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VV St. Truiden vs. Brann: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Das Spiel zwischen VV St. Truiden und Brann beginnt am 05.11.2026, 21:00.

VV St. Truiden vs. Brann heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei VV St. Truiden und Brann los?

St. Truiden kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, keine Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Mannschaft erzielte dabei acht Tore und kassierte sechs. Zuletzt setzte es eine 1:2-Heimniederlage gegen Oud-Heverlee Leuven in der belgischen Liga. Positiv zu vermerken: In der Conference League gewann St. Truiden beide jüngsten Auftritte, darunter ein 1:0 bei FC Midtjylland.

Brann weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Die Norweger trafen dabei zwölf Mal und kassierten neun Gegentore. Der jüngste Erfolg, ein 3:2 gegen Molde in der Eliteserien, setzt die positive Tendenz fort. In der Conference League gewann Brann zuletzt mit 4:1 bei FK Kauno Zalgiris.

VV St. Truiden vs. Brann: Aufstellungen

VV St. Truiden vs. Brann: Form

VV St. Truiden vs. Brann: Bilanz direkte Duelle

VV St. Truiden vs. Brann: Die Tabellen