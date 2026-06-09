Vorschau Schweden vs. Tunesien: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Monterrey Stadium

Das Spiel Schweden gegen Tunesien beginnt am 15. Juni 2026 um 03:00 Uhr GMT und um 23:00 Uhr EST (14. Juni).

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Schweden gegen Tunesien: Spielkontext

Das Spiel in Monterrey hat große Bedeutung für zwei Teams, die in einer der stärksten Gruppen des Turniers gut starten wollen. Unter wachsendem Druck will Schwedens Trainer Graham Potter zeigen, dass sein flüssiger, moderner Stil auch auf der größten Fußballbühne funktioniert. Im Angriff setzen Alexander Isak und Viktor Gyökeres auf Torgefahr. Auf der anderen Seite steht eine disziplinierte und widerstandsfähige tunesische Mannschaft unter der Leitung von Sabri Lamouchi. Ihr pragmatischer Stil macht die Adler von Karthago schwer zu knacken. Sie arbeiten unermüdlich, um Gegner zu frustrieren und zu bestrafen. Im Estadio Monterrey (Estadio BBVA) mit seinen modernen Einrichtungen und der markanten Bergkulisse könnte das Duell zu den Höhepunkten der ersten Runde gehören.

Da mit den Niederlanden und Japan zwei weitere starke Teams in Gruppe F spielen, darf sich weder Schweden noch Tunesien einen Fehlstart leisten. Die Schweden sehen die Partie als Chance, ihren Anspruch in der Weltelite zu festigen, an die Erfolge von 1958 und 1994 anzuknüpfen und den Fortschritt unter dem neuen englischen Trainer zu zeigen. Tunesiens Auswahl will beweisen, dass diese Generation die Glasdecke durchbrechen und erstmals in der Geschichte des Landes die Gruppenphase überstehen kann. Wenn in Mexiko die Flutlichtmasten angehen, werden Intensität und Druck eines WM-Auftakts spürbar sein. Taktische Disziplin, cleveres Kadermanagement und die Fähigkeit, mit der drückenden nordamerikanischen Sommerhitze fertig zu werden, entscheiden, wer den wichtigen Auftaktsieg holt.

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Schwedens dramatische Rettung in letzter Minute

Schwedens Weg zum Turnier glich einer Achterbahnfahrt, die die Nerven der Fans bis zum Äußersten strapazierte. Nach einer schwachen Anfangsphase unter Jon Dahl Tomasson stürzte das "Blågult"-Team auf den letzten Platz seiner Gruppe ab und holte aus den ersten Spielen nur einen einzigen Punkt. In dem verzweifelten Versuch, die Qualifikation noch zu retten, berief der Verband Graham Potter, der das Team dank der vorherigen Erfolge in der UEFA Nations League in sicheres Fahrwasser steuerte.

Dieser Einzug durch die Hintertür verschaffte Schweden eine Rettungsleine in den hochkarätigen kontinentalen Play-offs, wo sie endlich in Fahrt kamen. Angeführt von einer starken Sturmreihe erzielte Viktor Gyökeres im Play-off-Auftaktspiel gegen die Ukraine einen Hattrick. Im entscheidenden Spiel gegen Polen traf der kühle Stürmer erneut, Schweden gewann 3:2 und buchte das WM-Ticket.

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Tunesiens historische Defensiv-Meisterleistung

Während Schweden auf spätes Drama und explosive Offensivkraft setzte, gestalteten die Adler von Karthago eine Qualifikationskampagne, die von absoluter Disziplin geprägt war. Tunesien navigierte durch die tückische und körperlich anspruchsvolle Landschaft der CAF-Qualifikation und baute eine undurchdringliche Festung auf, die die regionalen Rivalen völlig demoralisierte.

Die kompakte Organisation bildete das Fundament ihres historischen Siegeszugs über den Kontinent und schrieb die Fußballgeschichtsbücher neu. Unter akribischer taktischer Führung stellte Tunesien als erste Nation in der Geschichte des Sports einen gesamten WM-Qualifikationszyklus ohne Gegentor sicher. Eine entschlossene Abwehr und der kreative Spielmacher Hannibal Mejbri neutralisierten die Gegner Woche für Woche. Die Kombination aus dieser historischen Nullserie und kalter Kontereffizienz brachte Tunesien den ersten Platz in der Gruppe und das Ticket für die große Bühne.

Mannschaftsaufstellung Schweden vs. Tunesien

Schweden Aufstellung

Schwedens Trainer Graham Potter kann nach der erfolgreichen EM-Playoff-Rettungsaktion aus einem 26-Mann-Kader wählen. Im Lager in Mexiko herrscht gute Stimmung, der taktische Umbruch unter dem englischen Coach gilt als abgeschlossen. Der größte Gewinn für die Blågult ist die volle Einsatzbereitschaft ihres starken Sturmduos.

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Viktor Gyökeres stürmt nach seinen Qualifikations-Toren als erste Wahl, während Alexander Isak neben ihm in einer beweglichen, hoch pressenden Spitze agiert. Dahinter lenkt Dejan Kulusevski das Spiel im offensiven Mittelfeld. In der Abwehr organisieren Victor Lindelöf und Carl Starfelt die Defensive, während Samuel Dahl von der Roma links in der Abwehr beginnen soll. So geht Schweden mit einer ausgewogenen Startelf ins Auftaktspiel.

Mannschaftsnachrichten Tunesien

Die Adler von Karthago sind in Monterrey gelandet und stützen sich auf das Selbstvertrauen einer Qualifikationskampagne, die alle Normen sprengte, da sie den Weg nach Nordamerika ohne ein einziges Gegentor zurücklegten. Cheftrainer Sabri Lamouchi führt einen 26-Mann-Kader, der Erfahrung aus europäischen Ligen mit heimischen Talenten verbindet. Der Rücktritt von Wahbi Khazri hinterlässt zwar eine Lücke, doch Lamouchis defensive Ordnung bleibt intakt.

Im Mittelfeld setzt Lamouchi auf Aïssa Laïdouni von Union Berlin und Ellyes Skhiri von Eintracht Frankfurt, die vor der Viererkette einen dichten Schutzwall bilden sollen. Der junge Spielmacher Hannibal Mejbri übernimmt die kreative Verantwortung und soll Elias Achouri bei Kontern bedienen. Im Tor will der erfahrene Bechir Ben Saïd seine Serie ohne Gegentor fortsetzen. Vor ihm agiert die Innenverteidigung mit Montassar Talbi und Yassine Meriah.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Graham Potter (Schweden)

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Als moderner, taktisch versierter Trainer hat Graham Potter der schwedischen Nationalmannschaft, die historisch für ihre starren Spielsysteme bekannt ist, einen ausgeprägten Sinn für Innovation und technische Klarheit verliehen. Nachdem er sich im Spitzenklubfußball einen neuen Ruf erarbeitet hatte, übernahm Potter den Trainerposten der Nationalmannschaft und hat die "Blågult" komplett neu belebt. Er hat die Mannschaft erfolgreich von einem defensiven Tiefblock weggeführt und einen mutigen, proaktiven Stil eingeführt, der das Potenzial der aktuellen Generation schwedischer Weltklasse-Offensivtalente optimal zur Geltung bringt.

Taktisch setzt Potter auf flüssigen Ballbesitz. Räumliches Verständnis und lokale Überzahl sind dabei entscheidend. Er nutzt ein flexibles System. Oft startet es im 3-4-2-1 oder in einer asymmetrischen 4-3-3-Formation mit invertierten Flügelspielern und offensiven Innenverteidigern, die den Ball sicher tief in die gegnerische Hälfte tragen. Er verlangt technische Sicherheit und fordert, dass seine Mannschaft das Spiel von hinten aufbaut und mit kurzen, präzisen Passdreiecken den Gegner zum Pressing lockt. Seine größte taktische Aufgabe in Monterrey lautet, das defensive Gleichgewicht zu wahren und unnötige Ballverluste im Zentrum zu vermeiden, die seine hoch pressende Einheit für Konter anfällig machen könnten.

Sabri Lamouchi (Tunesien)

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Sabri Lamouchi hat sich als Experte für defensive Organisation etabliert und seinen Ruf gefestigt, indem er Tunesiens historischen Qualifikationslauf plante. Der akribische, in Frankreich geborene Taktiker hat in seiner Mannschaft großes Selbstvertrauen und strukturelle Harmonie geschaffen und erntet Lob für seinen Pragmatismus, seine strengen Defensivübungen und seine Fähigkeit, unter hohem Druck maximale Effizienz aus seinen Spielern herauszuholen.

Er setzt auf einen sicherheitsorientierten, streng organisierten Ansatz und wählt meist ein kompaktes 4-1-4-1 oder ein tiefes 5-3-2, um Räume im defensiven und mittleren Drittel zu verengen. Seine Identität beruht auf strikter Positionsdisziplin, aggressivem Zonenpressing und hoher Arbeitsmoral, die den Gegner in breite, harmlose Zonen drängt. Sobald sein Team den Ball zurückerobert, schlägt es sofort lange Pässe nach vorn und schickt die schnellen Flügelstürmer auf den Weg. Im Auftaktspiel will Lamouchi Schwedens starkem Sturm den Zahn ziehen, die Abwehr sauber halten und bei Standards zuschlagen, um das erste Tor zu erzielen.

26-Mann-WM-Kader

Schwedens WM-Kader

Torhüter: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

Verteidiger: Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

Mittelfeld: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

Stürmer: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

Tunesischer WM-Kader

Torhüter: Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

Verteidiger: Ali Abdi, Dylan Bronn, Yann Valery, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Hamza Jelassi, Amine Cherni

Mittelfeld: Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Houssem Tka, Ferjani Sassi, Idris El Mizouni

Stürmer: Elias Achouri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini, Anas Haj Mohamed

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Schlüsselduelle Schweden gegen Tunesien

Viktor Gyökeres gegen Montassar Talbi: Dieses Duell im Strafraum ist ein echtes Schwergewichtsduell. Gyökeres, Europas körperlich präsenter Torjäger, führte Schweden in der Play-off-Runde zum Sieg. Er setzt auf Kraft, explosive Sprints und entschlossene Abläufe in die Abwehr. Talbi stand im Fokus: Der tunesische Innenverteidiger führte seine Mannschaft durch eine Qualifikation ohne Gegentor und setzt auf starke Positionierung, gutes Timing sowie Kopfballstärke, um Gyökeres keinen Raum zum Drehen und Schießen zu lassen.

Alexander Isak gegen Tunesiens tiefen Abwehrblock: Isak gilt als Schwedens kreativer Spielmacher und dynamischer Angreifer. Er sucht Lücken zwischen den Linien und will mit seinem starken Dribbling, seinen Finten und seiner schnellen Beschleunigung die Verteidiger binden und die Abwehr aufreißen. Doch er trifft auf eine gut abgestimmte, disziplinierte tunesische Abwehr, die Yassine Meriah anführt. Kann Isaks individuelle Klasse den kompakten afrikanischen Tiefblock knacken, der Spitzenstürmer frustrieren will?

Dejan Kulusevski vs. Ellyes Skhiri: Das taktische Duell im Mittelfeld. Skhiri agiert als defensives Schutzschild und taktisches Gehirn der Adler von Karthago. Er glänzt mit Ausdauer, sauberen Balleroberungen und starker Pressingresistenz. Kulusevski soll das Tempo der Blågult aus dem offensiven Mittelfeld angeben. Er driftet in die Halbräume, startet kraftvoll nach vorne und nutzt seine Übersicht, um Skhiri aus der Position zu locken und Schwedens vertikale Angriffe zu starten.

Team-News & Kader

Graham Potter hat vor diesem Spiel noch keine Startelf für Schweden genannt. Im Kader gab es vor dem WM-Auftakt keine Verletzten oder Gesperrten. Potters Team hat sich gründlich auf das Turnier vorbereitet. Weitere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi hat einen vollständigen Kader, da keine Verletzungen oder Sperren vorliegen. Eine voraussichtliche Startelf für die Adler von Karthago nannte er noch nicht. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen vor dem Anpfiff am 14. Juni.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Schweden mit ausgeglichener Form

Schweden geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt spielten die Skandinavier 2:2 gegen Griechenland, ein Freundschaftsspiel am 4. Juni. Zuvor verlor die Mannschaft am 1. Juni mit 1:3 gegen Norwegen. In der WM-Qualifikation gewann Potter mit seinem Team im März zu Hause 3:2 gegen Polen und auswärts 3:1 gegen die Ukraine; im November 2025 spielte Schweden 1:1 gegen Slowenien. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sieben; die beiden aufeinanderfolgenden Qualifikationssiege stellten den Höhepunkt der Serie dar.

Tunesiens aktuelle Form ist schwach. In den letzten fünf Spielen holte das Team 1 Sieg, 1 Unentschieden und kassierte 3 Niederlagen. Am 6. Juni besiegte Belgien die Nordafrikaner im Freundschaftsspiel vor dem Turnier 5:0. Zudem verlor Tunesien am 1. Juni 0:1 gegen Österreich und spielte im Januar 2026 beim Afrika-Cup 1:1 gegen Mali. Ein 0:0 gegen Kanada im April und ein 1:0 gegen Haiti im März vervollständigen die Bilanz. In diesen fünf Spielen erzielte Tunesien zwei Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

SWE Letztes Spiel TUN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Tunesien 1 - 0 Schweden 0 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die einzige Begegnung in den verfügbaren Daten fand am 12. Februar 2003 statt: Tunesien gewann das Freundschaftsspiel zu Hause 1:0. Damit liegt nur ein dokumentiertes Duell vor, sodass das Spiel in Gruppe F am Sonntag in Monterrey ein seltenes Aufeinandertreffen ist.

Tabelle

In Gruppe F belegt Schweden vor der ersten Spielrunde Platz drei, Tunesien Platz vier.