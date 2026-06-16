Vorschau Österreich vs. Jordanien: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J San Francisco Bay Area Stadium

Das Spiel Österreich gegen Jordanien beginnt am 17. Juni 2026 um 04:00 Uhr GMT und um 00:00 Uhr EST.

Getty Images

Österreich gegen Jordanien: Hintergrund

Das Duell in Kalifornien hat große Bedeutung, denn beide Teams wollen in einer der stärksten Gruppen des Turniers stark starten. Österreichs Trainer Ralf Rangnick möchte mit seinem flüssigen, aggressiven Stil auf der größten Fußballbühne überzeugen und führt eine gut organisierte, unerbittliche Mannschaft an, die bei ihrer lang ersehnten Rückkehr ins Finale Eindruck hinterlassen will. Auf der anderen Seite steht eine disziplinierte, widerstandsfähige jordanische Mannschaft unter Jamal Sellami. Ihr pragmatischer Stil und ihre gefährlichen Konter machen Al-Nashama zu einem unangenehmen Gegner. Kollektiver Einsatz soll die Favoriten unter Druck setzen. Im Levi’s Stadium von San Francisco mit moderner Infrastruktur und lautstarkem Publikum dürfte die Partie zu den Höhepunkten der Auftaktrunde zählen.

Da in Gruppe J auch Argentinien und Algerien warten, darf sich niemand einen Fehlstart leisten. Österreich will seinen Ruf in der Elite festigen, die Erfolge von 1954 wiederholen oder sogar übertreffen und die Fortschritte unter seinem Trainer zeigen. Jordanien will mit dieser historischen Generation alle Erwartungen übertreffen und die Freiheit der ersten WM-Teilnahme nutzen. Wenn in Santa Clara die Lichter brennen, werden Intensität und Druck des Auftakts spürbar sein. Kollektives Gegenpressing, präzises Mannschaftsmanagement und kalte Effizienz im letzten Drittel entscheiden, wer den wichtigen Auftaktsieg holt.

Weiterlesen: So können Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen und live streamen

Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Österreichs explosiver Wiederaufstieg in der Qualifikation

Österreich sicherte sich seine mit Spannung erwartete Rückkehr auf die Weltbühne durch einen dominanten, temporeichen Lauf durch die europäischen Qualifikationsrunden. Für eine fußballbegeisterte Nation, die 28 Jahre lang fehlte, war der Qualifikationszyklus eine laute Erklärung der Wiedergeburt. Unter der intensiven taktischen Führung von Ralf Rangnick machte "Das Team" die Gruppe H zu seinem Spielplatz.

Die Grundlage für ihren Siegeszug über den Kontinent bildete ein aggressives, unerbittliches Spielsystem, das gegnerische Teams regelmäßig in die Knie zwang. Österreich legte vom ersten Spieltag an ein hohes Tempo vor und fuhr eine Serie von fünf Siegen ein, darunter ein historisches 10:0 gegen San Marino. Eine Niederlage gegen Rumänien bremste den Schwung kurz, doch Rangnicks Mannschaft zeigte mentale Stärke und sicherte sich die direkte Qualifikation. Im entscheidenden Spiel gegen Bosnien und Herzegowina erzielte Michael Gregoritsch spät den 1:1-Ausgleich, der 19 Punkte brachte, den ersten Platz in der Gruppe sicherte und Österreichs Direktflug nach Nordamerika endgültig klarmachte.

Getty Images

Jordaniens historischer Durchbruch in Asien

Während Österreich auf eine konsequente taktische Ordnung setzte, gelang den "Chivalrous" eine von Kampfgeist getragene Qualifikation, die ihnen die erste WM-Teilnahme der Geschichte brachte. Jordanien baute auf den Schwung des Asien-Pokal-Finals und navigierte durch das mehrstufige AFC-Qualifikationssystem mit emotionaler Reife und taktischer Geduld.

Unter der Führung von Jamal Sellami nutzte Al-Nashama die Qualifikationsgruppe als Sprungbrett und blieb in fremden Stadien und zu Hause ruhig. Das wichtigste Merkmal war ein schnelles, vertikales Umschaltspiel plus eine disziplinierte Abwehr. Der Weltklasse-Flügelstürmer Musa Al-Taamari trieb seine Mannschaft mit seinem explosiven Spiel immer wieder nach vorne, während die Abwehr kompakt stand. Mit diesem Erfolg sicherte sich Jordanien erstmals das Ticket für die Endrunde und schrieb Geschichte.

