Einsatz als Wahlhelfer: Marcelo könnte Real Madrid in der Champions League fehlen

Aktuell sieht es danach aus, dass Real Madrid in der kommenden Woche im Champions-League-Halbfinale bei Chelsea ohne Marcelo auskommen muss.

Real Madrid muss in der kommenden Woche beim Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea (Hinspiel 1:1) auf Marcelo verzichten. Das berichtet die spanische Tageszeitung El Mundo. Der Grund für das Fehlen des Brasilianers ist ein kurioser: Er wurde zum Wahlhelfer bei der Abstimmung zum Stadtrat Madrids bestimmt.

Die Wahl findet am Dienstag, 4. Mai, statt, während Real einen Tag darauf bei den Engländern gefordert ist. Marcelo wurde Anfang des Monats als Wahlhelfer gezogen; die bisherigen Versuche des Außenverteidigers, sich mit Hilfe der Real-Rechtsabteilung von seiner Verpflichtung entbinden zu lassen, sind fehlgeschlagen.

Real benötigt Marcelo bei Chelsea

Der Wahlvorstand macht bislang geltend, dass Marcelo am Tag des Spiels nach London reisen könnte. Diesen Trip müsste er allerdings alleine antreten, da die Mannschaft bereits am Dienstag abfliegt. Gegen einen Solo-Flug des Außenverteidigers sprechen jedoch die aktuellen Corona-Beschränkungen in Spanien.

Marcelo und Real arbeiten dem Bericht zufolge weiterhin an einer Lösung, die einen Einsatz bei Chelsea ermöglicht. Die Madrilenen können nur schwer auf Marcelo verzichten, da mit Ferland Mendy ein weiterer Linksverteidiger aktuell verletzt fehlt.