Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Guadalajara Stadium

Das Spiel Kolumbien gegen die Demokratische Republik Kongo beginnt am 24. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT und um 22:00 Uhr EST (am 23. Juni 2026).

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Kolumbien gegen DR Kongo: Hintergrund des Spiels

Das Duell in Jalisco hat große Bedeutung, weil beide Teams an ihre erfolgreichen Auftritte vom ersten Spieltag anknüpfen wollen. Nach dem ersten Spieltag – Kolumbien gewann 3:1 gegen Debütant Usbekistan in Mexiko-Stadt, die DR Kongo holte in Houston ein 1:1 gegen Portugal – ist im Estadio Akron in Guadalajara kaum Platz für Fehler. Beide Teams wissen, dass flexible Taktik und schnelle Regeneration nach den intensiven Auftaktspielen über den weiteren Turnierverlauf entscheiden.

Kolumbiens Trainer Nestor Lorenzo muss dafür sorgen, dass sein Team nach dem intensiven Duell mit den Debütanten aus Usbekistan die defensive Ordnung hält. Er setzt auf seine schnellen Angreifer: James Rodríguez steuert die Ideen, Luis Díaz sorgt mit seinem Tempo im Umschalten für Gefahr. Ihnen steht eine solide und kämpferische Mannschaft der DR Kongo unter Sébastien Desabre gegenüber. Der Kader überzeugt mit körperlicher Stärke, einer stabilen Abwehr und schnellen Kontern, mit denen er am ersten Spieltag Cristiano Ronaldos Team in Schach hielt.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag präsentiert?

Kolumbien 3:1 Usbekistan

Die Mannschaft von Néstor Lorenzo zeigte im Estadio Azteca ihre Turniererfahrung und gewann nach einem 1:0 zur Pause am Ende 3:1, obwohl Usbekistan nach der Pause stark zurückkam. Die "Cafeteros" machten in der Anfangsphase Druck und knackten in der 40. Minute den usbekischen Tiefblock: Rechtsverteidiger Daniel Muñoz startete einen präzisen Lauf, nahm einen Pass von Jefferson Lerma direkt aus der Luft und schoss flach am Torhüter Utkir Yusupov vorbei ins Netz.

Nach dem Wechsel griff Usbekistan weiter an und sorgte in der 60. Minute für Aufregung, als Abbosbek Fayzullaev am schnellsten reagierte und einen Abpraller per Kopf ins Tor beförderte. Doch schon fünf Minuten später zeigte sich die Klasse der kolumbianischen Stars: Luis Díaz nutzte einen Konter und schoss flach in die Ecke ein. Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Jaminton Campaz sicherte in der Nachspielzeit per Kopf alle drei Punkte und festigte Kolumbiens Platz an der Spitze der Gruppe K.

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Portugal 1:1 DR Kongo

Die Mannschaft von Sébastien Desabre zeigte im Houston Stadium mentale Stärke und glich nach einem frühen Rückschlag aus. João Neves hatte Portugal in der sechsten Minute in Führung gebracht.

Statt aufzugeben, kämpfte der Kongo unter der texanischen Hitze weiter und setzte auf eine kompakte Abwehr und seine körperliche Präsenz, um Cristiano Ronaldo und Co. auf Distanz zu halten. Ihre disziplinierte Beharrlichkeit zahlte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus: Yoane Wissa durchbrach die portugiesische Abwehr und erzielte per präzisem Schuss den Ausgleich. Desabres Team überstand eine intensive zweite Halbzeit dank klarer Organisation und holte einen verdienten Punkt, der vor dem Spiel in Guadalajara eine solide Grundlage bildet.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Kolumbien (Néstor Lorenzo): Integrität der defensiven Mittelfeldkette & Management des Gegenpressings

Néstor Lorenzo muss nicht von dem mutigen, schnellen Offensivplan abweichen, mit dem die "Cafeteros" Usbekistan beim Auftakt 3:1 besiegten. Vertikale Laufwege, präzise Flügelrotationen und die von Luis Díaz angeführten Umschaltaktionen zeigten, dass Kolumbien genug Offensivkraft besitzt, um Chancen zu erspielen.

