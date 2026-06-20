Vorschau Türkei vs. USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D Los Angeles Stadium

Das Spiel Türkei gegen die USA beginnt am 25. Juni 2026 um 22:00 Uhr EST und am folgenden Morgen um 02:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das Spiel

Durch den Sieg Paraguays über die Türkei am Freitag hat sich die USMNT bereits einen Spieltag vor Schluss den ersten Platz in Gruppe D gesichert. Die Türkei reist nach diesem Spiel nach Hause, sodass die Partie für sie ein "Nichts-zu-verlieren-Spiel" ist. Dennoch werden viele US-Fans in Los Angeles erscheinen, um eine Mannschaft zu sehen, die an Fahrt gewinnt. Trainer Mauricio Pochettino kann seinen Kader rotieren lassen, wenn er das möchte. Die Türkei fährt nach zwei Niederlagen im Turnier nach Hause.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer der USA

Flügelspieler Christian Pulisic vom AC Mailand ist auf der linken Seite fest eingeplant, während Folarin Balogun und Ricardo Pepi um die Position im Sturmzentrum konkurrieren. Im Mittelfeld rücken Weston McKennie und Tyler Adams wieder in die Startelf. Der 38-jährige Tim Ream war beim Auftaktsieg gegen Paraguay auf dem Platz, führte die Mannschaft in beiden Spielen als Kapitän und ist nun der älteste US-Spieler bei einer Männer-WM. Pulisic könnte nach seiner Verletzung gegen Paraguay noch zwei Wochen pausieren. Türkei gegen USA – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen Umfassende Spielvorschau zu Marokko gegen Haiti bei der Weltmeisterschaft 2026. Wir sprechen über Taktik, Mannschaftsaufstellungen und mehr.

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Marokko vs. Haiti 2026: Spielvorschau Wir beleuchten Taktik, Aufstellungen und weitere Faktoren. Türkei gegen Turye v

Trainer Mauricio Pochettino hat neben dem Kern seiner "goldenen Generation" aus Europa acht Stars aus der MLS in den Kader berufen.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer der Türkei

Das System von Trainer Vincenzo Montella setzt auf das Mittelfeld und auf kreatives Flair. Das 21-jährige Talent Arda Güler und der Nachwuchsstar Kenan Yıldız führen eine offensive Mittelfeldgruppe an, die Räume hinter der Abwehr eröffnen soll. Kapitän Hakan Çalhanoğlu gibt aus der Tiefe das Tempo vor, flankiert von der defensiven Arbeitskraft Ferdi Kadıoğlu und der Erfahrung von Zeki Çelik. In Amerika blieb die Offensive jedoch ohne Tor: Gegen Australien und Paraguay verlor die Mannschaft ohne eigenen Treffer.

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Voraussichtliche Aufstellung der Türkei

Çakir; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadıoğlu; Yüksel, Çalhanoğlu; Akgün, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu.

Voraussichtliche Aufstellung der USA

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Tillman; Dest, Balogun, Pepi.

Der 26-köpfige Kader der USA

Torhüter: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Verteidiger: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Mittelfeld: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Mailand), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).

Stürmer: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).

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Der 26-köpfige Kader der Türkei

Torhüter: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Verteidiger: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma).

Mittelfeld: Hakan Çalhanoğlu (Inter Mailand), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Stürmer: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Ögüz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

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Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

Vincenzo Montella hat vor diesem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung für die Türkei bestätigt, und in den verfügbaren Kaderdaten sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren vermerkt. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor Anpfiff, sobald neue Informationen vorliegen.

Auch Mauricio Pochettino nannte noch keine voraussichtliche Startelf für die USA. Offiziell gibt es keine Verletzten oder Gesperrten, doch die Situation von Christian Pulisic im Training bleibt zu beobachten. Im Lager der USMNT rechnet man damit, dass er einsatzbereit ist. Weitere Informationen folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Türkei reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen an, verlor jedoch ihr jüngstes Spiel: am 14. Juni 0:2 gegen Australien im WM-Auftaktspiel. Davor gewann sie dreimal in Folge, darunter 4:0 im Test gegen Nordmazedonien und 2:1 gegen Venezuela. In der WM-Qualifikation setzte sie sich jeweils 1:0 gegen Kosovo und Rumänien durch. In diesen fünf Spielen erzielte die Türkei acht Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Die USA holten in ihren vergangenen fünf Spielen zwei Siege und kassierten zwei Niederlagen; zuletzt gewannen sie am 13. Juni 4:1 gegen Paraguay in ihrem WM-Auftaktspiel. Zuvor verloren sie am 6. Juni 1:2 im Test gegen Deutschland, nachdem sie Senegal mit 3:2 besiegt hatten. Außerdem unterlagen sie Portugal und Belgien. In diesen fünf Partien erzielten die USA zehn Tore und kassierten ebenfalls zehn Gegentore.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die beiden Teams trafen laut den verfügbaren Daten bisher dreimal aufeinander. Das jüngste Spiel fand am 7. Juni 2025 statt, als die Türkei die USA in einem Freundschaftsspiel 2:1 besiegte. Zuvor hatten die USA beide dokumentierten Begegnungen gewonnen: Im Juni 2014 besiegten sie die Türkei in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 und im Mai 2010 erneut mit 2:1. Von den drei Spielen hat die Türkei eines gewonnen, die USA die anderen beiden.

Tabelle

In Gruppe D führen die USA die Tabelle auf Platz eins an, die Türkei steht nach der Auftaktniederlage auf Platz drei.