Vorschau Türkei vs. Paraguay bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D San Francisco Bay Area Stadium

Die Partie Türkei gegen Paraguay startet am 19. Juni 2026 um 23:00 Uhr EST und am 20. Juni 2026 um 03:00 Uhr GMT.

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Türkei gegen Paraguay: Hintergrund

Das Duell in Nordkalifornien ist wichtig, weil beide Teams nach ihren Auftaktniederlagen in der starken Gruppe D reagieren müssen. Nach dem ersten Spieltag haben beide Teams verloren: Die Türkei unterlag in Vancouver Australien 0:2, Paraguay verlor in Los Angeles 1:4 gegen den Gastgeber USA. Im San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) haben sie deshalb kaum noch Spielraum für Fehler. Beide Teams reisen an die Westküste, wo der Verlierer vor dem vorzeitigen WM-Aus steht. Deshalb sind mentaler Schwung und schnelle Regeneration entscheidend.

Der türkische Trainer muss schnell eine Startelf finden, die in Kanada im Angriff kaum Gefahr erzeugte. Er setzt auf kreative Talente wie Arda Güler und Kenan Yıldız, um Ballbesitz zu kontrollieren und im letzten Drittel präzise Abschlüsse zu kreieren. Auf der anderen Seite steht eine aggressiv auftretende paraguayische Mannschaft unter Gustavo Alfaro. Nach zahlreichen Gelben Karten im ersten Spiel setzt La Albirroja auf hohes Pressing und körperliche Präsenz, was sie zu unangenehmen Gegnern macht, wenn es um den Turnierverbleib geht.

Das Duell im hochmodernen San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) in Santa Clara, Kalifornien, wird ein Schachspiel mit entscheidenden taktischen Anpassungen. Keine Mannschaft darf in den zentralen Übergangsbereichen zusammenbrechen, daher sind Kommunikation im Mittelfeld und höchste Disziplin entscheidend. Die Türkei sieht die Partie als Plattform, um ihre technische Überlegenheit zu zeigen, und setzt auf flüssige Bewegungen sowie kreative Passwege. Paraguay will seine Ordnung nutzen und mit schnellen Umschaltbewegungen jeden Fehler bestrafen. Beide Teams wissen: Nur ein Sieg hält die Hoffnung auf das Achtelfinale am Leben.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag präsentiert?

Australien 2:0 Türkei

Die lange erwartete Rückkehr der Türkei auf die WM-Bühne nach 24 Jahren endete in Enttäuschung, weil sie in Vancouver 0:2 gegen Australien verlor. Die Mannschaft von Vincenzo Montella bestimmte im BC Place Tempo und Spielfeld, kam auf 72 Prozent Ballbesitz und schoss 30 Mal auf das australische Tor. Die Türken zahlten für ihre mangelnde Effizienz im letzten Drittel einen hohen Preis. Socceroos-Torhüter Patrick Beach stoppte mit acht Paraden immer wieder ihre Angriffe. Nestory Irankunda brachte Australien in Führung, bevor Connor Metcalfe nach einem Ballverlust von İsmail Yüksek in der 75. Minute das 2:0 erzielte und die dominanten, aber harmlosen Türken ohne Punkt dastehen ließ.

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USA 4:1 Paraguay

Die Mannschaft von Gustavo Alfaro startete in Los Angeles mit einer 1:4-Niederlage gegen den gnadenlosen Co-Gastgeber USA. Für La Albirroja begann das Spiel ungünstig: Damián Bobadilla lenkte nach sieben Minuten eine Flanke von Weston McKennie ins eigene Tor. Paraguay zeigte zwar phasenweise Abwehrstärke, konnte die schnellen Konter der USA aber nicht stoppen und kassierte in Halbzeit eins zwei Treffer von Folarin Balogun. Nach dem Seitenwechsel verkürzte der eingewechselte Maurício in der 73. Minute nach Vorlage von Julio Enciso. Gio Reyna stellte in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand her. Paraguay steht damit am Tabellenende von Gruppe D und braucht grundlegende strukturelle Lösungen.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Türkei: Präzise Ausführung im letzten Drittel & vertikale Geschwindigkeit