Er muss jedoch die Konzentration in der Abwehr erhöhen, denn in der zweiten Hälfte verlor das Team kurzzeitig die Ordnung und kassierte ein Gegentor. Im Auftaktspiel zeigte das 4-2-3-1-System Lücken, wenn Außenverteidiger wie Daniel Muñoz weit in den Strafraum vorstießen. Gegen das physisch starke DR Kongo kann jeder leichte Ballverlust im Aufbau gefährlich werden.Lorenzo muss vor allem den defensiven Mittelfeldmotor stabilisieren und von Jefferson Lerma striktes Positionsbewusstsein fordern, um die zentralen Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass die Konterläufer der Afrikaner seine Innenverteidiger isolieren.

DR Kongo (Sébastien Desabre): Kontrollierte Umschaltgeschwindigkeit & Überzahlsituationen auf den Flügeln

Sébastien Desabre muss das pragmatische Konzept nicht ändern, mit dem sein Team den hohen Druck von Portugal beim 1:1 absorbierte. Die Abwehr mit fünf Spielern bleibt ein starkes Mittel für die Leoparden, doch am zweiten Spieltag braucht es eine klarere Offensive, um den Ball länger zu halten und das Spiel aufzubauen.

Gegen Kolumbiens aggressiven hohen Block führen reines Horizontalpassspiel oder ein zu langsamer Ballumlauf im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und vorhersehbaren Angriffen. Desabre muss sein Mittelfeld anweisen, nach Balleroberung den Ball mit mehr Tempo nach vorne zu treiben. Gelingt es, die Kolumbianer nach vorne zu locken, müssen die Kongolesen die dadurch entstehenden Räume auf den Flügeln konsequent nutzen. Schnelle, direkte Vorstöße der Außenverteidiger sollen die Abwehr ziehen und so Lücken schaffen. Diese Breitenöffnung ist entscheidend, um Stürmer Yoane Wissa freizuspielen und ein Ersticken des Angriffs im Zentrum zu verhindern.

Wie sehen die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 2. Spieltag aus?

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Kader-News Kolumbien

Néstor Lorenzo steht vor dem Duell in Guadalajara vor zwei Aufgaben: Er muss die Abwehr konzentrieren und zugleich die Belastung seiner Leistungsträger steuern. Glücklicherweise blieb das Team nach dem 3:1 gegen Usbekistan ohne neue Verletzungen oder Sperren, sodass Lorenzo aus dem Vollen schöpfen kann.

Kolumbien setzt auf sein flexibles 4-2-3-1-System. Torhüter Camilo Vargas bleibt zwischen den Pfosten und erwartet mehr Schutz von seiner Abwehr. Die Innenverteidiger Davinson Sánchez und Jhon Lucumí bilden erneut das Abwehrzentrum, um die in Mexiko-Stadt sichtbaren Lücken zu schließen. Linksverteidiger Johan Mojica und Rechtsverteidiger Daniel Muñoz, der sich nach seinem Volleyschuss zum Auftakt einen Stammplatz sicherte, komplettieren die Abwehr. Im Mittelfeld führen Jefferson Lerma und Gustavo Puerta das Umschalten.

Im Angriff führt James Rodríguez als Zehner die kreative Reihe an. Luis Díaz links und Jhon Arias rechts sorgen mit ihrer Geschwindigkeit für Gefahr. Im Sturm führt Luis Suárez die Spitze an, während Jaminton Campaz und Jhon Durán bereitstehen, um frische Energie einzubringen.

Team-News der DR Kongo

Sébastien Desabre steht vor einer komplexen Aufstellung und dem Problem der körperlichen Erholung, während er sein Team auf die entscheidende Aufgabe vorbereitet, sich gegen den Tabellenführer der Gruppe zurückzumelden. Das größte Thema um die "Leoparden" ist die Bewältigung der enormen körperlichen Belastung nach dem 1:1 gegen Portugal, das unter der Hitze von Texas eine zermürbende Defensivleistung erforderte.

