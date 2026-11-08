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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Tim Ursinus

Wann kommt Vincent Kompany beim FC Bayern zurück? Uli Hoeneß enthüllt Zeitraum für Rückkehr - und bedenkliche Zahlen

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Laut Uli Hoeneß wird Vincent Kompany schon bald wieder auf der Trainerbank des FC Bayern München Platz nehmen.

Wie der FCB-Patron im "Sonntags-Stammtisch" im BR verriet, soll der Belgier "in zwei, drei Wochen zurückkehren". Hoeneß präzisierte: "Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen."

Kompany war Ende Oktober auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße zusammengebrochen und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Als Ursache für den Vorfall wurde später eine Hirnhautreizung (Meningismus) diagnostiziert. Inzwischen erholt sich der 40-Jährige zu Hause. Seitdem wird er von Co-Trainer Aaron Danks vertreten.

Bewahrheitet sich Hoeneß' Prognose, könnte Kompany beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am 20. November wieder an der Seitenlinie stehen. Fünf Tage später wartet OSC Lille in der Champions League (25. November), ehe am darauffolgenden Samstag ein Gastspiel beim HSV ansteht.

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Wie viele Stunden arbeitet Kompany am Tag für den FC Bayern?

Hoeneß befand, dass sich Kompany möglicherweise übernommen habe. "Der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche – das war einfach zu viel", sagte der Ehrenpräsident. Die Angaben decken sich mehr oder weniger mit Aussagen von Vater Pierre, der dem Spiegel in einem großen Porträt über seinen Sohn verriet, dass Kompany bis zu 14 Stunden am Trainingsgelände der Bayern sei. Der Bild-Zeitung berichtete Pierre Kompany sogar, dass er bis zu 18 Stunden arbeite und seine drei Kinder unter der Woche nur wenig sehe.

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Zwischenzeitlich erteilte der FC Bayern Kompany sogar ein striktes Fußball-Verbot, wie die Bild-Zeitung berichtete. Demnach waren alle Besucher dazu angehalten, nicht mit dem FCB-Coach über Fußball zu reden, damit sich dieser ausschließlich auf seine Genesung konzentrieren könne.

In den Tagen vor seinem Zusammenbruch hatte sich der FCB-Coach Viruserkrankung eingefangen, seine Mannschaft sichtlich geschwächt aber gegen RB Leipzig (6:1) und den FC Arsenal (2:2) dennoch betreut. "Es ist wirklich nicht einfach, Vincent dazu zu bringen, sich auszuruhen", gestand Danks auf der Pressekonferenz vor dem Arsenal-Spiel, als er Kompany erstmals in dieser Saison vertrat.

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
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FC Bayern gewann fast alle Spiele ohne Vincent Kompany

Vor dem Mainz-Spiel wollte Danks, der Kompany auch auf Pressekonferenzen und in TV-Interviews vertritt, indes noch keine Prognose über die Rückkehr seines Chefs abgeben. "Wir haben da jetzt kein Datum gesetzt, aber die Länderspielpause gibt eine gute Gelegenheit, um das alles ein bisschen zu reflektieren und mal einzuschätzen, wann er zurückkommen wird", sagte er.

In Kompanys Abwesenheit heimsten die Bayern vier Siege - gegen den SC Freiburg (3:1), 1. FC Magdeburg (DFB-Pokal, 6:1), Atletico Madrid (Champions League) und Mainz 05 (2:1) - ein und trennten sich im Spitzenspiel mit 2:2 vom BVB.

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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