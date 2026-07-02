Vorschau Kolumbien vs. Ghana: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Kolumbien gegen Ghana: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Kansas City Stadium

Anpfiff ist am 4. Juli 2026 um 01:30 Uhr GMT und 20:30 Uhr EST (3. Juli).

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Südamerikanische Spitzenmannschaften treffen in Kansas City auf historische afrikanische Außenseiter

Die Schlussphase der Runde der 32 bietet im Kansas City Stadium ein mit Spannung erwartetes interkontinentales Duell. Néstor Lorenzo führt eine spielfreudige und selbstbewusste kolumbianische Mannschaft an, die mit großem Schwung in die K.o.-Phase geht und entschlossen ist, ihre technische Überlegenheit in einen langen Turnierverlauf umzusetzen.

Sie treffen auf eine zähe ghanaische Mannschaft, die allein durch das erstmalige Überstehen der Gruppenphase in der modernen Ära bereits einen historischen Meilenstein erreicht hat. Während Kolumbien als klarer Favorit in die Partie geht, bedeutet die Unvorhersehbarkeit des K.o.-Turniers, dass die Black Stars versuchen werden, eine perfekte defensive Taktik umzusetzen und für eine monumentale Überraschung zu sorgen.

Wie "Los Cafeteros" und die "Black Stars" hierherkamen

Kolumbien blickt auf eine starke Gruppenphase zurück und belegte mit sieben Punkten den ersten Platz in Gruppe K. Lorenzos Mannschaft zeigte taktische Reife und feierte klare Siege gegen Usbekistan und die Demokratische Republik Kongo, bevor sie gegen Portugal ein 0:0 spielte. Mit nur einem Gegentor in drei Partien zeigte die Abwehr die gleiche Stärke wie der Angriff.

Ghana meisterte einen turbulenten Weg durch Gruppe L und qualifizierte sich als eines der besten drittplatzierten Teams des Turniers mit vier Punkten für die K.o.-Runde. Die Ghanaer zeigten enorme mentale Stärke, als sie sich ein hart umkämpftes Unentschieden gegen den Mitausrichter England sicherten, und besiegten Panama in einem entscheidenden 1:0-Sieg, womit sie sich gut von einer früheren Niederlage gegen Kroatien erholten.

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Alle Spieler sind fit – und erfahrene Spielmacher sorgen für Stabilität

Die Vorbereitung auf das K.o.-Spiel profitiert von einer stabilen Kadersituation. Kolumbien meldet keine neuen Verletzten oder Sperren. Stürmer Luis Suárez ist nach leichten Fitnessproblemen gegen Portugal wieder fit und steht in der Startelf. Lorenzo setzt auf die Erfahrung des 34-jährigen Kapitäns James Rodríguez, um Passwege zu öffnen.

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Ghanas Mediziner haben die Probleme um den Mittelfeldspieler von Manchester City, Antoine Semenyo, gelöst; er steht nach einer Knöchelverletzung vor der Rückkehr in die Startelf. Die Black Stars bauen auf die Erfahrung von Mittelfeldchef Thomas Partey und Stürmer Jordan Ayew, um im Zentrum gegen das kolumbianische Pressing zu stehen.

Überzahl auf rechts gegen disziplinierte Zentrale entscheidet den Spielverlauf

Das Hauptaugenmerk liegt darauf, wie Ghana mit den flüssigen Außenbahn-Rotationen Kolumbiens klarkommt. Kolumbien erzeugt auf der rechten Seite Überzahl, wo Außenverteidiger Daniel Muñoz, der bereits zwei Turniertore erzielt hat, mit den Flügelspielern kombiniert, um den gegnerischen Block zu strecken.

Ghanas Plan stützt sich auf einen geordneten Mittelfeldblock, der Kolumbiens Passspiel im Zentrum stört. Das Duell zwischen Richard Ríos und Thomas Partey entscheidet das Tempo. Stoppt Partey Ríos’ Pässe, begrenzt Ghana die Bälle auf den Flügelstürmer Luis Díaz.

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Eingespielte Strukturen vor der Bewährungsprobe

Kolumbien muss bei der Auslotung der ghanaischen Abwehrlinien geduldig bleiben und darf nicht zu viele Spieler nach vorne schicken, um schnelle vertikale Konter zu vermeiden.

Ghana steht vor einer defensiven Bewährungsprobe und will gegen die vielseitige Offensive ohne Gegentor bleiben. Nur klare Absprachen in der Abwehrreihe ermöglichen es, die Überlappungsläufe von Muñoz und die abdriftenden Bewegungen von Rodríguez zu kontrollieren.

Voraussichtliche Aufstellung Kolumbiens gegen Ghana

Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

Voraussichtliche Aufstellung Ghanas gegen die USA

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

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Kolumbiens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Verteidiger: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Mittelfeld: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz

Stürmer: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

26-köpfiger Kader von Ghana

Torhüter: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Verteidiger: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Mittelfeld: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Stürmer: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Mannschaftsnachrichten & Kader

Kolumbien trainiert Nestor Lorenzo. Verletzungen oder Sperren sind vor diesem Spiel nicht bestätigt. Eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Aktuelle Infos folgen kurz vor Anpfiff.

Auch von Ghanas Cheftrainer Carlos Queiroz gibt es noch keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren. Er hat die voraussichtliche Startelf noch nicht bekannt gegeben. Weitere Updates zum Kader folgen vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kolumbien geht mit einer starken Form in diese Partie und hat in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von S-S-S-U-S vorzuweisen. Das letzte Spiel endete am 27. Juni mit einem 0:0-Unentschieden gegen Portugal, wodurch sich das Team den ersten Platz in Gruppe K sicherte. Zuvor besiegte Kolumbien die DR Kongo mit 1:0 und schlug Usbekistan in ihrem ersten WM-Gruppenspiel mit 3:1. Zuvor gewann Kolumbien beide Tests: 2:0 gegen Jordanien und 3:1 gegen Costa Rica. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte keines.

Ghanas letzte fünf Ergebnisse lauten S-U-N-U-N. Das letzte Spiel endete am 27. Juni mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, wodurch die ungeschlagene Serie des Teams im Turnier endete. Zuvor spielten sie 0:0 gegen England und starteten ihre WM-Kampagne mit einem 1:0-Sieg gegen Panama. In Testspielen trennten sie sich 1:1 von Wales und verloren 0:2 gegen Mexiko. In diesen fünf Partien erzielte Ghana drei Tore und kassierte vier Gegentore.

Direkte Duelle

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Kolumbien und Ghana liegen keine Daten zur direkten Bilanz vor. Dieses Spiel ist eine seltene interkontinentale Begegnung beider Nationen bei einem großen Turnier.

Tabelle

Kolumbien belegte in Gruppe K den ersten Platz. Ghana qualifizierte sich als Dritter aus Gruppe L.