Die DR Kongo setzt auf ein diszipliniertes 5-3-2-System. In der Abwehr bilden die Innenverteidiger Axel Tuanzebe und Sikou Kapuadi sowie Kapitän Chancel Mbemba die zentrale Abwehrreihe – Mbemba muss nach seiner Gelben Karte am ersten Spieltag vorsichtig agieren. Linksverteidiger Arthur Masuaku, der die Vorlage zum Ausgleich gab, und Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka müssen ihre Flügelarbeit ausbalancieren, damit Kolumbiens schnelle Außenstürmer beim Umschalten keine Lücken nutzen können. Torhüter Lionel Mpasi braucht weiterhin eine sichere Absicherung vor seinem Tor.

Im Mittelfeld bleibt die Aufstellung stabil, um das hohe Gegenpressing Kolumbiens zu bremsen. Das Trio Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe und Ngal’ayel Mukau soll den Rhythmus im Ballbesitz erhöhen und die Fünferkette absichern. Im Sturm erwartet die Offensive eine intensive Partie: Der Torschütze des ersten Spieltags, Yoane Wissa, besetzt zusammen mit dem erfahrenen Cédric Bakambu die zentralen Räume und liefert den Impuls im letzten Drittel, der nötig ist, um Kolumbien bei Kontern zu bestrafen.

Kolumbien gegen DR Kongo: Die wichtigsten Duelle

Yoane Wissa gegen Davinson Sánchez

Nach seinem souveränen Abschluss zum historischen Ausgleich gegen Portugal bleibt Wissa der dynamische Mittelpunkt im Angriff von Sébastien Desabre. Gegen Portugal führte er die Angriffe derLeoparden an. Um die technisch starke Abwehr Kolumbiens zu knacken, muss Wissa seine Tempo-Dribblings nutzen, die Innenverteidiger auseinanderziehen und Räume für Bakambu schaffen.

Innenverteidiger Davinson Sánchez soll ihn stoppen. Er ist der defensive Anker in der Abwehr von Néstor Lorenzo. Sánchez organisierte den zentralen Abwehrblock beim Auftaktspiel Kolumbiens gegen Usbekistan. Die kolumbianische Abwehr stand fest und sicherte einen 3:1-Sieg, geriet gegen Ende jedoch nach schnellem Umschalten unter Druck. Sánchez muss im Zentrum konzentriert bleiben, klar kommunizieren und seine starke Position nutzen, um Wissas Läufe in die Mitte zu stoppen und frühe Konter des DR Kongo zu verhindern.

James Rodríguez gegen Samuel Moutoussamy

Als Herzstück und kreativer Motor der Kolumbianer bestimmt Kapitän James Rodríguez den Rhythmus im Ballbesitz und soll die gegnerischen Reihen durchbrechen. Gegen Usbekistan spielte James im Zentrum des offensiven Mittelfelds, um den hohen Druck zu umgehen und eigene Ideen zu setzen. Gegen die DR Kongo soll er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die schnellen Läufe der Flügelstürmer Luis Díaz und Jhon Arias bedienen. Erhält James Zeit und Raum, um sich zu drehen und die Abwehr anzuspielen, bringt seine Spielübersicht den Defensivblock der DR Kongo aus dem Gleichgewicht.

Dieser flüssige kreative Rhythmus soll nun von Samuel Moutoussamy, dem Mittelfeldspieler der DR Kongo, gestört werden. Moutoussamy war am ersten Spieltag die Stütze im Mittelfeld und half beim 1:1 gegen Portugal. Im Guadalajara-Stadion steht seine defensive Arbeit ohne Ball vor der härtesten Prüfung. Er muss sich aggressiv positionieren, den Raum im Zentrum verengen, James’ tiefe Aufbauoptionen stören und seine Fünferkette absichern, damit Kolumbien das Mitteldrittel nicht beherrscht und die DR Kongo in eine unhaltbare Defensive zwingt.

Wie steht es also um die Konstellationen in Gruppe K?

