Wie an den meisten Spieltagen in der 3. Liga wird auch der 18. Spieltag mit einem Montagsspiel abgeschlossen. Zu diesem empfängt heute, dem 6. Dezember, Waldhof Mannheim den SV Wehen Wiesbaden. Spielbeginn im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist um 19 Uhr.

Still und leise spielte sich Waldhof Mannheim in der 3. Liga in die vorderen Tabellenpositionen. Vor dem 18. Spieltag belegte der Waldhof nach zuvor zwei Siegen in Serie Relegationsplatz drei.

Weniger erfreulich verliefen dagegen die vergangenen Spiele für Wehen Wiesbaden. Das Team aus Hessen wartet inzwischen seit drei Spielen auf einen Dreier, in der Tabelle bewirkte der kleine Negativlauf das Abrutsche auf Platz 10.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden: GOAL liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen, sobald diese vorliegen.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung SV Waldhof Mannheim vs. SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb 3. Liga, 18. Spieltag Datum Montag, 6. Dezember Anstoß 19 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden heute live: So wird die 3. Liga übertragen

380 Spiele gibt es in der 3. Liga in der Saison 2021/22 - und alle 380 Spiele werden live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Verantwortlich dafür zeichnet in erster Linie MagentaSport verantwortlich. Der Bezahlsender der Telekom sicherte sich erneut die Übertragungsrechte an der 3. Liga und zeigt jedes Spiel einzeln und bietet zudem bei gleichzeitig beginnenden Spielen auch Konferenzen an.

Doch auch im Free-TV gibt es wieder reichlich Drittligafußball live zu sehen. Auf Das Erste und den 3. Programmen der ARD werden an jeden Samstag Spiele der 3. Liga live übertragen.

Aus der bisher beschriebenen Übertragungssituation der Drittligaspiele in der Saison 2021/22 werden für das heutige Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Wehen Wiesbaden zwei Dinge ersichtlich. Zum einen gibt es keine Live-Übertragung im Free-TV und zum anderen keine Konferenz auf MagentaSport. Dort wird das Spiel aber selbstverständlich live gezeigt.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden heute live im Pay-TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung von MagentaSport

Wer heute Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden live verfolgen will, der sollte sich ab 18.45 Uhr etwas Freiraum verschaffen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt nämlich die Übertragung von MagentaSport.

Aus Mannheim meldet sich Moderator Cedrick Pick, er und Kommentator Christian Straßburger werden von einem prominenten Experten unterstützt: Ex-Nationalspieler Rudi Bommer.

Um auf das Angebot von MagentaSport, dort werden unter anderem auch alle Spiele der Basketball-Bundesliga und der DEL live übertragen, zugreifen zu können, benötigt Ihr ein gültiges Abo.

Kunden der Telekom bezahlen für das Zusatzangebot 9,95 Euro im Monatsabo oder 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo. Dieses ist allerdings nicht monatlich kündbar, sondern erst nach Ablauf des ersten Vertragsjahres. Wer nicht Kunde der Telekom ist, bezahlt etwas mehr: 16,95 Euro im Monatsabo oder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo.

Telekom-Kunden können MagentaSport auch via MagentaTV nutzen. Auf dem MagentaTV Media Receiver sind alle Programme von MagentaSport ab Kanal 301 zu finden.

Das komplette Programm von MagentaSport wird aber auch im LIVE-STREAM gezeigt. Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden könnt Ihr beispielsweise auf Eurem PC via www.magentasport.de, von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet, über verschiedene TV-Sticks und Konsolen sowie mit der App auf vielen Smart-TV-Geräten abrufen.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Einen Livestream zum Spiel zwischen Mannheim und Wehen Wiesbaden könnt Ihr heute auch auf der Fußball-Plattform OneFootball abrufen. Die Kosten: 2,99 Euro - dafür könnt Ihr Euch das Spiel über die OneFootball-App auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen.

Es ist übrigens möglich, sich jedes Drittligaspiel auf diese Art und Weise anzusehen.

Die Abrechnung des gekauften Einzelspiels erfolgt jeweils über den Appstore bzw. Playstore.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden heute live: Die Aufstellungen

Bis eine Stunde vor Spielbeginn müssen Waldhof Mannheim und Wehen Wiesbaden heute ihre Aufstellung bekanntgeben. Ist das passiert, zeigen wir Euch hier, wie die beiden Drittligisten heute auflaufen werden.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER von GOAL verfolgen

An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. GOAL liefert mit einem ausführlichen LIVE-TICKER heute die perfekte Alternative für alle, die Mannheim vs. Wehen Wiesbaden nicht live verfolgen können.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden!

