Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga ist Waldhof Mannheim heute gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK) gefordert. Goal erklärt Euch, wie Ihr im TV und LIVE-STREAM dabei seid.

Diese Begegnung elektrisiert eine ganze Region! Am Samstag empfängt Waldhof Mannheim in der den . Ein Blick auf die Landkarte reicht bereits, um die Bedeutung dieses Aufeinandertreffens zu verstehen: Nur 53 Kilometer liegen zwischen den Stadien der beiden Vereine. Anstoß ist heute um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

Vor dem Aufeinandertreffen könnten die Vorzeichen bei den beiden Teams allerdings kaum unterschiedlicher sein: Während sich Waldhof Mannheim berechtigte Aufstiegshoffnungen machen darf, muss der 1. FC Kaiserslautern um den Klassenerhalt in der 3. Liga kämpfen.

Gegen den direkten Konkurrenten FSV Zwickau kamen die Roten Teufel zuletzt nicht über ein 0:0 hinaus, die Mannheimer siegten dagegen mit 3:2 beim Tabellenführer . In der Hinrunde trennten sich Waldhof und der FCK ohne Sieger mit 1:1 (1:1).

Mehr Teams

Im erneuten Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen dürfen sich die Vereine auf eine tolle Kulisse freuen: Am Montag ist das letzte Ticket für das Südwest-Derby über den Tresen gegangen. Damit wird das Waldhof-Stadion erstmals seit über 23 Jahren wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine in Mannheim ist wohl insbesondere den FCK-Anhängern in guter Erinnerung geblieben: Am 28. November 2001 hatten die Roten Teufel eine denkwürdige -Begegnung durch Olaf Marschalls Treffer in der letzten Minute mit 3:2 für sich entschieden.

Ihr möchtet wissen, wie das Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern heute übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem gibt es rund eine Stunde vor dem Anstoß die Aufstellungen beider Teams.

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Daten zum Derby in der 3. Liga

Duell Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern Datum Samstag, 29. Februar 2020 | 14 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Liebhaber der 3. Liga, die sich heute auf eine Übertragung des Südwest-Derbys im Fernsehen gefreut haben, gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten: Indem sich ein Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus gesichert hat, sind in der aktuellen Saison alle Spiele der 3. Liga im deutschen Fernsehen zu sehen.

Es sind jedoch nicht alle Begegnungen hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden: Manche Duelle in der 3. Liga werden auch live im Free-TV auf den regionalen Sendern der ARD übertragen. Ist das Aufeinandertreffen zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern heute auch im SWR zu sehen? Goal liefert Euch die Antworten.

Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern heute im TV schauen - so funktioniert's

Das Duell zwischen Mannheim und dem FCK könnt Ihr heute wie gewohnt auf MagentaSport verfolgen. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom besitzt in dieser Saison die Übertragungsrechte und sollte Eure erste Anlaufstelle sein, um alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zu sehen.

Bereits um 13.45 Uhr und somit 15 Minuten vor dem Anstoß begrüßt Euch Moderator Thomas Wagner zu den Vorberichten, ehe Kommentator Alexander Klich ab 14 Uhr die gesamten 90 Minuten aus dem Carl-Benz-Stadion am Mikrofon begleiten wird.

Einziger Haken: Kunden der Telekom können das Angebot zwar zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement aber 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im Free-TV beim SWR sehen

Der Pay-TV-Anbieter ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um das Südwest-Derby zwischen Mannheim und dem FCK heute im deutschen Fernsehen zu sehen. Denn: Auch die ARD darf pro Saison bis zu 86 Spiele der 3. Liga live im TV zeigen, die Auswahl der Spiele wird zwischen den regionalen Programmen abgestimmt.

Diese Regelung, wonach sich jeder Sender pro Spieltag einen Verein aus seinem Sendegebiet aussuchen darf, ist die Erklärung, warum die Begegnung am Samstag auch im SWR zu sehen sein wird. Um 14 Uhr begrüßen Euch Moderator Lennert Brinkhoff und Kommentator Martin Maibücher aus dem Waldhof-Stadion zur Übertragung von Waldhof gegen FCK live im Free-TV!

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im LIVE-STREAM sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby?

Neben den einzelnen TV-Übertragungen könnt Ihr Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern aber auch im LIVE-STREAM verfolgen. Um die Begegnung unterwegs zu streamen, gibt es heute ebenfalls mehrere Möglichkeiten, die wir Euch in diesem Abschnitt erklären werden.

Mannheim gegen den FCK heute im LIVE-STREAM von MagentaSport

Der Pay-TV-Anbieter der Telekom ist seit letzter Saison die Heimat der 3. Liga und stellt seine Berichterstattung nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet zur Verfügung. Auf der Homepage des Senders müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend Mannheim vs. Kaiserslautern live schauen.

Auch im LIVE-STREAM geht MagentaSport heute um 13.45 Uhr auf Sendung. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen im Internet sind die gleichen wie beim TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

Waldhof Mannheim gegen FCK (Kaiserslautern) heute kostenlos im LIVE-STREAM des SWR

Wer kein zusätzliches Abo abschließen möchte, kann das Aufeinandertreffen der beiden Vereine auch im LIVE-STREAM des SWR schauen. Denn: Das dritte Programm der ARD muss seine Inhalte auch im Internet kostenlos bereitstellen.

Die Übertragung beginnt im LIVE-STREAM bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 14 Uhr erfolgen wird. Auf der Webseite der ARD-Anstalt könnt Ihr die Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern ohne vorherige Anmeldung verfolgen.

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Waldhof Mannheim: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Hofrath - Ma. Schuster, Christiansen - Deville, G. Korte, Ferati - Va. Sulejmani

Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Hofrath - Ma. Schuster, Christiansen - Deville, G. Korte, Ferati - Va. Sulejmani 1. FC Kaiserslautern: Grill - D. Schad, K. Kraus, Hainault, Nandzik - Sickinger - Skarlatidis, Zuck - T. Thiele, Pick, Kühlwetter

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Es gibt diese Tage, an denen man nachmittags bereits andere Pläne hat, aber dennoch über die Ereignisse in der 3. Liga auf dem Laufenden bleiben möchte. An dieser Stelle ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung, der Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen liefert.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit allen wichtigen Informationen zu versorgen. Während des Aufeinandertreffens erhaltet Ihr neben schnellen Aktualisierungen auch interessante Statistiken, sodass der LIVE-TICKER zudem eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Waldhof Mannheim vs. FCK (1. FC Kaiserslautern) heute live im Free-TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick