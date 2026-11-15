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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Wael Mohya steht für das Spiel gegen die Niederlande nicht im DFB-Kader

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Wael Mohya schnuppert beim DFB-Team rein. Auf sein Debüt muss er aber noch warten.

Jürgen Klopp lässt seinen Kader für das entscheidende Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande unverändert.

Der Bundestrainer verzichtet am Montag (20.45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion erwartungsgemäß auf Neuling Wael Mohya (17) von Borussia Mönchengladbach - wie bereits beim 3:1 gegen Serbien in Belgrad am Freitag.

Aus dem Abschlusstraining hatten sich am Sonntagmorgen beim Abschied aus Herzogenaurach keine Personalprobleme ergeben. 23 Spieler darf Klopp in der Nations League jeweils melden, den 24. Platz in seinem Aufgebot will er auch in Zukunft für Talente vorhalten.