Österreich vs. Jordanien – Aufstellungen

Österreichs Mannschaftsaufstellung

Das Team traf an seinem Stützpunkt in Kalifornien mit einem 26-Mann-Kader ein, den Rangnick nach dem dramatischen Sieg in der direkten Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina nominierte. Die taktische Integration unter dem Cheftrainer läuft auf Hochtouren und schafft eine geschlossene, positive Stimmung im Lager. Der größte Vorteil für Österreich ist die volle Einsatzbereitschaft des erfahrenen Kerns, sodass die Mannschaft ihr intensives Spiel schon am ersten Spieltag voll entfalten kann.

Nationalikone David Alaba ist fit und organisiert die Abwehr. Gemeinsam mit dem körperlich starken Kevin Danso führt er die Verteidigung an. Im Mittelfeld sorgen Konrad Laimer und Marcel Sabitzer für hohes Tempo und Pressing, um die Umschaltphasen zu dominieren. Hinter der Sturmreihe lenkt Christoph Baumgartner die Angriffe, während die Talente Paul Wanner und Carney Chukwuemeka für Unberechenbarkeit sorgen und Abwehrblöcke knacken sollen.

Nachrichten zur jordanischen Nationalmannschaft

Die "Chivalrous" kamen mit Rückenwind in die San Francisco Bay Area. Ihr erstes Ticket für das globale Turnier hatte die Euphorie angefacht. Cheftrainer Jamal Sellami brachte einen eingespielten, disziplinierten 26-Mann-Kader zusammen, der auf einer Mischung aus erfahrenen Legionären und heimischen Talenten beruht. Obwohl es Jordaniens erste Teilnahme an der Weltbühne ist, bleibt Sellamis strenges, auf Konter ausgerichtetes 3-4-3-System stabil und selbstbewusst.

Der Dreh- und Angelpunkt des Plans ist Flügelstar Musa Al-Taamari. Er ist schnell, dribbelt stark und führt den Angriff an. Stürmer Ali Olwan und Yazan Al-Naimat komplettieren das schnelle Trio, das auf Konter setzt. Auf den Außenverteidigerpositionen soll Mohannad Abu Taha das Spielfeld in die Breite ziehen, während eine hartnäckige dreiköpfige Abwehrmauer unter der Führung von Yazan Al-Arab und Abdallah Nasib einen unnachgiebigen Schutzschild vor dem unangefochtenen Stammtorhüter Yazeed Abulaila bildet.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Ralf Rangnick (Österreich)

Getty Images

Als strategischer Kopf und Pionier des modernen deutschen Gegenpressings hat Ralf Rangnick der österreichischen Nationalmannschaft eine klare taktische Identität und große Dynamik verliehen. Nach Jahren in der Club-Elite übernahm er das Team und veränderte es komplett: Statt abwartender Ordnung setzt er auf mutigen, aktiven Stil mit hoher Intensität.

Taktisch setzt er auf eine dynamische Idee: sofortiges ballorientiertes Pressing und schnelle vertikale Umschaltphasen. Er setzt meist auf ein 4-2-2-2 oder ein 4-3-3 und nutzt disziplinierte Mittelfeldspieler, die defensiv absichern und den Umschaltmoment einleiten. Er fordert maximalen körperlichen Einsatz; seine Spieler sollen als Gruppe pressen, um den Ball früh zu gewinnen und innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss zu kommen. Seine größte Aufgabe in Santa Clara lautet, den hohen Pressblock stabil zu halten, vertikale Gegenstöße zu verhindern und gleichzeitig zu vermeiden, dass zu viele Spieler nach vorne stürmen, sonst könnte ein starker Gegner das Pressing umgehen.

Jamal Sellami (Jordanien)

Getty Images

Jamal Sellami hat sich als Architekt eines präzisen, raumorientierten Fußballs einen Namen gemacht und Jordaniens erstmalige Qualifikation für das Turnier gestaltet. Der in Marokko geborene Taktiker hat bei Al-Nashama großes Selbstvertrauen und klare Ordnung geschaffen und lob für seinen pragmatischen Stil, seine Defensivarbeit und seine Fähigkeit erhalten, unter Druck effektive Pläne zu entwickeln.

Sellami setzt auf direkten, schnellen Konterfußball und wählt meist ein flexibles 3-4-3-System, das sich ohne Ball automatisch zu einem dichten 5-4-1-Block verdichtet. Sein Plan: Ballbesitz abgeben, die Mitte eng machen und den Gegner im Mittelfeld unter Druck setzen. Sichert seine Mannschaft den Ballgewinn, schlägt sie sofort vertikale Pässe, um die schnellen Flügelstürmer auf den Außenbahnen zu bedienen. Im Auftaktspiel will Sellami Österreichs Pressing neutralisieren, im eigenen Strafraum diszipliniert stehen und mit schnellen Kontern die Favoriten aus Europa überraschen.

