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Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Waldhof Mannheim - Fortuna Köln
Waldhof Mannheim
Fortuna Köln
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Waldhof Mannheim gegen Fortuna Köln. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Anstoßzeit

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfängt Waldhof Mannheim die abstiegsbedrohte Fortuna Köln. Für beide Mannschaften ist die Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel – Punkte sind dringend nötig.

Waldhof Mannheim belegt aktuell den achten Tabellenplatz und zeigte zuletzt wechselhafte Form. Trainer Rui Mota muss nach der 2:1-Niederlage gegen Saarbrücken am vergangenen Spieltag eine Reaktion seiner Mannschaft sehen.

Fortuna Köln steckt tief im Abstiegskampf und reist als Tabellen-19. an. Trainer Matthias Mink steht unter erheblichem Druck: Sein Team hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren und wartet dringend auf einen Befreiungsschlag.

Die Kölner konnten zuletzt gegen Würzburger Kickers nicht punkten – eine 1:2-Niederlage, die die Lage weiter verschärfte. Davor setzte es Niederlagen gegen Preußen Münster und VfB Stuttgart II.

Mannheim dagegen bewies in dieser Saison bereits Offensivstärke: Der 4:1-Heimsieg gegen Hoffenheim II war ein deutliches Ausrufezeichen. Ob diese Qualität gegen einen Abstiegskandidaten erneut zum Vorschein kommt, bleibt abzuwarten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Partie – das erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Waldhof Mannheim und Fortuna Köln los?

Waldhof Mannheim kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft Saarbrücken mit 1:2 – ein Dämpfer nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Hoffenheim II. Zuvor gab es Niederlagen gegen Würzburger Kickers (0:2) und Ingolstadt (0:3), während ein 5:1-Auswärtssieg bei Sonnenhof Großaspach ebenfalls zu Buche steht. Insgesamt erzielte Waldhof in diesem Zeitraum 13 Tore und kassierte neun.

Fortuna Köln weist aus den letzten fünf Pflichtspielen nur ein Unentschieden und vier Niederlagen auf. Die jüngste Pleite war ein 1:2 gegen Würzburger Kickers; davor verlor das Team gegen Preußen Münster (0:1) und VfB Stuttgart II (0:1). Das 0:0 gegen Saarbrücken bleibt der einzige Punktgewinn in diesem Zeitraum. Köln traf in fünf Spielen lediglich dreimal und kassierte fünf Gegentore.

WMA

WMA - Form

SHG
S1-5
FCI
N0-3
WUK
N2-0
TSG
S4-1
SAB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FOK

FOK - Form

SAB
U0-0
ESN
N2-0
VFB
N0-1
PRM
N1-0
WUK
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
1/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs Fortuna Köln Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Mota

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Form

WMA

WMA - Form

SHG
S1-5
FCI
N0-3
WUK
N2-0
TSG
S4-1
SAB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FOK

FOK - Form

SAB
U0-0
ESN
N2-0
VFB
N0-1
PRM
N1-0
WUK
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
1/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Waldhof MannheimUnentschiedenFortuna Köln
1
0
1
Deutschland 2 Bundesliga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
5
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
S
S
N
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
126242821+720
S
N
S
N
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
S
S
S
N
N
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
N
S
N
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
123361326-1312
N
N
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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