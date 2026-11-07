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Der 1. FSV Mainz 05 musste sich am Samstagnachmittag in der Bundesliga dem FC Bayern München mit 1:2 geschlagen geben. Für besonders viel Unverständnis bei den Rheinhessen sorgte allerdings eine Szene aus der ersten Halbzeit. Vor allem Mainz-Kapitän Nadiem Amiri konnte die Entscheidung des Schiedsrichters nicht nachvollziehen.

Kurz vor der Pause erzielte Jae-Sung Lee nach Freistoß Amiris per Kopf den vermeintlichen 1:1-Ausgleich für die Gastgeber. Schiedsrichter Robert Schröder erkannte den Treffer zunächst an, nahm seine Entscheidung nach einer VAR-Überprüfung jedoch wieder zurück. Der Grund: Lee hatte beim Freistoß knapp im Abseits gestanden.

Dabei war die Situation zunächst schon so gut wie geklärt. Beide Mannschaften hatten sich schon in ihren jeweiligen Spielhälften für den Wiederanstoß aufgestellt, ehe doch noch eine Überprüfung durch den VAR erfolgte. Die Bilder zeigten schließlich, dass Lee tatsächlich im Abseits gestanden hatte. Sowohl der herauslaufende Manuel Neuer als auch Jonathan Tah hatten den Ball zuvor noch leicht berührt. Allerdings handelte es sich bei den Aktionen der beiden Bayern-Verteidiger nicht um ein kontrolliertes Spielen des Balles, weshalb die Abseitsstellung weiterhin Bestand hatte.

Für Amiri war die Entscheidung dennoch nicht nachvollziehbar. "Ich habe im ersten Moment gar nicht gecheckt, warum. Vor allem hatte der Schiri schon gepfiffen und wieder auf den Punkt gezeigt. Aber er meinte dann, dass Lee im Abseits war. Aber das ist für mich kein Abseits. Da müssen sie irgendeinen Weg finden, wo man sagt, vielleicht darf man einen halben Meter im Abseits stehen, weil das ist doch kein Abseits", zeigte sich der Nationalspieler anschließend frustriert bei Sky.

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Auch Teamkollege Philipp Tietz, der in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte, zeigte sich bei Sky irritiert: "Auf einmal wurde es umgedreht, dass es doch nicht zählt. Ganz kuriose Szene, die da abgelaufen ist."

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Für zusätzliche Verwunderung sorgte die Dauer der VAR-Überprüfung. Ganze vier Minuten vergingen zwischen Lees vermeintlichem Treffer in der 40. Minute und der endgültigen Entscheidung in der 44. Minute. Auch das Social-Media-Team der Mainzer reagierte bei X mit deutlichen Worten auf die lange Überprüfung: "Ist das lächerlich. Nach knappen vier Minuten zählt das Tor auf einmal doch nicht … Wahnsinn!"

Somit ging es mit einer 1:0-Führung für die Bayern in die Halbzeitpause. Joshua Kimmich hatte die Münchner zuvor mit einem Traumtor in Führung gebracht. In der 57. Minute erhöhte Lennart Karl nach erneuter Vorlage von Harry Kane auf 2:0. Die Mainzer stemmten sich jedoch gegen die Niederlage. Der Anschlusstreffer von Tietz fiel allerdings erst in der Nachspielzeit und damit zu spät.

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Für Mainz war es bereits die vierte Pflichtspielniederlage in Folge, die dritte davon in der Bundesliga. In der Tabelle rutschten die Rheinhessen dadurch auf den zehnten Platz ab.