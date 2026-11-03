Vorstoß im Winter-Transferfenster? Türkei-Star Kenan Yildiz offenbar Wunschspieler von Topklub aus der Premier League

Wie die Zeitung Mirror schreibt, sieht der amtierende englische Meister im türkischen Offensivspieler eine mögliche Verstärkung im anstehenden Winter-Transferfenster. Vor allem Gunners-Coach Mikel Arteta sei ein großer Fan des 21-Jährigen.

Bei Arsenal hakt es in der laufenden Saison vor allem in der Offensive noch gewaltig. Nach neun absolvierten Partien in der Liga stehen gerade einmal 14 geschossene Tore zu Buche, fünf Spiele gewann man mit lediglich einem Tor Unterschied.

Nur unwesentlich besser sieht es in den anderen Wettbewerben aus. In der Champions League gab es immerhin am zweiten Spieltag gegen OSC Lille drei eigene Treffer zu bejubeln, im Carabao Cup wiederum flog man im Elfmeterschießen raus, nachdem man gegen den Viertligisten Fleetwood Town nach 120 Minuten nicht über ein 1:1 hinausgekommen war.

Yildiz könnte hinsichtlich dessen für Abhilfe schaffen. Der türkische Nationalspieler fällt derzeit noch wegen eines Bruches des Mittelfußknochens aus, den er sich direkt am ersten Spieltag in der Partie seines Klubs Juventus Turin gegen Frosinone Calcio zugezogen hatte.

In der vergangenen Spielzeit gehörte er gleichwohl zu den wenigen Lichtblicken einer insgesamt bieder auftretenden Juve-Mannschaft. 21 Torbeteiligungen (elf Tore, zehn Assists) sammelte Yildiz in 47 Pflichtspielen und hatte somit großen Anteil daran, dass sich die Alte Dame zumindest für die Europa League qualifizierte.

Getty Images

Lässt Juventus Turin Kenan Yildiz im Winter ziehen?

Im Falle eines Vorstoßes der Gunners dürfte vor allem die Ablösesumme für Verhandlungsstoff sorgen. Yildiz ist nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung noch bis 2030 an die Turiner gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Juventus wird kaum einen Grund sehen, einen seiner besten Spieler unter Wert zu verkaufen, transfermarkt.de beziffert die Ablösesumme des türkischen Nationalspielers auf nicht weniger als 75 Millionen Euro.

Möglicherweise ist Yildiz deshalb auch nicht der einzige Kandidat, den Arsenal auf dem Zettel hat. Laut Mirror beobachten die Gunners darüber hinaus Junior Kroupi vom AFC Bournemouth, welcher auch beim FC Bayern bereits Interesse geweckt haben soll.