Wales gegen Portugal mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Vorschau auf das Spiel

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Wales empfängt Portugal am Dienstagabend im Cardiff City Stadium zum letzten Spieltag der Gruppe A4 der UEFA Nations League. Nach einem Wochenende mit dramatischen Ergebnissen gehen die beiden Teams mit ganz unterschiedlicher Stimmung in die Partie.

Craig Bellamys Wales steht nach der 1:3-Heimniederlage gegen Norwegen am Samstag bereits als Gruppenletzter fest. Den Walisern, die vier ihrer fünf Gruppenspiele verloren haben, steht nun zum zweiten Mal in Folge ein Relegations-Play-off bevor. Zudem werden sie bei der Auslosung zur Qualifikation für die EM 2028 nicht in der höchsten Setzkategorie sein.

Portugal reist nach der höchsten Heimniederlage seiner Geschichte in einem Pflichtspiel nach Cardiff. Die Mannschaft von Jorge Jesus wurde am Samstag in Braga von Dänemark mit 4:1 geschlagen. Rasmus Hojlund traf zweimal in einer Partie, die in der Ära nach Cristiano Ronaldo erhebliche Schwächen in der Defensive und Offensive offenlegte.

Trotz der Demütigung in Braga führt Portugal die Gruppe A4 weiter an. Ein Unentschieden in Cardiff reicht, um Platz eins und einen gesetzten Platz im Viertelfinale der Nations League zu sichern. Jesus steht nach einem Auftritt, den Verteidiger Ruben Dias als von „Todsünden“ geprägt beschrieb, unter Druck, wieder Ordnung herzustellen.

Dias selbst fehlt am Dienstag gesperrt. Das vergrößert die Unsicherheit in der Defensive einer Mannschaft, die ohnehin nach Antworten sucht. Auf Ronaldos Fehlen nach der Niederlage am Samstag angesprochen, äußerte sich Jesus gewohnt deutlich und betonte, die Mannschaft müsse nach vorn schauen, statt der Vergangenheit nachzuhängen.

Für Wales bietet der Dienstag die Chance, die Gruppenphase zu Hause mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Bellamy lobte trotz der Niederlage in Oslo den Mut seiner Mannschaft und wird sich vor einem schwierigen Frühjahr einen Auftritt wünschen, der den Fans Hoffnung gibt.