Vincenzo Montella muss seinen auf Ballbesitz ausgerichteten Spielplan nicht grundlegend umstellen, aber er muss den Mangel an Durchschlagskraft beheben, der die Türkei gegen Australien das Spiel kostete. Trotz 72 Prozent Ballbesitz und 30 Torschüssen trafen die Halbmond-Sterne das australische Tor nicht und verloren 0:2, weil sie ihre Überlegenheit nicht in hochkarätige Chancen verwandeln konnten.

Gegen Paraguays aggressive, kompakte Abwehr wird es im Zentrum eng. Montella muss daher langsame, kreisförmige Pässe im Mittelfeld vermeiden und mehr vertikale Geschwindigkeit einbringen. Er muss das schnelle, direkte Dribbling von Kenan Yıldız und die Spielübersicht von Arda Güler nutzen, um Pässe zwischen die Linien zu spielen, statt nur um sie herum. So lassen sich die paraguayischen Innenverteidiger auseinanderziehen und hochwertige Rückpässe einleiten, statt immer wieder Fernschüsse aus der Mitte oder vorhersehbare Flanken in eine kopfballstarke Abwehr zu riskieren.

Paraguay: Disziplin im Umschalten & schnelle Konter

Gustavo Alfaro hatte in Los Angeles phasenweise eine mutige Mannschaft auf dem Platz, doch der zweite Spieltag verlangt eine klare Anpassung in der Abwehr und bei der Kartenvermeidung. Das hohe Pressing Paraguays störte den frühen Rhythmus der USA, doch nach schnellen Kontern brach die Ordnung auf, was zu vielen Gelben Karten in der Defensive und einer 1:4-Niederlage führte.

Gegen das technisch überlegene türkische Mittelfeld ist es ein Rezept für eine Katastrophe, entweder völlig passiv zu bleiben oder mit rücksichtsloser, unüberlegter Aggressivität zu pressen. Garnero muss sein Mittelfeld anpassen – vor allem Andrés Cubas und Damián Bobadilla. Sie müssen diszipliniert stehen bleiben und dürfen nicht zu weit aufrücken, damit die Türkei außerhalb ihres kompakten Mittelfeldblocks agieren muss. Sobald Paraguay den Ball gewinnt, muss der Übergang zum Konter sofort und geordnet erfolgen. Statt nur lange Bälle auf Alex Arce zu schlagen, sollte La Albirroja das Tempo und die Dribblingstärke von Julio Enciso nutzen, um die Räume hinter den türkischen Außenverteidigern anzusteuern.

Was sind die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 2. Spieltag?

Team-News Türkei

Vincenzo Montella muss vor dem Trip nach Nordkalifornien die Torgefahr steigern und Fitnessprobleme lösen. Die Mannschaft blieb nach dem intensiven Auftaktspiel gegen Australien mit 30 Torschüssen ohne neue Verletzungen oder Sperren, daher hat der Trainer den gesamten Kader zur Verfügung.

Hakan Çalhanoğlu führte das Mittelfeld nach seiner Wadenverletzung über 90 Minuten und wird auch diesmal das Spiel im Zentrum lenken. Im letzten Drittel will Montella den Sturm umbauen, um mehr Tempo zu gewinnen. Arda Güler und Barış Alper Yılmaz bleiben in ihren kreativen Rollen. Das Juventus-Talent Kenan Yıldız drängt nach seiner Schonung wegen kleiner Fitnessprobleme gegen Australien zurück in die Startelf, um dem Angriff mehr Schärfe zu geben.

Paraguay: Aufstellung

Gustavo Alfaro steht vor einem schwierigen Puzzle bei Aufstellung und Regeneration, während er sein Team auf die türkische Aufgabe vorbereitet. Das größte Thema bei La Albirroja ist die Wiederherstellung der taktischen Disziplin, nachdem die Abwehr in der Schlussphase des 1:4 gegen die USA kollabierte und fünf Spieler nach Gelben Karten vor einer Sperre stehen.

Im Angriff muss Garnero ebenfalls entscheiden. Mittelfeldspieler Maurício kam gegen die USA in der zweiten Halbzeit, erzielte in Los Angeles ein wichtiges Tor und drängt nun auf einen Platz in der Startelf statt Damián Bobadilla. In der Abwehr sollen Kapitän Gustavo Gómez und Omar Alderete die Fehler des ersten Spieltags schnell abhaken. Vorne setzen die Trainer auf JulioEnciso und Miguel Almirón, um das schnelle Umschaltspiel zu führen, das die aufrückenden Reihen der Türkei testen soll.

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Turkei vs. Paraguay: Die wichtigsten Duelle

Barış Alper Yılmaz gegen Gustavo Gómez

Die Türkei zahlte gegen Australien einen hohen Preis für ihre fehlende Durchschlagskraft, doch Barış Alper Yılmaz bleibt der dynamische und körperlich präsente Dreh- und Angelpunkt im Sturm von Vincenzo Montella. Ob er zentral spielt oder auf die Außenbahn ausweicht – im Levi’s Stadium muss er im offenen Duell entschlossener auftreten, seine Oberkörperkraft und seine direkten Vorstöße nutzen, um Verteidiger festzunageln, Zweikämpfe zu gewinnen und Räume für nachrückende Spieler wie Arda Güler zu schaffen.

Innenverteidiger und Kapitän Gustavo Gómez übernimmt die Aufgabe, ihn zu stoppen. Er ist der defensive Anker Paraguays. Gegen die USA zeigte die Abwehr zu Beginn noch südamerikanische Hartnäckigkeit, doch nach schnellen vertikalen Umschaltphasen brach die Einheit in der zweiten Halbzeit auseinander. Gómez muss im Zentrum konzentriert bleiben, ruhig agieren und diszipliniert stehen, damit ihn Yılmaz’ körperliche Spielweise nicht aus der Position zieht und die Lücken entstehen, die die USA gnadenlos nutzten.

Hakan Çalhanoğlu vs. Andrés Cubas

Als Herzstück der Türkei bestimmte Kapitän Hakan Çalhanoğlu in Vancouver das Tempo, leitete tiefe Ballbesitzphasen und versuchte, den Angriff anzutreiben. Gegen Paraguay muss er das volle Mittelfeld umgehen und schnelle Umschaltmomente einleiten. Bekommt Çalhanoğlu Zeit und Raum, will er die Abwehrreihen Paraguays mit seinen Pässen öffnen und die Läufe von Kenan Yıldız bedienen, um die Ordnung des Gegners zu stören.

Andrés Cubas, der defensive Mittelfeldmotor von Daniel Garnero, will diesen Rhythmus stören. Im anstrengenden Auftaktspiel zeigte Cubas, wie wichtig seine Arbeit ohne Ball ist, um die Innenverteidiger zu schützen. Nach mehreren Gelben Karten im ersten Spiel muss er seine Mannschaft jetzt diszipliniert halten. In Santa Clara muss Cubas die tiefen Spielaufbau-Pässe von Çalhanoğlu früh attackieren und nachrückende türkische Mittelfeldspieler verfolgen, damit Paraguay nicht passiv unter Druck gerät.

Wie steht es in Gruppe D?

Nach dem ersten Spieltag gibt es in Gruppe D eine klare Kluft, weshalb der zweite Spieltag für die beiden Tabellenletzten ein Alles-oder-Nichts-Duell ist. Die Türkei und Paraguay haben jeweils null Punkte, weil sie ihre Auftaktspiele verloren: Die Türkei unterlag Australien 0:2, Paraguay verlor 1:4 gegen die USA.

Da die USA und Australien mit jeweils drei Punkten an der Spitze aufeinandertreffen, bleibt dieses Duell die letzte rechnerische Chance, das Achtelfinale zu erreichen.

Gewinnt die Türkei,

Ein Erfolg für die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella würde sie auf drei Punkte bringen und das Turnier für sie sofort wieder offen machen. Sollte die USA gegen Australien nicht gewinnen, könnte die Türkei mit einem weiteren Erfolg im letzten Spiel sogar den direkten Einzug in die Runde der letzten 32 schaffen – entweder als Gruppen-Zweiter oder als einer der besten Dritten. Ein Sieg gäbe der Mannschaft das Zepter zurück: Ein Sieg im abschließenden Duell mit den USA würde mindestens das Ticket als einer der besten Dritten sichern und Paraguay fast sicher aus dem Turnier nehmen.

Gewinnt Paraguay,

Gewinnen Gustavo Alfaro und sein Team, holen sie drei Punkte, verlassen den Tabellenkeller von Gruppe D und beleben ihre Achtelfinal-Hoffnungen. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Australien hätten sie zudem einen psychologischen Vorteil. Umgekehrt bliebe die Türkei nach zwei Spielen bei null Punkten, sodass die Crescent-Stars dann ein kleines mathematisches Wunder, eine deutliche Verbesserung der Tordifferenz und einen Pflicht Sieg gegen die USA bräuchten, um noch eine minimale Chance auf den dritten Platz und die Tiebreaker zu wahren.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis im Levi’s Stadium wäre für beide Teams ein mathematisches Problem: Sie hätten dann jeweils nur einen Punkt und steckten am Tabellenende. Ein Unentschieden verhindert zwar das sofortige Ausscheiden, doch es schrumpft ihre Sicherheitsreserven und lässt keinen Spielraum für Fehler. Vor dem letzten Spieltag stünde die Türkei unter hohem Druck und müsste gegen die Vereinigten Staaten gewinnen, während Paraguay vor einer ebenso hohen Hürde gegen Australien stünde. Beide Teams müssten nicht nur ihr letztes Spiel gewinnen, sondern wären außerdem von anderen Ergebnissen und den Tiebreak-Regeln abhängig, um noch eine Chance zu haben.

Team-News & Kader

Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella hat vor dem Spiel noch keine Startelf bestätigt, weil in den Kaderdaten keine Verletzungen oder Sperren stehen. Kurz vor Anpfiff folgen Updates, sobald Mannschaftsnachrichten eintrudeln.

Auch Paraguays Trainer Gustavo Alfaro hat seine voraussichtliche Aufstellung noch nicht bestätigt; derzeit liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren vor. Die Kaderinformationen werden vor dem Spiel am Freitag aktualisiert, sobald neue Daten vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Türkei reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen zum Duell. Zuletzt verlor sie 0:2 gegen Australien beim WM-Auftakt am 14. Juni. Davor gewann sie 2:1 im Test gegen Venezuela und 4:0 gegen Nordmazedonien. In der WM-Qualifikation schlug sie Kosovo 1:0 und Rumänien 1:0. In diesen fünf Partien erzielte die Türkei acht Treffer und kassierte drei.

Paraguays jüngste Bilanz zeigt zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Die WM-Qualifikation startete am 13. Juni mit einer 1:4-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten, nachdem das Team am 5. Juni im Freundschaftsspiel 4:0 gegen Nicaragua gewonnen hatte. Zuvor verlor Paraguay ein Freundschaftsspiel 1:2 gegen Marokko, besiegte Griechenland 1:0 und schlug im November 2025 Mexiko 2:1 im Freundschaftsspiel. In diesen fünf Spielen erzielte Paraguay neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Direkte Begegnungen

Im aktuellen Datensatz liegen keine Daten zum direkten Vergleich zwischen der Türkei und Paraguay vor. Die offiziellen Ergebnisse für diese Begegnung erscheinen, sobald Informationen vorliegen.

Tabelle



