Waldhof Mannheim gegen Wehen Wiesbaden: Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen und LIVE-TICKER

Das Hinspiel gewann Waldhof Mannheim gegen Wiesbaden mit 1:0. Boyamba schoss das entscheidende Tor. Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM.

Joseph Boyamba dürfte das Hinspiel in guter Erinnerung behalten haben. Denn schon in der zweiten Minute traf der Stürmer und der SV Waldhof Mannheim konnte nach vier Unentschieden in Folge den ersten Saisonsieg einfahren. Nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen (vier Siege, drei Unentschieden) mussten die Mannheimer eine Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern einstecken.

Wehen Wiesbaden ist nach nun zwei Siegen gegen die Lauterer und Türkgücü München zurück gekehrt ins Rennen um die Aufstiegsplätze. Der Absteiger liegt nur drei Punkte hinter Hansa Rostock, das den Relegationsplatz belegt, aber auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Sollten sich die Hessen für die Niederlage revanchieren können, wären sie aber nach wie vor in Schlagdistanz.

Waldhof Mannheim empfängt den SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga. So seht ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb 3. Liga, 24. Spieltag Begegnung SV Wehen Wiesbaden (8. Platz) - SV Waldhof Mannheim (5. Platz) Ort Carl-Benz-Stadion, Mannheim Anstoß Samstag, 13.02.2021, 14 Uhr

Waldhof Mannheim gegen Wehen Wiesbaden heute live: Das Spiel der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen einzelne Spiele der 3. Liga live in ihrem Programm, doch die Paarung Waldhof Mannheim gegen Wehen Wiesbaden gehört nicht dazu. wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden heute live: Das Spiel der 3. Liga bei MagentaTV im LIVE-STREAM

MagentaTV überträgt alle 380 Spiele der 3. Liga live auf seinem Kanal MagentaSport. Der Streaming-Dienst des Telekommunikationsunternehmens Telekom hat sich die Rechte an der Übertragung der 3. Liga für die gesamte Spielzeit gesichert. Als Kunde des Internet- und Mobilfunkanbieters kann man die 3. Liga im ersten Jahr sogar kostenlos sehen (danach 4,95 Euro).

Auch als Nicht-Kunde kann man die 3. Liga mit MagentaSport buchen. Im Jahresabo verlangt das Unternehmen derzeit 9,95 Euro monatlich für die dritte Fußballliga in Deutschland und im Monatsabo 16,95 Euro. Zusätzlich zur 3. Liga sind außerdem die Basketball-Bundesliga und die Deutsche Eishockeyliga enthalten.

Um die Spiele live sehen zu können, ist der Download der MagentaSport-App nötig. Die App ist sowohl für Android-, als auch für Apple-Geräte erhältlich. Nach der Buchung eines Abos und dem Download der Software, könnt Ihr die Spiele mit einer stabilen Internet-Verbindung problemlos auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet streamen.

Waldhof Mannheim gegen Wehen Wiesbaden heute live: Das Spiel der 3. Liga bei MagentaTV im TV

Ihr könnt die 3. Liga auch auf Eurem TV schauen, wenn Ihr Euren Laptop oder eine Spielekonsole per HDMI-Kabel an das Gerät anschließen könnt. Denn auch auf diesen kann man über die App das Programm des Senders empfangen. So könnt Ihr Waldhof Mannheim gegen Wehen Wiesbaden also auch auf dem großen Bildschirm genießen.

Waldhof Mannheim vs. Wehen Wiesbaden: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr wollt kein Geld für den Stream ausgeben oder Ihr seid am Samstagnachmittag nicht zu Hause? Kein Problem. Mit unserem LIVE-TICKER werdet Ihr auch ohne Live-Bild ständig über alle aktuellen Ereignisse auf dem Rasen informiert. Klickt Euch mal rein!

Waldhof Mannheim gegen Wehen Wiesbaden: Die Aufstellungen

Aufstellung Mannheim: 1 Königsmann - 24 Gottschling, 27 Gohlke, 5 Seegert, 31 Hofrath - 35 Saghiri, 6 Schuster - 17 Costly, 13 Christiansen, 33 Jastrzembski - 11 Martinovic

Aufstellung Wehen-Wiesbaden: 1 Boss - 22 Ajani, 4 Mockenhaupt, 3 Gürleyen, 25 Kempe - 13 Medic, 15 Chato - 28 Lankford, 11 Malone - 9 Tietz, 29 Nilsson