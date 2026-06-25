Vorschau Südafrika vs Kanada bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Los Angeles Stadium

Das Spiel Südafrika gegen Kanada in der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft beginnt am 28. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Südafrika bestreitet in einem historischen K.o.-Duell gegen Kanada

Die "Bafana Bafana" stehen zum ersten Mal in der K.o.-Runde einer FIFA-Weltmeisterschaft der Männer. In Los Angeles spielen sie gegen den Mitausrichter Kanada um den Einzug ins Achtelfinale.

Wie Bafana und Kanada hierherkamen

Co-Gastgeber Kanada erreichte die Runde der letzten 32 mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen: 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina und ein 6:0 gegen Katar, bei dem Juventus-Stürmer Jonathan David einen Hattrick erzielte. Der Sieg hatte jedoch einen Preis: Mittelfeldspieler Ismael Kone von Sassuolo brach sich das Bein. Die 2:1-Niederlage gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel blieb ohne Folgen.

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Große Ausfälle könnten den "Canucks" teuer zu stehen kommen

Kanadas Trainer Jesse Marsch, zuvor bei Leeds United, musste auf Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München verzichten. Davies war im April im Champions-League-Halbfinale gegen PSG nach langer Verletzungspause zurückgekehrt, erlitt jedoch einen Rückfall und stand bei der WM noch keine Minute auf dem Platz.

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Eine Achterbahnfahrt für eine sich steigernde "Bafana"-Mannschaft

Südafrikas Weg in die erste K.o.-Runde war eine Achterbahnfahrt. Zum Auftakt verlor das Team 0:2 gegen Mexiko, zudem sahen die Mittelfeldspieler Themba Zwane und Sphephelo Sithole jeweils Rot. Trainer Hugo Broos nahm drei Änderungen in seiner Aufstellung vor, was sofort Wirkung zeigte: Dank eines Elfmeters von Teboho Mokoena holten die Südafrikaner ein 1:1 gegen die Tschechische Republik. Weil Mokoena dabei die Gelbe Karte sah, fehlte er im entscheidenden Spiel gegen Südkorea.

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Ein Sieg gegen Südkorea war Pflicht, und genau der gelang im lautstarken Estadio Monterrey, wo die Stimmung durch die nach und nach eintreffenden Nachrichten über Mexikos 3:0 gegen die Tschechen noch stieg.

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Die Bafana boten eine starke Defensivleistung, wehrten alle Angriffe ab und setzten in Kontern immer wieder Akzente. Thapelo Maseko traf in der 63. Minute zum 1:0. Der Sundowns-Stürmer, der zuletzt auf Leihbasis für AEL Limassol spielte, hätte sogar einen Hattrick erzielen können. Der Orlando-Pirates-Stürmer Relebohile Mofokeng glänzte mit schnellem Denken, entschlossenem Handeln, präzisen Pässen und direktem Laufspiel. Masekos Rolle als inverser Flügelspieler auf rechts setzte den Koreanern ständig zu.

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Stabile Abwehr

Der in den USA spielende Verteidiger Mbekezeli Mbokazi ist erst 20 Jahre alt, gilt aber bereits als künftiger Kapitän der Bafana. Sein Partner in der Innenverteidigung, Ime Okon, ist 22. Die Außenverteidiger Khuliso Mudau und Aubrey Modiba sowie Kapitän und Torhüter Ronwen Williams bestritten alle drei Spiele gemeinsam in der Fünferkette. Der defensive Mittelfeldspieler Mokoena kehrt nach seiner Sperre zurück und soll die Viererkette absichern; dafür könnte Sphephelo Sithole weichen.

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Auch Kanada setzt im Turnier auf eine feste Abwehr: Torhüter Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius und Richie Laryea bildeten in allen Spielen die Startelf-Abwehrkette.

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Voraussichtliche Aufstellung Südafrikas gegen Kanada

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Voraussichtliche Aufstellung Kanadas gegen Südafrika

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Südafrikas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Verteidiger: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (alle Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (beide Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Mittelfeld: Teboho Mokoena, Jayden Adams (beide Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Stürmer: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (alle Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (beide Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Kanadas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Verteidiger: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough).

Mittelfeld: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Stürmer: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Hugo Broos hat noch keine voraussichtliche Aufstellung für Südafrika bestätigt. In den aktuellen Kaderdaten stehen keine Verletzungen oder Sperren. Wir ergänzen Updates kurz vor dem Anpfiff, sobald neue Infos vorliegen.

Auch Jesse Marsch hat noch keine voraussichtliche Startelf für Kanada benannt. In den verfügbaren Daten sind keine Verletzungen oder Sperren bestätigt, allerdings bleibt die Fitness von Alphonso Davies ein Faktor, den es zu beobachten gilt. Der Außenverteidiger des FC Bayern München hat sich von einer Langzeitverletzung zurückgekämpft und wird voraussichtlich hinsichtlich seiner Einsatzzeit schonend eingesetzt werden.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Südafrika reist mit einer Bilanz von 1 Sieg, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen und 1 Gegentor aus den letzten fünf Spielen an und holte in drei WM-Partien vier Punkte. Zuletzt gewann das Team am 25. Juni 1:0 gegen Südkorea und erreichte damit die K.o.-Runde. Davor spielte es 1:1 gegen Tschechien und verlor sein Auftaktspiel 0:2 gegen Mexiko. In diesen fünf Spielen erzielte Südafrika zwei Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Kanada holte in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Am 24. Juni verlor das Team 1:2 gegen die Schweiz und schied damit aus. Zuvor besiegte es Katar 6:0 und spielte gegen Bosnien und Herzegowina 1:1. In diesen fünf Spielen erzielte Kanada neun Treffer und kassierte vier. Der Kantersieg gegen Katar verzerrt die Offensivstatistik deutlich.

Direkter Vergleich

SAF Letztes Spiel CAN 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Südafrika 2 - 0 Kanada 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Südafrika und Kanada trafen in der dokumentierten Geschichte bisher nur einmal aufeinander. Diese einzige Begegnung fand am 20. November 2007 in einem Freundschaftsspiel statt, das Südafrika zu Hause mit 2:0 gewann. Die Partie am Dienstag

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in Los Angeles ist erst das zweite Mal, dass diese beiden Nationen gegeneinander antreten.

Tabellenstand

Südafrika belegte in Gruppe A den zweiten Platz, Kanada in Gruppe B ebenfalls Rang zwei.