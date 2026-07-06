Vorschau USA gegen Belgien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

USA gegen Belgien: Anstoßzeit im Überblick

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Seattle Stadium

Das Spiel USA gegen Belgien beginnt am 7. Juli 2026 um 02:00 Uhr GMT und 22:00 Uhr EST (6. Juli).

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Die Mitausrichter stehen vor einer taktischen Umstellung gegen die mit Stars gespickten "Roten Teufel"

Im Achtelfinale trifft der Mitausrichter USA im Seattle Stadium auf Belgien. Mauricio Pochettino führt eine selbstbewusste US-Mannschaft, die vor heimischem Publikum mit hohem Tempo spielt und den Einzug ins Viertelfinale anstrebt.

Ihnen steht eine erfahrene belgische Mannschaft unter Rudi Garcia im Weg. Die "Roten Teufel" bringen viel Technik in den Pazifischen Nordwesten und wollen über ihre Spielmacher das Tempo bestimmen. Für die USA ist dieses K.o.-Spiel die Bewährungsprobe für die Kadertiefe und verlangt unter den grellen Lichtern einer Sommernacht volle Konzentration in der Abwehr.

Wie die "Stars and Stripes" und die "Red Devils" hierherkamen

Die USA holten in der Gruppenphase sechs Punkte, besiegten Paraguay 4:1 und Australien 2:0, unterlagen dann der Türkei 2:3. Pochettinos Team nahm den Schwung mit und gewann im Sechzehntelfinale 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina. Der Erfolg litt jedoch unter strukturellen Schwächen, weil ein wichtiger Stürmer nach einer Disziplinarstrafe fehlte.

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Belgien zeigte in einer umkämpften Gruppe große Widerstandskraft und reist nun nach Washington. In der vorherigen Runde setzten sich die "Roten Teufel" mit 3:2 gegen Senegal durch und zeigten dabei ihre Offensivstärke. Garcias Mannschaft hat im letzten Drittel effizient agiert und verfügt über mehrere Wege, kompakte Abwehrreihen zu öffnen.

Späte FIFA-Entscheidung und Auswahl im Sturm bestimmen die Aufstellung

Die taktische Vorbereitung auf dieses Spiel nahm nach einer erfolgreichen Berufung des US-Verbands eine überraschende Wendung. Der Verband hatte Stürmer Folarin Balogun nach dessen direkter Roter Karte in der 64. Minute gegen Bosnien und Herzegowina zunächst für ein Spiel gesperrt, doch die FIFA hob die Sperre auf. Die Disziplinarkommission des Weltverbandes nahm die Sperre zurück. Damit steht Balogun im Heimspiel als Sturmspitze zur Verfügung und erspart Mauricio Pochettino ein taktisches Problem.

Belgien geht fit in die Partie, doch die Aufstellung bleibt offen, weil der Rekordtorschütze Romelu Lukaku nach zwei Treffern in vier Spielen zunächst auf der Bank sitzt. Charles De Ketelaere stürmt von Beginn an, Leandro Trossard und Jérémy Doku unterstützen ihn.

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Überlastung über die Flügel vs. erfahrene Mittelfeldorganisation entscheidet über den Spielverlauf

Im taktischen Duell geht es vor allem um Kontrolle im Mittelfeld und um Tempo bei Umschaltmomenten. Belgien setzt auf das Spielverständnis von Kevin De Bruyne, der aus den vorderen Bereichen Pässe in die Halbräume schlägt, die Doku und Trossard abschließen sollen.

Die USA müssen ihr hohes Pressing abstimmen und nach Ballverlusten sofort stehen. Tyler Adams, Weston McKennie und Malik Tillman wollen den Aufbau Belgiens stören, den Ball zentral erobern und dann mit der schnellen Horizontalschnelligkeit von Christian Pulisic kontern.

Eingespielte Strukturen auf dem Prüfstand

Die USA müssen in der Abwehr klar kommunizieren, um De Bruynes Anspielmöglichkeiten zu begrenzen, denn jede Passivität bestraft der Gegner sofort.

Belgien muss in der Abwehrphase hoch konzentriert bleiben und die Viererkette kompakt halten, damit Pulisic und vorstoßende Mittelfeldspieler die Zentrumsräume nicht nutzen können.

