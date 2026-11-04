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Conference League
team-logoVV St. Truiden
Daio Wasabi Stayen Stadium
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VV St. Truiden vs. Brann heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

VV St. Truiden - Brann
VV St. Truiden
Brann
Conference League

In der Conference League spielt VV St. Truiden gegen Brann. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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VV St. Truiden vs. Brann: Anstoßzeit

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Conference League - Spielwoche 3
Daio Wasabi Stayen Stadium

Das Spiel zwischen VV St. Truiden und Brann beginnt am 05.11.2026, 21:00.

VV St. Truiden vs. Brann heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei VV St. Truiden und Brann los?

St. Truiden kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, keine Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Mannschaft erzielte dabei acht Tore und kassierte sechs. Zuletzt setzte es eine 1:2-Heimniederlage gegen Oud-Heverlee Leuven in der belgischen Liga. Positiv zu vermerken: In der Conference League gewann St. Truiden beide jüngsten Auftritte, darunter ein 1:0 bei FC Midtjylland.

Brann weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Die Norweger trafen dabei zwölf Mal und kassierten neun Gegentore. Der jüngste Erfolg, ein 3:2 gegen Molde in der Eliteserien, setzt die positive Tendenz fort. In der Conference League gewann Brann zuletzt mit 4:1 bei FK Kauno Zalgiris.

STT

STT - Form

IBE
S2-0
LOM
S4-1
MID
S0-1
CLB
N3-2
OHL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BRA

BRA - Form

VAL
N3-1
KZA
S1-4
LIL
N3-2
GRU
S0-2
MOL
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: Aufstellungen

VV St. Truiden vs Brann Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. De Meyer

VV St. Truiden vs. Brann: Form

STT

STT - Form

IBE
S2-0
LOM
S4-1
MID
S0-1
CLB
N3-2
OHL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BRA

BRA - Form

VAL
N3-1
KZA
S1-4
LIL
N3-2
GRU
S0-2
MOL
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: Bilanz direkte Duelle

VV St. Truiden vs. Brann: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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