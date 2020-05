Während des Lockdowns: ManCity-Star Riyad Mahrez wurde offenbar Opfer eines Einbruchs

Ende April brachen Unbekannte angeblich in die Wohnung von City-Star Riyad Mahrez ein. Sie erbeuteten Schmuck und Fußball-Erinnerungsstücke.

Offensivmann Riyad Mahrez vom englischen Meister wurde offenbar Opfer eines Einbruchs. Das berichtet das Boulevard-Blatt The Sun.

Demnach sei es in der Wohnung des Algeriers im Zentrum Manchesters am 24. April zu einem Diebstahl gekommen, die unbekannten Täter erbeuteten angeblich Schmuck und Karriere-Erinnerungsstücke im Wert von rund 555.000 Euro. "Am Freitag, den 24. April, wurde die Polizei gegen 17 Uhr zu einem Häuserblock in der Innenstadt gerufen", wird ein Polizeisprecher der Greater Manchester Police zitiert. "Es wurde in vier separate Appartments eingebrochen."

Die Skyblues wollten sich zu den Berichten indes nicht äußern. Mahrez war im Sommer 2018 von nach Manchester gewechselt.

Für das Team von Trainer Pep Guardiola steuerte der 29-Jährige bislang in 81 Pflichtspielen 21 Tore sowie 26 Vorlagen bei.