Vorschau USA – Australien: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D Seattle Stadium

Das Spiel USA gegen Australien startet am 19. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Hintergrund zum Spiel USA gegen Australien

Beide Teams reisen mit Auftaktsiegen an. Die USA besiegten Paraguay 4:1, Australien schockte die Türkei 2:0. Der frühere Arsenal-Stürmer Flo Balogun erzielte in seinem ersten WM-Spiel zwei Tore für die USA, Gio Reyna setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

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Schlüsselspieler und Trainer der USA

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino nominierte für dieses historische Turnier auf heimischem Boden einen 26-Mann-Kader. Er setzte auf Ausgewogenheit und berief neben dem Kern der europäischen "goldenen Generation" acht in der MLS spielende Stars ein. Trotz einer anspruchsvollen Vorbereitungsphase, in der das Team ohne das Sicherheitsnetz von Qualifikationsspielen eine turnierstarke Identität schmieden musste, wirkt die Mannschaft vor dem Auftakt in Los Angeles hochkonzentriert.

Der erfahrene Flügelspieler Christian Pulisic vom AC Mailand gilt als feste Größe auf der linken Seite, während Folarin Balogun und Ricardo Pepi um die Position des Mittelstürmers konkurrieren. Im Mittelfeld kehren Weston McKennie und Tyler Adams zurück, um das Zentrum zu stabilisieren. In der Abwehr steht der 38-jährige Veteran Tim Ream im Fokus: Kommt der Innenverteidiger gegen Paraguay zum Einsatz, wird er offiziell zum ältesten Spieler, der jemals für die Vereinigten Staaten bei einer FIFA-Weltmeisterschaft der Männer auflief.

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Australiens Schlüsselspieler und Trainer

Australiens Cheftrainer Tony Popovic nominierte einen mutigen, auf Wandel ausgerichteten 26-Mann-Kader für das Endturnier, der Führungserfahrung mit viel frischem Talent verbindet. 17 Spieler erleben ihre erste FIFA-Weltmeisterschaft. Popovic sorgt für interne Konkurrenz, doch erfahrene Kräfte führen die Mannschaft an: Kapitän Mat Ryan und Stürmer Mathew Leckie können mit Aziz Behich und Jackson Irvine als vierte Spieler ihres Landes bei ihrer vierten Endrunde auflaufen.

Die größte Neuerung betrifft die Stürmer. Popovic nominierte zwei Angreifer ohne Länderspielerfahrung – Cristian Volpato und Tete Yengi von Machida Zelvia – und schafft so unberechenbare Joker für die Bank. Das junge Talent Nestory Irankunda soll über die Flügel Tempo bringen, Jackson Irvine führt das Mittelfeld. In der Abwehr bilden der große Innenverteidiger Harry Souttar und der aufstrebende Alessandro Circati eine physisch starke Abwehrreihe.

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26-köpfiger Kader der USA

Torhüter: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Verteidiger: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Mittelfeld: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Stürmer: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas

Australiens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Verteidiger: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Mittelfeld: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Stürmer: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Team-News & Kader

Mauricio Pochettino hat die voraussichtliche Aufstellung für das Spiel gegen die USA noch nicht bestätigt. Offizielle Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Beobachter achten besonders auf Christian Pulisic, der vor dem Spiel individuell trainiert hat; im USMNT-Lager rechnet man damit, dass er fit ist. Weitere Teamnews folgen kurz vor dem Anpfiff.

Tony Popovic gibt sich für Australien ebenfalls bedeckt. Offizielle Quellen meldeten keine Verletzungen oder Sperren, eine vorläufige Aufstellung liegt noch nicht vor. Weitere Infos folgen näher am Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

USA Letzte 2 Spiele AUS 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege USA 2 - 1 Australien

Australien 1 - 3 USA 5 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Die direkte Bilanz zeigt zwei Duelle der beiden Teams. Das letzte Spiel war am 15. Oktober 2025: Die USA besiegten Australien in einem Freundschaftsspiel 2:1. Das einzige andere dokumentierte Spiel fand im Juni 2010 statt, als Australien die USA empfing und 1:3 verlor. In beiden Partien gewannen die USA.

Tabelle

In Gruppe D führen die USA aktuell die Tabelle an, Australien folgt auf Platz zwei.