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Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt Waldhof Mannheim die abstiegsbedrohte Fortuna Köln. Für beide Mannschaften ist die Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel – Punkte sind dringend nötig.

Waldhof Mannheim belegt aktuell den achten Tabellenplatz und zeigte zuletzt wechselhafte Form. Trainer Rui Mota muss nach der 2:1-Niederlage gegen Saarbrücken am vergangenen Spieltag eine Reaktion seiner Mannschaft sehen.

Fortuna Köln steckt tief im Abstiegskampf und reist als Tabellen-19. an. Trainer Matthias Mink steht unter erheblichem Druck: Sein Team hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren und wartet dringend auf einen Befreiungsschlag.

Die Kölner konnten zuletzt gegen Würzburger Kickers nicht punkten – eine 1:2-Niederlage, die die Lage weiter verschärfte. Davor setzte es Niederlagen gegen Preußen Münster und VfB Stuttgart II.

Mannheim dagegen bewies in dieser Saison bereits Offensivstärke: Der 4:1-Heimsieg gegen Hoffenheim II war ein deutliches Ausrufezeichen. Ob diese Qualität gegen einen Abstiegskandidaten erneut zum Vorschein kommt, bleibt abzuwarten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Partie – das erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Waldhof Mannheim und Fortuna Köln los?

Waldhof Mannheim kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft Saarbrücken mit 1:2 – ein Dämpfer nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Hoffenheim II. Zuvor gab es Niederlagen gegen Würzburger Kickers (0:2) und Ingolstadt (0:3), während ein 5:1-Auswärtssieg bei Sonnenhof Großaspach ebenfalls zu Buche steht. Insgesamt erzielte Waldhof in diesem Zeitraum 13 Tore und kassierte neun.

Fortuna Köln weist aus den letzten fünf Pflichtspielen nur ein Unentschieden und vier Niederlagen auf. Die jüngste Pleite war ein 1:2 gegen Würzburger Kickers; davor verlor das Team gegen Preußen Münster (0:1) und VfB Stuttgart II (0:1). Das 0:0 gegen Saarbrücken bleibt der einzige Punktgewinn in diesem Zeitraum. Köln traf in fünf Spielen lediglich dreimal und kassierte fünf Gegentore.

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Form

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Bilanz direkte Duelle

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Köln: Die Tabellen