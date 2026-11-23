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Die Reise nach Aserbaidschan wird dem Teenager erspart, der sich zu Hause auskurieren soll.

Der FC Barcelona tritt in der Champions League ohne seinen Superstar Lamine Yamal am Mittwoch bei Sabah FK an. Das gaben die Katalanen am Montag in einer offiziellen Mitteilung bekannt. "Lamine Yamal hat Beschwerden mit seinem rechten Knöchel. Als Vorsichtsmaßnahme wird er das Spiel gegen Sabah verpassen", teilte Barca mit. Etwas Ernsteres dürfte die Blessur jedoch nicht sein, denn gleichzeitig gab der Klub auch leichte Entwarnung: "Er wird für das Spiel am Sonntag gegen Deportivo A Coruna zur Verfügung stehen."

Lamine Yamal hatte am Sonntag beim spektakulären 3:2-Erfolg des LaLiga-Spitzenreiters gegen Villarreal noch durchgespielt. Barca hatte bereits nach sieben Minuten 0:2 hinten gelegen, drehte das Duell aber noch durch drei Treffer in der zweiten Halbzeit. Lamine Yamal lieferte dabei die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Fermin Lopez.

Auch ohne den 19-Jährigen sind die Katalanen in Aserbaidschan am Mittwoch der klare Favorit. Während Sabah mit drei Punkten nach vier Spielen noch zulegen muss, um eine Chance auf das Erreichen der Play-offs zu haben, liegt Barca nach drei Siegen aus vier Duellen auf dem fünften Platz und damit auf Kurs direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Die Truppe von Trainer Hansi Flick feierte gegen Feyenoord Rotterdam (5:1), bei Galatasaray Istanbul (4:1) und gegen Aston Villa (3:0) klare Siege in der Königsklasse. Nur Titelverteidiger Paris Saint-Germain war am dritten Spieltag beim 2:4 aus Katalanen-Sicht zu stark.

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Lamine Yamal kommt in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen in allen Wettbewerben für den FC Barcelona auf 13 Tore und 13 Vorlagen und damit erneut auf überragende Werte. Bei der Wahl zum Ballon d'Or belegte er zuletzt hinter Harry Kane (FC Bayern München) und Kylian Mbappe (Real Madrid) den dritten Platz.