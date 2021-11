Die Drittliga-Saison 2021/22 wird an diesem Wochenende nach der knapp zweiwöchigen Länderspielpause fortgesetzt. Am heutigen Sonntag, 21. November, kommt es unter anderem zum Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem VfL Osnabrück. Dieses beginnt um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion.

Mit Waldhof Mannheim und dem VfL Osnabrück treffen heute zwei Spitzenteams der 3. Liga aufeinander. Der Waldhof steht mit 23 Punkten auf Tabellenplatz fünf, Osnabrück mit vier Punkten mehr sogar auf Platz zwei.

Die Norddeutschen holten aus den vergangenen vier Drittligaspielen zehn Punkte. Kann Mannheim den Lauf des VfL heute stoppen und in der Tabelle heranrücken?

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück (im LIVE-TICKER von GOAL) Wettbewerb 3. Liga, 16. Spieltag Datum Sonntag, 21. November 2021 Anstoss 14 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück live: So wird die 3. Liga übertragen

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga liegen in dieser Saison bei zwei Anbietern: MagentaSport und der ARD.

Während MagentaSport alle 380 Saisonspiele und dazu jeden Drittligasamstag eine Konferenz live im Pay-TV und einem kostenpflichtigen LIVE-STREAM zeigt, überträgt die ARD auf Das Erste und ihren 3. Programmen 86 Spiele live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM.

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück heute live: Die Übertragung im TV

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück wird heute exklusiv von MagentaSport übertragen. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, da es sonntags an keinem Spieltag eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt.

Um Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück heute live bei MagentaSport sehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, bzw. schon abgeschlossen haben. Das gilt überigens auch für die Übertragung im LIVE-STREAM. Zu diser kommen wir im nächsten Absatz.

Kunden der Telekom bezahlen für ein Abo entweder 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro (Monatsabo) pro Monat, die Preise für Nicht-Telekom-Kunden betragen 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo) pro Monat.

Für Übertragungen am heimischen TV benötigt Ihr neben einem Abo einem Media Receiver und die MagentaTVBox. Weitere Infos gibt es HIER.

Die Übertragung von Mannheim vs. Osnabrück mit Moderator Thomas Wagner, Experte Martin Lanig und Kommentator Christian Straßburger beginnt heute um 13.45 Uhr.

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

MagentaSport bietet heute auch einen LIVE-STREAM zur Partie zwischen Waldhof Mannheim und dem VfL Osnabrück an. Dieser geht ebenfalls um 13.45 Uhr auf Sendung. an.

Mit der kostenlosen MagentaTV-App (Download im Play Store, Download im App Store) könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Smart-TV, Handy oder Tablet ansehen.

Der SV Waldhof Mannheim zieht souverän ins Halbfinale des bfv-Rothaus Pokals ein.#svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/jLg4ga67IQ — SV Waldhof Mannheim (@svw07) November 10, 2021

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Ihr wollt kein MagentaSport-Abo abschließen, Mannheim vs. Osnabrück dennoch live verfolgen? Dank einer geschlossenen Kooperation zwischen MagentaSport und der Fußball-Plattform OneFootball ist das möglich.

Über die kostenlose App OneFootball kann jedes Spiel der 3. Liga, also auch Mannheim vs. Osnabrück, zum Einzelpreis von 2,99 Euro live auf dem Smartphone oder Tablet verfolgt werden.

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück heute live: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Waldhof Mannheim:

Königsmann - Sommer, Seegert, Verlaat, Donkor - Höger, Boyamba - Costly, Saghiri, Schnatterer- Martinovic

So lautet die Aufstellung des VfL Osnabrück:

Kühn - Traore, Gugganig, Beermann, Kleinhansl - Klaas, Wooten, Köhler - Simakala, Kunze, Opoku

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER von GOAL verfolgen

Ihr habt keinen Zugriff auf MagentaSport oder OneFootball und könnt deshalb Mannheim vs. Osnabrück heute nicht live sehen? In diesem Fall lohnt sich ein Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. In diesem schildern wir Euch im Minutentakt, was sich bei der Partie ereignet.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück.

Waldhof Mannheim vs. VfL Osnabrück heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick