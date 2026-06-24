Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Miami Stadium

Das Spiel Kolumbien gegen Portugal beginnt am 27. Juni 2026 um 19:30 Uhr EST und 23:30 Uhr GMT.

Hintergrund des Spiels

Kolumbien führt aktuell Gruppe K und braucht nur einen Punkt, um den Gruppensieg zu sichern und im Achtelfinale einen vermeintlich leichteren Gegner zu erhalten. Portugal muss gewinnen, um Platz eins zu erreichen.

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Der bisherige WM-Verlauf für Kolumbien und Portugal

Kolumbien gewann 3:1 gegen Usbekistan und 1:0 gegen den defensiv starken Kongo. Daniel Muñoz, Rechtsverteidiger von Crystal Palace, erzielte bereits zwei Tore im Turnier. Das Innenverteidiger-Duo Davinson Sánchez und Jhon Lucumi wirkt solide, im Mittelfeld treiben Muñoz’ Vereinskollege Jefferson Lerma und der junge Racing-Santander-Spieler Gustavo Puerta das Spiel an. Das Offensivtrio James Rodríguez, Luis Suárez von Sporting Lissabon und der agile Bayern-München-Spieler Luis Díaz könnte Portugal vor große Probleme stellen.

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Die Portugiesen starteten mit einem 1:1 gegen die gut organisierte DR Kongo und besiegten dann Usbekistan 5:0, wobei Cristiano Ronaldo zweimal traf. Auch Portugal gefährdet Gegner über die Außenverteidiger. João Cancelo bereitete Ronaldos Führungstreffer gegen die Usbeken vor, und PSG-Star Nuno Mendes erzielte einen direkten Freistoßtreffer. Im Mittelfeld haben sie die Qual der Wahl: Das PSG-Duo João Neves und Vitinha bildet das Herzstück, während Bruno Fernandes als Nummer 10 agiert. Pedro Netos Platz gilt als gefährdet, Rafa Leão könnte nach seinem torreichen Kurzeinsatz am zweiten Spieltag profitieren. Auch Bernardo Silva dürfte wieder in die Startelf rücken.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Kolumbien: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

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Kolumbiens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional)

Verteidiger: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Mittelfeldspieler: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Stürmer: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern München), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar).

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Portugals 26-köpfiger Kader

Torhüter: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Verteidiger: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Mittelfeld: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Stürmer: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Mailand), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris St-Germain).

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Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

Nestor Lorenzo trainiert Kolumbien, doch Aufstellung, Verletzungen oder Sperren sind noch nicht bekannt. Kurz vor Anpfiff folgen aktuelle Infos.

Auch Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez hat noch keine bestätigte Aufstellung, Verletztenliste oder Sperren genannt. Wir liefern aktuelle Infos, sobald sie vor dem Spiel in Miami vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kolumbien zeigt sich aktuell in starker Form und hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt besiegte die Mannschaft am 18. Juni in der WM-Gruppenphase Usbekistan 3:1; zuvor hatte sie in Testspielen gegen Jordanien 2:0 und gegen Costa Rica 3:1 gewonnen. Die einzigen Niederlagen in dieser Serie kassierte das Team im März in Testspielen gegen Frankreich 3:1 und Kroatien 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Kolumbien neun Tore und kassierte sechs Gegentore.

Portugal kommt auf ein Unentschieden und drei Siege aus den letzten vier abgeschlossenen Spielen. Das 0:0 zum WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo am 17. Juni trübte die ansonsten solide Vorbereitung. Die Mannschaft von Martinez besiegte Nigeria im Juni zweimal in Freundschaftsspielen mit 2:1, schlug Chile mit 2:1 und gewann im März 2:0 auswärts gegen die USA. Im zweiten Märzspiel trennten sich die Kolumbianer 0:0 von Mexiko. Portugal erzielte in den letzten fünf Spielen sechs Tore und kassierte vier Gegentore.

Direkte Begegnungen

Für das Duell Kolumbien gegen Portugal liefert der bereitgestellte Datensatz keine Daten zum direkten Vergleich. Die offiziellen Statistiken aktualisieren wir vor dem Anpfiff.

Tabellenstand

In Gruppe K führt Kolumbien, Portugal liegt auf Rang drei; beide Teams wollen das letzte Gruppenspiel gewinnen.