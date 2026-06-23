Vorschau Neuseeland vs Belgien: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G BC Place Vancouver

Neuseeland gegen Belgien: Anpfiff am 26. Juni 2026 um 23:00 Uhr EST.

Hintergrund des Spiels

Ein 2:2 gegen den Iran zum Auftakt war für das niedrigstplatzierte Team des Turniers ein passabler Start. Die 1:3-Niederlage gegen Ägypten entsprach dann aber dem Erwartungsniveau einer Auswahl, die erst zum dritten Mal und erstmals seit 16 Jahren bei einer Männer-WM dabei ist. Das Star-Ensemble aus Belgien enttäuschte bisher: 1:1 gegen Ägypten, 0:0 gegen den Iran. Innenverteidiger Nathan Ngoy von Lille sah im zweiten Spiel Rot und fehlt daher; Arthur Theate könnte ihn ersetzen.

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Neuseelands Schlüsselspieler und Trainer

Der in der englischen Premier League erfahrene Stürmer Chris Wood von Nottingham Forest ist Neuseelands Aushängeschild. Flügelspieler Elijah Just von Motherwell erzielte beide Tore beim 2:2 gegen den Iran und zählt zu den gefährlichsten Akteuren des Teams. Wood bereitete in diesem Spiel beide Treffer vor. Trainer Darren Bazeley fordert nach der Führung gegen Ägypten und drei Gegentoren nach der Pause eine Reaktion.

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Belgiens Schlüsselspieler und Trainer

Der 34-jährige Napoli-Star Kevin De Bruyne bleibt der kreative Dreh- und Angelpunkt. Trainer Rudy Garcia verlangt jedoch deutlich mehr Torgefahr von seinen Offensivspielern, denn Belgiens bisher einziges Turniertor war ein Eigentor des Ägypters Mohamed Hany, auch wenn der eingewechselte Romelu Lukaku daran beteiligt war. Aktuell diskutieren viele die Form und Fitness von Lukaku, dessen früher unangefochtener Status als erster Stürmer nun fraglich ist. Der 33-Jährige stand gegen den Iran in der Startelf, daher muss Trainer Garcia entscheiden, ob er oder Charles De Ketelaere spielt. Flügelspieler Jeremy Doku von Man City und Leandro Trossard von Arsenal sind weitere Torgefährten.

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Voraussichtliche Aufstellung Neuseelands

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Voraussichtliche Aufstellung Belgiens

Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Neuseelands 26-köpfiger Kader

Torhüter: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Danzig, leihweise von Bournemouth), Michael Woud (Auckland FC).

Verteidiger: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Mittelfeldspieler: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Stürmer: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

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Der 26-köpfige Kader Belgiens

Torhüter: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Straßburg).

Verteidiger: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Mailand), Brandon Mechele (Club Brügge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brügge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Mittelfeld: Kevin de Bruyne (Neapel), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brügge), Axel Witsel (Girona).

Stürmer: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Neapel), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Straßburg), Alexis Saelemaekers (AC Mailand), Leandro Trossard (Arsenal).

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Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

Darren Bazeley hat noch keine voraussichtliche Aufstellung für Neuseeland bestätigt. Für die "All Whites" sind vor diesem Spiel keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Weitere Informationen folgen voraussichtlich kurz vor Anpfiff.

Auch Rudi Garcia hat die Startelf für Belgien noch nicht genannt. Derzeit liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren bei den "Red Devils" vor, doch Garcia muss den Kader nach Ngoys Roter Karte gegen den Iran neu bewerten. Wir aktualisieren den Bericht, sobald die Verbände offizielle Kadernachrichten bestätigen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Neuseeland hat in den letzten fünf Spielen einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Zuletzt verlor die Mannschaft am 22. Juni im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 1:3 gegen Ägypten, nachdem sie früh geführt hatte. Das andere WM-Spiel endete am 16. Juni 2:2 gegen den Iran. Den einzigen Sieg der Serie holte Neuseeland im März mit 4:1 gegen Chile. Niederlagen gegen England (1:0) und Haiti (4:0) vervollständigen die Bilanz. In diesen fünf Spielen erzielte Neuseeland acht Tore und kassierte zwölf Gegentore.

Belgien hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und drei Mal unentschieden gespielt. Zuletzt gab es am 21. Juni ein 0:0 gegen den Iran; das Team spielte nach dem Platzverweis von Ngoy lange in Unterzahl. Zuvor hatte Belgien am 15. Juni beim WM-Auftakt 1:1 gegen Ägypten gespielt. Im Juni setzten sie sich in Testspielen 5:0 gegen Tunesien und 2:0 gegen Kroatien durch; Anfang des Jahres spielten sie 1:1 gegen Mexiko. In diesen fünf Partien erzielten sie sieben Treffer und kassierten drei Gegentore, blieben dabei jedoch ungeschlagen.

Bilanz der direkten Begegnungen

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Neuseeland und Belgien liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. Offizielle historische Aufzeichnungen zu dieser Begegnung sind im verfügbaren Datensatz nicht enthalten.

Tabellenstand

In Gruppe G belegt Neuseeland vor dem letzten Spieltag Platz vier, Belgien steht auf Rang drei.