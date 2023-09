"Vulgäre und beleidigende Wörter": Liverpools Virgil van Dijk bleibt weiter gesperrt

Nach "vulgären und beleidigenden Wörtern in Richtung des Offiziellen" wurde Virgil van Dijk vom FC Liverpool hart bestraft.

WAS IST PASSIERT? Abwehrchef Virgil van Dijk wird dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool in der Premier League für ein weiteres Spiel gesperrt fehlen. Dies entschied der englische Verband (FA).

WAS IST DER HINTERGRUND? Van Dijk hatte sich nach seinem Platzverweis gegen Newcastle United uneinsichtig gezeigt, mit Schiedsrichter John Brooks diskutiert und den Platz nur zögerlich verlassen. Deshalb muss er ein weiteres Spiel aussetzen und zudem eine Strafe in Höhe von 100.000 Pfund bezahlen.

WAS WURDE GESAGT? "Der Verteidiger hat eingesehen, dass er sich unangemessen verhalten sowie vulgäre und beleidigende Wörter in Richtung des Offiziellen geäußert hat", teilte die FA am Freitag mit.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Wegen des Platzverweises hatte van Dijk bereits das 3:0 (2:0) gegen Aston Villa am vergangenen Sonntag verpasst. Der Niederländer muss nun auch am 16. September (13.30 Uhr/Sky) bei den Wolverhampton Wanderers zusehen.