Youngsters.

Klub Freundschaftsspiele
Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Klub Freundschaftsspiele
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

Nun soll innerhalb der Bundesliga nur noch RB Leipzig als potenzieller Interessent verbleiben. Die Sachsen haben dem 1. FC Köln laut Geissblog jedoch mitgeteilt, dass sie die aufgerufene Ablöse derzeit weder erfüllen können noch wollen.

Said El MalaGetty

Said El Mala auch bei RB Leipzig denkbar

Eine Wende in dieser Personalie könnte erst eintreten, falls Leipzig durch einen Verkauf von Yan Diomande zusätzliche finanzielle Mittel generiert. Erst dann stünden die erforderlichen Ressourcen bereit, um bei El Mala einen erneuten Anlauf zu wagen.

Ungeachtet der Spekulationen stellte das Nachwuchstalent seine sportliche Qualität in der Sommervorbereitung unter Beweis. Beim 8:0-Testspielsieg gegen Bergisch Gladbach am Donnerstag erzielte der Angreifer seinen ersten Treffer der aktuellen Spielzeit.

Nachdem er den Ball zunächst aus 20 Metern an die Latte geknallt hatte, staubte er wenig später nach Vorarbeit von Luca Waldschmidt zum zwischenzeitlichen 2:0 ab. Geht es nach den Verantwortlichen der Geißböcke, soll dieser Treffer der Auftakt zu einer erfolgreichen Saison im Trikot des FC gewesen sein.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen