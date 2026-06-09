Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Miami Stadium

Saudi-Arabien gegen Uruguay beginnt am 15. Juni 2026 um 18:00 Uhr EST und 22:00 Uhr GMT.

Saudi-Arabien gegen Uruguay: Hintergrund

Die Saudis überraschten am ersten Spieltag der WM 2022, als sie den späteren Weltmeister Argentinien besiegten. OPTA gibt ihnen für die WM 2026 nur eine Gewinnchance von 0,05 Prozent, doch das schließt eine neue Überraschung nicht aus. Uruguays Weg ins Finale verlief holprig: Die Albiceleste belegte in der CONMEBOL-Qualifikation nur Platz vier. Was können wir erwarten, wenn diese Teams in Miami aufeinandertreffen?

Wer sind Trainer und Schlüsselspieler Saudi-Arabiens?

Der erfahrene Kapitän Salem Al-Dawsari war der Matchwinner bei jenem berühmt-berüchtigten Triumph über Argentinien im Jahr 2022. Der zweimalige asiatische Spieler des Jahres bleibt mit seiner technischen Qualität auf der linken Seite der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Der 22-jährige Mittelfeldspieler Musab Al-Juwayr von Al Qadsiah führt das Spiel im Zentrum. Der Rechtsverteidiger Saud Abdulhamid von Lens ist der einzige Spieler im saudischen Kader, der außerhalb des Landes Vereinsfußball spielt.

Wer sind Uruguays Trainer und Schlüsselspieler?

Trainer Marcelo Bielsa setzt auf ein 4-3-3-System mit hohem Pressing. In der Qualifikation holte Uruguay so 147 Bälle zurück – 26 mehr als jede andere Mannschaft in Südamerika.

Da Luis Suárez und Edinson Cavani sich aus dem internationalen Fußball zurückgezogen haben, setzt Bielsa auf die Mittelfeldarbeiter. Fede Valverde von Real Madrid, Manuel Ugarte von Man United und der Spielmacher Rodrigo Bentancur von den Spurs bilden das Gerüst. Uruguay will den Gegnern das Leben schwer machen; das erfahrene Duo Ronald Araújo und José María Giménez führt die Viererkette an.

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26-köpfiger Kader von Saudi-Arabien

Torhüter: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Verteidiger: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, ausgeliehen von Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Mittelfeldspieler: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Stürmer: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Saudi-Arabiens Weg zur Weltmeisterschaft

In der starken Gruppe C mit Japan und Australien belegte Saudi-Arabien mit 13 Punkten (3 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen) Platz 3 und verpasste die beiden direkten WM-Plätze nur knapp. Stürmer Feras Al-Buraikan traf fünfmal und war damit bester Torschütze seiner Mannschaft in der Qualifikation. Nach dem Abstieg in die Playoff-Runde führte Saudi-Arabien Gruppe B an. Nach einem entscheidenden 3:2-Auswärtssieg gegen Indonesien sicherte sich die Mannschaft am 14. Oktober 2025 mit einem torlosen Unentschieden gegen den Irak in Dschidda den WM-Startplatz.

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26-köpfiger Kader Uruguays

Torhüter: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Verteidiger: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo).

Mittelfeld: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atletico San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Stürmer: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

Uruguays Weg zur Weltmeisterschaft

Die Qualifikation begann Ende 2023 mit Siegen gegen Brasilien und den Weltmeister Argentinien. In acht der letzten zwölf Spiele traf die Mannschaft jedoch nicht, deshalb belegte sie in der CONMEBOL-Qualifikation nur Rang vier.

Team-News & Kader

Georgios Donis betreut Saudi-Arabien bei diesem Turnier. Bislang meldet der Verband keine Verletzten oder Gesperrten, und die voraussichtliche Startelf steht noch nicht fest. Weitere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Uruguay geht unter der Leitung von Marcelo Bielsa in die Partie, dem Trainer, der La Celeste zu einer schnellen, taktisch disziplinierten Mannschaft umgestaltet hat. Wie bei Saudi-Arabien liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und noch hat kein Trainer eine voraussichtliche Startelf bestätigt. Schauen Sie vor dem Spiel wieder vorbei, um die neuesten Kader-News zu erfahren.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Saudi-Arabien geht mit einer durchwachsenen Bilanz in dieses Turnier: Von den letzten fünf Spielen haben sie zwei gewonnen und drei verloren. Zuletzt feierten sie am 5. Juni einen 3:0-Sieg gegen Puerto Rico, allerdings gegen einen schwachen Gegner. Zuvor verloren sie die Freundschaftsspiele 1:2 gegen Ecuador und 1:2 gegen Serbien und kassierten im März eine 0:4-Niederlage gegen Ägypten. Ein 0:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im FIFA Arab Cup schließt die Serie ab, in der sie fünf Tore erzielten und neun kassierten.

Die aktuelle Form Uruguays zeigt ein stabileres Bild. Bielsa’s Mannschaft blieb in vier ihrer letzten fünf Spiele ungeschlagen und spielte in den beiden jüngsten Freundschaftsspielen 0:0 gegen Algerien und 1:1 gegen England. Die einzige Niederlage in dieser Phase war ein 1:5 gegen die USA im November 2025, ein Ergebnis, das als Ausreißer hervorsticht. Ein 0:0 gegen Mexiko und ein 2:1 gegen Usbekistan vervollständigen die Serie. In fünf Spielen erzielte Uruguay drei Tore und kassierte sechs, zeigte aber zuletzt eine stabilere Abwehr.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2018 gewann Uruguay 1:0. Zuvor trennten sich die Teams im Oktober 2014 in einem Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien 1:1. Das einzige andere dokumentierte Spiel endete im März 2002 in einem Testspiel mit 3:2 für Saudi-Arabien. In diesen drei Spielen gewann Uruguay einmal, Saudi-Arabien einmal, und ein Duell endete remis.

Tabelle

In Gruppe H belegt Saudi-Arabien Platz zwei, Uruguay liegt auf Rang vier.