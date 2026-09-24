"Wir sind in guten Gesprächen und ziemlich nah dran", sagte der Stürmer der englischen Zeitung Independent. "Es gibt noch ein paar Dinge, die wir hinkriegen müssen. Ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Nachricht gibt", ergänzte er.

Kane und der FC Bayern verhandeln schon seit längerem über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit, die sich beide Seiten nach eigenem Bekunden wünschen.

"Ich fühle mich sehr wohl im Team, mit dem Trainer, im Umfeld", bestätigte Kane, der aktuell bei der englischen Nationalmannschaft ist, noch einmal. "Ich möchte so lange wie möglich auf diesem Level bleiben", sagte der Angreifer.

Im Sommer 2023 wechselte der inzwischen 33-Jährige für eine Ablösesumme in Höhe von 95 Millionen Euro von Tottenham zum FCB. Dort schlug er sofort ein und steht mittlerweile bei 101 Toren in 98 Bundesliga-Spielen. In der Champions League war Kane 34-mal für die Münchner in 39 Duellen erfolgreich.