Weltmeisterschaft - WM Gruppe D Los Angeles Stadium

Das Spiel USA gegen Paraguay startet am 13. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT und 21:00 Uhr EST.

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Der Anpfiff in Los Angeles ist für beide Teams wichtig, denn sie wollen sich in einer starken Gruppe behaupten. Unter großem Druck muss US-Trainer Mauricio Pochettino zeigen, dass sein System mit hohem Pressing und vertikalen Angriffen auch zu Hause funktioniert. Sie treffen auf eine kampferprobte paraguayische Mannschaft unter dem Taktiker Gustavo Alfaro, der das Team zu einer defensiven Einheit geformt hat, die vor allem auf Stabilität setzt. Vor heimischem Publikum im modernen Los Angeles Stadium hat das Duell das Potenzial, sofort zum WM-Klassiker zu werden. Da in Gruppe D mit der Türkei ein Turnier-Schwergewicht und eine agile australische Mannschaft warten, könnte ein Fehlstart am ersten Spieltag schwerwiegende Folgen haben. Für die USA ist das Spiel eine Gelegenheit, die eigene Entwicklung auf heimischem Boden zu zeigen und eine zehnjährige Phase der Suche nach Identität hinter sich zu lassen. Für Paraguay markiert das Spiel das Ende einer 16-jährigen Pause auf der großen Bühne. Die Südamerikaner kehren erstmals seit 2010 zu einem globalen Turnier zurück. Sobald die Flutlichtstrahler den Rasen erhellen, verwandelt der Druck des Heimauftakts die Arena in einen Kochtopf. Taktische Geduld und das Durchbrechen der gegnerischen Abwehr entscheiden dann über die wertvollen drei Punkte.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der Weg der USA zur Heim-WM

Als Mitausrichter dieses historischen 48-Teams-Turniers neben Mexiko und Kanada umging die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft die anstrengenden regionalen Qualifikationsspiele komplett. Statt einen mehrrundigen CONCACAF-Qualifikationszyklus absolvieren zu müssen, sicherte sich das Team "Stars and Stripes" seinen Platz im Turnier automatisch, sobald die FIFA die gemeinsame nordamerikanische Bewerbung bestätigte.

Das Fehlen hochkarätiger Qualifikationsspiele stellte jedoch eine Herausforderung dar: Wie lässt sich eine turnerprobte Mannschaft ausschließlich durch Freundschaftsspiele und kontinentale Turniere formen? Der Leistungsdruck auf heimischem Boden führte schließlich zu einem Umbruch im Management, der in der Ernennung von Mauricio Pochettino zum Cheftrainer gipfelte. Sein Auftrag lautete, eine goldene Generation von Talenten aus Europa zu einer Einheit zu formen. Deshalb nutzte Pochettino die Zeit vor dem Turnier, um den Kader gegen Spitzenmannschaften aus der ganzen Welt zu testen. Ohne das Sicherheitsnetz einer Qualifikationstabelle wurde jedes Vorbereitungsspiel zu einem Härtetest, der den jungen Kader auf die großen Erwartungen vorbereiten sollte, wenn er schließlich in Los Angeles aufläuft.

Paraguays Meisterleistung in der Qualifikation

Im Gegensatz dazu überstand die Albirroja den harten CONMEBOL-Abnutzungskrieg im Rundenturnier und erreichte die WM-Endrunde 2026. Nach 16 Jahren ohne WM-Teilnahme, die bis zum Viertelfinaleinzug 2010 zurückreichen, beendete Paraguay das Turnierfluch nicht mit Offensivfußball, sondern mit einer defensiven Leistung: In 18 Spielen ließen die Albirroja nur zehn Gegentore zu.

Den Wendepunkt brachte der taktische Kopf Gustavo Alfaro, den der Verband im August 2024 verpflichtete. Der argentinische Coach übernahm ein Team, das in der frühen Phase der südamerikanischen Qualifikation kämpfte, und setzte auf Psychologie sowie Nationalstolz. Er forderte seine Spieler auf, die historische "Kampfkraft" wiederzuentdecken, die man mit dem paraguayischen Fußball verbindet.Unter seiner Führung kletterte Paraguay in der Tabelle nach oben und blieb in neun Spielen ungeschlagen, darunter Siege gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay. Alfaro verordnete eine defensive Dreierkette, die im Schlussspurt fast undurchdringlich war. So holte die Mannschaft den letzten direkten CONMEBOL-Startplatz und kehrte unter großem Jubel auf die große Bühne des Weltfußballs zurück.

Team-News USA vs. Paraguay

Aufstellung der USA

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino nominierte für das historische Turnier auf heimischem Boden einen 26-Mann-Kader. Er setzte auf Balance und berief neben dem Kern der in Europa spielenden "goldenen Generation" acht Profis aus der MLS. Trotz einer anspruchsvollen Vorbereitungsphase ohne das Sicherheitsnetz von Qualifikationsspielen wirkt die Mannschaft vor dem Auftaktspiel in Los Angeles konzentriert.

Flügelspieler Christian Pulisic reist mit der Erfahrung des AC Mailand zum Turnier und spielt links in der Startelf. Um den Platz im Sturm kämpfen Folarin Balogun von Monaco und Ricardo Pepi vom PSV. Im Mittelfeld kehren Weston McKennie von Juventus und Bournemouth-Kapitän Tyler Adams zurück, um die Zentrale zu stabilisieren. In der Abwehr steht der 38-jährige Charlotte-FC-Veteran Tim Ream im Fokus: Kommt der Innenverteidiger gegen Paraguay zum Einsatz, wird er offiziell zum ältesten Spieler, der je für die Vereinigten Staaten bei einer FIFA-Weltmeisterschaft der Männer auflief.