26-Mann-WM-Kader

Österreichs WM-Kader

Torhüter: Niklas Hedl, Patrick Pentz, Alexander Schlager

Verteidiger: David Alaba, Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Maximilian Wöber

Mittelfeld: Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer

Stürmer: Marko Arnautović, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann

Getty Images

Jordanischer WM-Kader

Torhüter: Noureddin Bani Ateyah, Ahmad Al-Juaidi, Yazeed Abulaila

Verteidiger: Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Hijazi Maher, Saad Al-Rousan, Ihsan Haddad, Feras Shelbaieh, Mohammad Abu Hachiche, Salem Al-Ajalin

Mittelfeld: Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mahmoud Al-Mardi, Mohannad Abu Taha, Saleh Rateb, Yousef Abu Jalbosh, Arif Al-Haj

Stürmer: Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Ali Olwan, Anas Al-Awandat, Reziq Bani Hani, Abdallah Al-Attar

Österreich gegen Jordanien: Die wichtigsten Duelle

Michael Gregoritsch vs. Yazan Al-Arab: Dieses Duell im Strafraum steht sinnbildlich für die Konfrontation der Schwergewichte. Gregoritsch, Österreichs körperlich starker und zuverlässiger Anführer, erzielte wichtige Tore und sicherte damit den direkten Weg nach Nordamerika. Er überzeugt mit ruhiger Spieleröffnung, hartem Kopfballduell und gefährlicher Positionierung im Strafraum. Al-Arab steht unter Beschuss. Der robuste jordanische Innenverteidiger setzt auf Körperlichkeit, entschlossene Duelle und Kopfballstärke, um Gregoritsch keinen Raum zu lassen und Österreichs hohes Pressing zu stoppen.

Al-Taamari gegen Österreichs Gegenpressing Musa Al-Taamari geht als Jordaniens unangefochtener Kapitän und wichtigste Waffe im Umschalten ins Turnier. Er überzeugt mit starkem Dribbling, schneller Beschleunigung und präzisen Vorstößen von der Flanke ins Zentrum. Sobald sein Team den Ball verliert, sucht er jeden freien Raum, um im Konter zu treffen. Doch das österreichische Gegenpressing, das Kevin Danso und David Alaba steuern, ist gut abgestimmt und intensiv. Gelingt es Al-Taamari, mit seiner individuellen Klasse und seinem Tempo die aggressive Abwehr zu knacken, die Konter schon im Keim ersticken will?

Marcel Sabitzer vs. Nizar Al-Rashdan: Das taktische Duell im Mittelfeld. Al-Rashdan agiert als defensives Schutzschild und Motor der "Ritter". Mit klarer Positionsdisziplin, sauberen Balleroberungen und hohem Einsatz sichert er die Abwehr. Sabitzer soll das Tempo für "Das Team" aus einer dynamischen Mittelfeldrolle bestimmen. Er nutzt Läufe in den Halbraum, kraftvolle späte Vorstöße in den Strafraum und seine Spielübersicht, um Al-Rashdan aus der Position zu locken und Österreichs schnelle vertikale Umschaltphasen zu starten.

Team-News & Aufstellungen

Ralf Rangnick betreut Österreich. Bislang meldete der Verband keine Verletzten oder Gesperrten, die voraussichtliche Startelf bleibt noch unter Verschluss. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Team-News.

Jamal Sellami trainiert Jordanien. Wie bei Österreich liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und noch hat kein Trainer eine voraussichtliche Startelf bestätigt. Aktuelle Informationen folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Österreich geht mit starker Form in die Partie: Vier Siege und ein Unentschieden stehen aus den letzten fünf Spielen zu Buche. Zuletzt gewann die Mannschaft das Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni 2026 mit 1:0. Zuvor besiegte sie Südkorea 1:0 und spielte im März 5:1 gegen Ghana. Der einzige Wermutstropfen war ein 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation im November. In diesen fünf Spielen erzielte Österreich neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Die aktuelle Form Jordaniens zeigt einen klaren Kontrast. Das Team verlor drei der letzten fünf Spiele und spielte zweimal unentschieden, ohne zu gewinnen. Die letzte Partie endete am 7. Juni 2026 mit 0:2 gegen Kolumbien; Ende Mai verlor Jordanien 1:4 gegen die Schweiz. Zwei Remis gegen Nigeria und Costa Rica im März weckten kurz Hoffnung, doch Jordanien kassierte in den letzten fünf Spielen elf Gegentore und erzielte sieben Treffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die verfügbaren Daten zeigen keine bisherigen Spiele zwischen Österreich und Jordanien. Das Duell am Dienstag im Levi’s Stadium ist das erste Aufeinandertreffen beider Nationen.

Tabelle

In Gruppe J belegt Österreich vor dem ersten Spieltag Platz drei, Jordanien Platz vier.