Nach dem ersten Spieltag hat sich in Gruppe K sofort eine klare Trennung herauskristallisiert. Kolumbien führt mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +2, nachdem es den WM-Debütanten Usbekistan 3:1 besiegt hat. Die DR Kongo und Portugal folgen mit jeweils einem Punkt und einer Tordifferenz von 0. Sie hatten sich in Houston 1:1 getrennt.

Usbekistan steht mit null Punkten am Tabellenende. Das Duell im Guadalajara-Stadion ist für beide Teams ein Wendepunkt, denn sie wollen ihre Chancen auf das Weiterkommen vor der letzten Runde wahren.

Gewinnt Kolumbien

Ein zweiter Erfolg würde Kolumbien auf sechs Punkte bringen und die Mannschaft von Néstor Lorenzo damit fast schon in die Runde der letzten 32 hieven. Gewinnt Kolumbien, kann es je nach Ergebnis des Parallelduells Portugal gegen Usbekistan in Guadalajara schon jetzt einen der ersten beiden Plätze buchen. Das gäbe ihnen vor dem letzten Gruppenspiel gegen Portugal ein großes psychologisches und rechnerisches Polster, während die DR Kongo bei einem einzigen Punkt stünde und die "Leoparden" Usbekistan unbedingt schlagen müssten.

Gewinnt die DR Kongo,

Gewinnen die Spieler von Sébastien Desabre, mischen sie die Tabelle auf und rücken auf Platz eins vor. Mit dann vier Punkten würde der Kongo Kolumbien in der Tabelle überholen und hätte sein Schicksal vor dem letzten Gruppenspiel gegen Usbekistan selbst in der Hand. Kolumbien bliebe bei drei Punkten, der Auftaktschwung wäre gebremst, und das Team müsste im letzten Gruppenspiel unter hohem Druck gegen Portugal antreten, um dort ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Das Unentschieden-Szenario

Ein weiterer Punktgewinn würde die DR Kongo mit zwei Zählern ungeschlagen halten, während Kolumbien mit vier Punkten vor dem 3. Spieltag an der Spitze bleibt. Ein Remis verhindert direkte Gefahr, hält beide Teams im Rennen um die K.o.-Runde, verengt aber die Qualifikationschancen in der Gruppe deutlich. Dann ginge Kolumbien mit dem Wissen ins letzte Spiel, dass ein Punkt gegen Portugal den Einzug in die K.o.-Runde sichert, während die DR Kongo gegen Usbekistan gewinnen müsste, um nicht in komplizierte Tiebreak-Regeln für Platz drei zu geraten.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Kolumbien trainiert Nestor Lorenzo. Für das Spiel liegen bisher keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startaufstellung hat der Verein noch nicht veröffentlicht. Kurz vor dem Anpfiff folgen aktuelle Daten.

Auch der Trainer der DR Kongo, Sébastien Desabre, hat die Aufstellung noch nicht bestätigt. Bisher liegen keine Meldungen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf steht noch nicht fest. Weitere Details will der Verband in den Tagen vor dem Spiel bekannt geben.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kolumbien gewann drei der letzten fünf Spiele. Unentschieden gab es kein einziges, dazu kamen zwei Niederlagen. Zuletzt siegte die Mannschaft am 7. Juni 2:0 gegen Jordanien, Anfang Juni besiegte sie Costa Rica 3:1. Frankreich gewann im März 3:1 gegen Kolumbien, Kroatien setzte sich 2:1 durch. In diesen fünf Spielen erzielte Kolumbien zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die beiden Juni-Siege in Serie deuten darauf hin, dass die Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt in Form kommt.

Die DR Kongo holte in ihren letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Am 9. Juni verlor die Mannschaft 1:2 gegen Chile, im Januar bei der Afrikameisterschaft 0:1 gegen Algerien. Sie besiegten Jamaika in der WM-Qualifikation 1:0, Bermuda im Testspiel 2:0 und spielten im Juni 0:0 gegen Dänemark. In diesen fünf Spielen erzielten sie fünf Tore und kassierten vier Gegentore.

Direkter Vergleich

Im aktuellen Datensatz fehlen Daten zum direkten Vergleich zwischen Kolumbien und der DR Kongo. Es ist das erste Duell beider Teams bei einer WM.

Tabelle



