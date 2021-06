Wales vs. Schweiz heute live: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - die EM 2020

Wales vs. Schweiz heißt das zweite Spiel der Gruppe A der EM. Alle Infos zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellung hier bei Goal.

Für Wales rund um Superstar Gareth Bale geht es im ersten Spiel der EM-Gruppenphase gegen die Schweiz. Letztere kommen nach dem 7:0 Sieg gegen Liechtenstein im letzten Vorbereitungsspiel mit ordentlich Selbstvertrauen in das Turnier.

Trotzdem kann man nur bedingt von einer Favoritenrolle sprechen. Nur vier Plätze trennen die beiden Mannschaften in der FIFA-Weltrangliste, auch wenn die Schweiz dort mit dem 13. Platz die Nase etwas vorne hat. Um 15:00 Uhr treffen die beiden Teams im Olympiastadion in Baku aufeinander.

Am Vortag fand bereits das Eröffnungsspiel statt, in dem die anderen beiden Gruppengegner Italien und die Türkei aufeinandertrafen. Es wird also spannend in Gruppe A. Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka wird sein Team davor warnen die Waliser zu unterschätzen. Obwohl diese in ihrem letzten Testspiel Weltmeister Frankreich klar mit 0:3 unterlagen, bleibt ihr Halbfinaleinzug bei der EM 2016 nicht vergessen. Auch dieses Mal wird die Truppe von Trainer Rob Page alles daransetzen, so lange wie möglich im Turnier dabeizubleiben.

Wales vs. Schweiz: Das Spiel im Überblick

Begegnung Wales vs. Schweiz Wettbewerb Europameisterschaft - Gruppenphase Ort Olympiastadion Baku - Aserbaidschan Anpfiff 15:00 Uhr

Wales vs. Schweiz heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für alle die sich gefreut haben, das Spiel zwischen Wales und der Schweiz im Free-TV verfolgen zu können, gibt es leider schlechte Nachrichten. Auch wenn die EM 2021 zum allergrößten Teil im Free-TV zu sehen ist, gibt es dieses Mal eine kleine Änderung. Zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung wurden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ZDF und ARD an MagentaTV sublizensiert.

Das bedeutet, dass diese zehn Spiele nicht im Free-TV gezeigt werden, sondern exklusiv auf dem Streamingdienst der Telekom laufen. Wie genau dieser funktioniert und läuft erklären wir euch im nächsten Abschnitt.

Wales vs. Schweiz live: Die EM im LIVE-STREAM

Die Begegnung Wales gegen Schweiz ist eines der zehn EM-Gruppenspiele, die nur auf MagentaTV zu sehen sind. Dieser Streamingdienst gehört zur Telekomgruppe. Die gute Nachricht: Für ein MagentaTV-Konto, muss man kein Telekomkunde sein. Allerdings genießen Telekomkunden einen Preisvorteil, wenn sie ein Abonnement bei diesem Streamingdienst abschließen.

Monatlich kostet MagentaTV 10€, und ist ebenfalls jeden Monat kündbar. Schließt man einen Vertrag mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, bekommt man dabei die ersten drei Monate geschenkt. Wer sich für ein Abo beim Streamindienst der Telekom entschieden hat, kann fünf verschiedene internetfähige Geräte registrieren und den Stream auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig verfolgen.

Mehr Infos zu MagentaTV findet ihr hier. Wer ist jetzt aber dort eigentlich zu sehen und zu hören. Dabei hat man sich für die Berichterstattung einige bekannte Namen und Gesichter an Bord geholt. Moderiert wird von Johannes B. Kerner, als Experten hat man sich sowohl Michael Ballack als auch Fredi Bobic herangeholt. Kommentiert werden die Spiele u.a. von Wolff Fuss, genauso sind Marco Hagemann und Jan Platte als Männer hinter dem Mikrofon verpflichtet worden. Mehr Infos zu MagentaTV findet ihr hier.

Wales vs. Schweiz live: Das Spiel im LIVE-TICKER

Wer sich gegen ein MagentaTV Abo entschieden hat, oder den Anpfiff um 15:00 noch nicht live vor dem Fernseher verfolgen kann, hat mit unserem LIVE-TICKER die Möglichkeit trotzdem keine Aktion des Spiels zu verpassen. Hier werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn auf dem Spielfeld etwas passiert. Den LIVE-TICKER könnt ihr kostenlos auf jedem internetfähigen Gerät abrufen. Den Link dazu gibts hier.

Wales vs. Schweiz: Die Highlights auf DAZN

Wer sich mit den besten Momenten des Spiels zufriedengibt, findet nach Abpfiff immer alle Highlights der EM-Spiele auf DAZN. Auch wenn der Streamingdienst sich keine Rechte für die Liveübertragungen der EM-Spiele sichern konnte, gibt es trotzdem diverse Livesportangebote zu finden. Von der NBA bis zum Kampfsport ist für jeden Sportfan etwas dabei. Dabei könnt ihr euch entweder ein Monatsabo für 11,99€ holen, oder sichert euch das Jahresabo für 119,99€ und genießt dafür besten Livesport. Wer sich von der Auswahl bei DAZN noch überzeugen lassen will, kann sich auch mit dem kostenlosen Probemonat einen Überblick vom Angebot des Streamingdiensts verschaffen.

Klarer Sieg im letzten Spiel vor der EM

Une nette victoire lors du dernier match avant l'EURO

Una vittoria netta nell'ultima partita prima dell'Europeo#SUILIE#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/LFclUBxaFv — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 3, 2021

Wales vs. Schweiz heute live: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER auf einen Blick

Free-TV / LIVE-STREAM MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Wales vs. Schweiz: Die Aufstellungen zum EM-Gruppenspiel

Aufstellung Wales: 12 Ward - 22 Mepham, 6 Rodon, 4 Davies, 14 C.Roberts - 7 Allen, 10 Ramsey - 11 Bale, 16 Morrell, 20 James - 13 Moore

Aufstellung Schweiz: 1 Sommer - 4 Elvedi, 22 Schär, 5 Akanji - 2 Mbabu, 8 Freuler, 10 Xhaka, 13 Rodriguez - 23 Shaqiri - 7 Emobolo, 9 Seferovic