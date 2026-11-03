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Christian Guinin

Vorstoß im Winter-Transferfenster? Türkei-Star Kenan Yildiz offenbar Wunschspieler von Topklub aus der Premier League

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K. Yildiz
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Der FC Arsenal ist auf der Suche nach Verstärkungen für die noch lahmende Offensive. Schafft dabei Kenan Yildiz Abhilfe?

Wie die Zeitung Mirror schreibt, sieht der amtierende englische Meister im türkischen Offensivspieler eine mögliche Verstärkung im anstehenden Winter-Transferfenster. Vor allem Gunners-Coach Mikel Arteta sei ein großer Fan des 21-Jährigen.

Bei Arsenal hakt es in der laufenden Saison vor allem in der Offensive noch gewaltig. Nach neun absolvierten Partien in der Liga stehen gerade einmal 14 geschossene Tore zu Buche, fünf Spiele gewann man mit lediglich einem Tor Unterschied.

Nur unwesentlich besser sieht es in den anderen Wettbewerben aus. In der Champions League gab es immerhin am zweiten Spieltag gegen OSC Lille drei eigene Treffer zu bejubeln, im Carabao Cup wiederum flog man im Elfmeterschießen raus, nachdem man gegen den Viertligisten Fleetwood Town nach 120 Minuten nicht über ein 1:1 hinausgekommen war.

Yildiz könnte hinsichtlich dessen für Abhilfe schaffen. Der türkische Nationalspieler fällt derzeit noch wegen eines Bruches des Mittelfußknochens aus, den er sich direkt am ersten Spieltag in der Partie seines Klubs Juventus Turin gegen Frosinone Calcio zugezogen hatte.

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In der vergangenen Spielzeit gehörte er gleichwohl zu den wenigen Lichtblicken einer insgesamt bieder auftretenden Juve-Mannschaft. 21 Torbeteiligungen (elf Tore, zehn Assists) sammelte Yildiz in 47 Pflichtspielen und hatte somit großen Anteil daran, dass sich die Alte Dame zumindest für die Europa League qualifizierte.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Lässt Juventus Turin Kenan Yildiz im Winter ziehen?

Im Falle eines Vorstoßes der Gunners dürfte vor allem die Ablösesumme für Verhandlungsstoff sorgen. Yildiz ist nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung noch bis 2030 an die Turiner gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Juventus wird kaum einen Grund sehen, einen seiner besten Spieler unter Wert zu verkaufen, transfermarkt.de beziffert die Ablösesumme des türkischen Nationalspielers auf nicht weniger als 75 Millionen Euro.

Möglicherweise ist Yildiz deshalb auch nicht der einzige Kandidat, den Arsenal auf dem Zettel hat. Laut Mirror beobachten die Gunners darüber hinaus Junior Kroupi vom AFC Bournemouth, welcher auch beim FC Bayern bereits Interesse geweckt haben soll.

Häufig gestellte Fragen

Kenan Yildiz spielt in der Offensive. Entweder im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel.

Kenan Yildiz wurde am 4. Mai 2005 in Regensburg geboren.

Kenan Yildiz trägt bei Juventus Turin die Trikotnummer 10, bei der türkischen Nationalmannschaft die 11.

Kenan Yildiz ist 1,87 Meter groß. Eine perfekte Größe für einen spiel- und dribbelstarken Offensivspieler mit gutem Abschluss.

Kenan Yildiz wiegt ungefähr 79 Kilogramm. Sein Körperbau ist muskulös und kaum ein überflüssiges Gramm.

Seine genaue Schuhgröße ist öffentlich nicht bekannt. Vermutet wird irgendwo zwischen 43 und 45 EU - passend zu seiner Größe.

Kenan Yildiz ist beidfüßig und kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß starke Schüsse abgeben. Diese Vielseitigkeit macht ihn schwerer für die gegnerische Abwehr auszurechnen. Der rechte Fuß ist vermutlich minimal stärker.

Kenan Yildiz startete seine Laufbahn beim SV Sallern Regensburg ehe er zum SSV Jahn Regensburg wechselte. Zwischen 2012 und 2022 spielte er zudem in der Jugend des FC Bayern München. 

Kenan Yildiz wohnt in Turin (Italien). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.

Kenan Yildiz fährt aktuell einen BWM X6. 

Da er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht Kenan Yildiz fließend Deutsch.

Kenan Yildiz hat bisher noch keine Kinder.

Kenan Yıldız hat eine Beziehung mit dem Model Natalia Shadle. Die beiden wurden zusammen in der Öffentlichkeit gesehen und teilen Einblicke über soziale Medien.

Yildiz verdient nach seiner Vertragsverlängerung bei Juventus Turin im Februar 2026 etwa 6 Millionen Euro pro Jahr.

In seinen jungen Jahren durfte Kenan Yildiz bereits die Trophäe der Coppa Italia in die Höhe strecken. 

Kenan Yildiz hat den Ballon d'Or bislang noch nicht gewonnen.

Auch zum FIFA-Weltfußballer wurde er noch nicht gewählt.

Der Spitzname von Kenan Yildiz ist "Baba Yildiz". Seinen Spitznamen erhielt er von seinem Mannschaftskollegen Dusan Vlahovic.

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