Voraussichtliche Aufstellung der USA gegen Belgien

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Voraussichtliche Aufstellung Belgiens gegen die USA

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Wichtige Statistiken: USA gegen Belgien

Die USA und Belgien trafen bei der FIFA-Weltmeisterschaft bisher zweimal aufeinander: Die USA gewannen 1930 in der Gruppenphase des ersten Turniers 3:0 – eines der ersten Spiele der WM-Geschichte –, bevor Belgien im Achtelfinale 2014 nach Verlängerung 2:1 siegte. Seit dieser Niederlage 1930 gewann Belgien sechsmal in Serie gegen die USA, zuletzt 5:2 im Freundschaftsspiel in Atlanta im März 2026.

Der Sieg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien und Herzegowina war erst der zweite K.-o.-Sieg der USA. Zuvor hatten sie 2002 im Achtelfinale Mexiko 2:0 besiegt.

Malik Tillmans Treffer zum 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina war das 50. WM-Tor der USA.

Belgien hat seine letzten drei WM-Spiele gegen Teams aus der CONCACAF gewonnen, darunter das 2:1 nach Verlängerung gegen die USA im Achtelfinale 2014 – das einzige Duell in der K.o.-Runde mit einer Mannschaft aus der CONCACAF.

Thibaut Courtois kann als erster Belgier 20 WM-Einsätze erreichen und wäre nach Manuel Neuer (23) und Hugo Lloris (20) erst der dritte Torhüter mit dieser Marke.

26-köpfiger Kader der USA

Torhüter: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Verteidiger: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Mittelfeld: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Stürmer: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas

26-köpfiger Kader Belgiens

Torhüter: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Verteidiger: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Mittelfeld: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Stürmer: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Mannschaftsnachrichten & Kader

Mauricio Pochettino muss einen wichtigen Ausfall verkraften. Folarin Balogun, der beste Torschütze der USMNT im Turnier, fehlt nach seiner Roten Karte gegen Bosnien und Herzegowina. Eine Berufung ist nicht möglich. Weitere Verletzungen oder Sperren sind nicht bekannt; die voraussichtliche Startelf erscheint kurz vor Anpfiff.

Bei Belgien meldet Rudi Garcia derzeit keine Verletzten oder Gesperrten. Der Kader, der Senegal in der Verlängerung besiegte, steht vorbehaltlich kurzfristiger Fitnessprobleme in voller Stärke zur Verfügung. Wir ergänzen aktuelle Informationen vor dem Anpfiff, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die USMNT gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor zwei. Zuletzt besiegte sie Bosnien und Herzegowina am 2. Juli 2:0, obwohl sie mehr als 30 Minuten in Unterzahl spielte. In diesen fünf Partien erzielten sie elf Tore und kassierten sechs Gegentreffer. Die weiteren Siege fuhren sie gegen Paraguay (4:1) und Australien (2:0) ein. Beide Niederlagen gab es gegen europäische Teams: 2:3 gegen die Türkei und 1:2 gegen Deutschland im Freundschaftsspiel.

Belgien blieb in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen und holte drei Siege sowie zwei Remis. Zuletzt gewann die Mannschaft am 1. Juli 3:2 nach Verlängerung gegen Senegal. Die "Roten Teufel" besiegten Neuseeland 5:1 und Tunesien 5:0, spielten gegen den Iran 0:0 und gegen Ägypten 1:1. In diesen fünf Partien erzielten sie 14 Tore und kassierten vier Gegentreffer; sie blieben in allen fünf Spielen ungeschlagen.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell datiert vom März 2026. Damals setzte sich Belgien im Freundschaftsspiel in Atlanta 5:2 durch. Damit bauten die "Roten Teufel" ihre makellose Bilanz aus. Sie hatten die USA bereits im Achtelfinale der WM 2014 in der Verlängerung 2:1 besiegt sowie in früheren Tests 2:4 und 1:0 geschlagen. In den vier Begegnungen im Datensatz hat Belgien alle vier Spiele gewonnen und dabei 12 Tore erzielt, während die USA fünf Tore erzielten.

Tabellenstand

Die USA beendeten die Gruppenphase als Erster der Gruppe D, während Belgien vor diesem Achtelfinale die Gruppe G gewann.