Team-News Paraguay

Die Albirroja reisen mit einem stabilen Kader und viel Abwehrkontinuität nach Kalifornien, nachdem sie den 18-Spiele-Marathon der CONMEBOL-Qualifikation absolviert haben. Trainer Gustavo Alfaro hat sein 26-Mann-Aufgebot ohne größere Verletzungssorgen festgelegt und setzt auf eine robuste, physische Spielweise, die zu seinen defensiven Prinzipien passt.

Auf den Außenbahnen stehen mit Brightons Spielmacher Julio Enciso und Newcastles Flügelspieler Miguel Almirón zwei Vertreter aus der Premier League, die bei Kontern für schnelle Vorstöße sorgen sollen. Das eigentliche Fundament von Alfaro liegt jedoch in der defensiven Achse. Kapitän Gustavo Gómez von Palmeiras und Omar Alderete führen eine Abwehr an, die in der Qualifikation nur zehn Gegentore zuließ, während São Paulos Box-to-Box-Mittelfeldspieler Damián Bobadilla voraussichtlich neben dem oft unterschätzten defensiven Anker Andrés Cubas aufläuft.

Trainerprofile und taktische Philosophien

Mauricio Pochettino (USA)

Mauricio Pochettino soll die USMNT auf heimischem Boden auf Weltniveau bringen und bringt viel Erfahrung auf die amerikanische Bank. Der argentinische Taktiker setzt auf dynamisches Gegenpressing, eine stabile Abwehr und schnelle Vertikalpässe.

Pochettino setzt auf ein 4-2-3-1- oder 4-3-3-System, fordert vollen körperlichen Einsatz und schickt seine Außenverteidiger immer wieder nach vorne. Eine hohe Abwehrlinie verkürzt das Spielfeld. Seine größte taktische Aufgabe bei diesem Turnier lautet, das schnelle Angriffsspiel mit sicherer Abwehr zu verbinden, um Gegner auszubremsen, die auf Konter lauern und die Lücken nutzen wollen, die die hochstehenden US-Reihen hinterlassen.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Gustavo Alfaro, eine legendäre Figur im südamerikanischen Fußball, hat sich einen unbestrittenen Ruf als ultimativer defensiver Architekt und Meister der Motivation im internationalen Fußball erarbeitet. Nachdem er zuvor Ecuador bei der Weltmeisterschaft 2022 betreut hatte, gelang Alfaro in Asunción eine spektakuläre Wende, indem er sich stark auf tiefgreifende psychologische Konditionierung, historische nationale Identität und absoluten taktischen Pragmatismus stützte.

Alfaro setzt auf eine robuste, körperliche Abwehr im 4-3-3- oder 4-4-2-System, die das Zentrum dicht macht. Seine Teams rücken als disziplinierter, synchronisierter Block im Mittelfeld und Abwehr zusammen, verzichten bewusst auf Ballbesitz und nehmen dem gegnerischen Spielmacher so den Raum. Alfaro minimiert operative Risiken in der eigenen Verteidigungszone und verlässt sich auf ein dominantes Innenverteidiger-Duo, das den Strafraum kontrolliert, bevor er Standardsituationen im Umschalten nutzt oder direkte, explosive Flügelspieler im Konter auf den Weg schickt, um entscheidende Tore zu erzielen.

USA vs. Paraguay: Die wichtigsten Duelle

Christian Pulisic gegen Gustavo Gómez: Das definitive Spitzenduell dieses Aufeinandertreffens in Gruppe D. Pulisic geht als Leitwolf der USMNT in das Turnier und will von der linken Seite nach innen ziehen, um Überzahl zu schaffen und die Halbräume zu nutzen. Vor ihm steht eine Mauer, die Paraguays erfahrener Kapitän Gustavo Gómez anführt. Der Innenverteidiger von Palmeiras gilt als Titan des tiefen Blocks. Seine Kraft, seine Rückwärtsbewegung und seine Kopfballstärke zwingen Pulisic zu schnellem Kombinationsspiel statt zu Soloaktionen.

Antonee Robinson vs. Miguel Almirón: Ein taktisches Duell zweier Spieler, die mit den körperlichen Anforderungen schneller Umschaltmomente vertraut sind. Robinsons ständige Überlappungsläufe über links sind wichtig für Pochettinos Breite in der Offensive, doch Miguel Almirón von Newcastle stellt seine Positionierung auf die Probe. Almirón agiert auf der rechten Seite der paraguayischen Umschaltlinie und verfügt über große Geschwindigkeit bei der Rückeroberung sowie hohe Arbeitsintensität. Robinson muss seine Vorstöße sorgfältig abwägen, denn jeder leichte Ballverlust bietet Almirón sofort Raum für seine gefährlichen vertikalen Konterläufe.

Weston McKennie vs. Diego Gómez: Das Duell um die Kontrolle im Mittelfeld. McKennie liefert die physische Präsenz in der Luft und stört das gegnerische Mittelfeld mit seinen Läufen. Er trifft auf Brightons aufstrebenden Star Diego Gómez. Der junge paraguayische zentrale Mittelfeldspieler ist das Herzstück von Alfaro Mittelfeld und verbindet defensives Laufspiel mit Druckresistenz. Wer die Zweikämpfe um den zweiten Ball gewinnt und das Tempo der Ballverteilung bestimmt, verschafft seiner Nation einen großen taktischen Vorteil.

Team-News & Aufstellungen

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Tabelle

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