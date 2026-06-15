Vorschau Kanada vs. Katar bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B BC Place Vancouver

Das Spiel Kanada gegen Katar beginnt am 18. Juni 2026 um 18:00 Uhr EST und 22:00 Uhr GMT.

Kanada gegen Katar: Hintergrundinformationen

Mitveranstalter Kanada steht auf Platz 30 der FIFA-Weltrangliste und startete mit einem 1:1 gegen Bosnien. Katar glich in der 94. Minute aus und holte ein 1:1 gegen die Schweiz. Gruppe B könnte eine der umkämpftesten des Turniers werden.

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Wer sind Kanadas Trainer und Schlüsselspieler?

Trainer Jesse Marsch, zuletzt bei Leeds United, setzt auf Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München, der nach seiner Verletzungspause im Champions-League-Halbfinale gegen PSG im Mai zurückkehrte. Im Mittelfeld läuft Ismael Kone von Sassuolo auf, im Sturm steht Jonathan David von Juventus Turin.

Das kanadische Team qualifizierte sich bisher dreimal für die FIFA-Weltmeisterschaft: 1986, 2022 und jetzt 2026. Davies erzielte 2022 gegen Kroatien das erste WM-Tor der Landesgeschichte. Der 52-jährige Marsch spielte in den 1990er- und 2000er-Jahren 14 Saisons in der MLS und bestritt zwei Länderspiele für die USMNT.

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Wer sind Katars Schlüsselspieler und wer ist ihr Trainer?

Al-Sadd-Spielmacher Akram Afif ist der bekannteste Name im Kader. Er nutzt sein Spielgefühl, um Chancen für den Rekordtorschützen der Nationalmannschaft zu kreieren. Der Stürmer von Al-Duhail traf bereits bei der Asienmeisterschaft, der Copa América und dem Gold Cup und will Julen Lopeteguis Team vor Probleme stellen.

Nach der Qualifikation verpflichtete Katar den erfahrenen Spanier Julen Lopetegui, um die Mannschaft ins Turnier zu führen. Der frühere Coach von Spanien, Sevilla und Real Madrid übernahm einen Kader, der die enttäuschende WM-Qualifikation 2022 vergessen machen will, als Katar als erstes Gastgeberland alle drei Gruppenspiele verlor.

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Kanadas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Verteidiger: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough).

Mittelfeldspieler: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Stürmer: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Katar: 26-köpfiger Kader

Torhüter: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Verteidiger: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Mittelfeld: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Stürmer: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Team-News & Kader

Jesse Marsch trainiert Kanada, doch bestätigte Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen noch nicht vor. Eine voraussichtliche Startelf hat er noch nicht genannt. Aktuelle Infos folgen kurz vor Anpfiff.

Katar steht unter der Leitung von Cheftrainer Julen Lopetegui. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen keine bestätigten Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startelf hat der Verein noch nicht bekannt gegeben. Weitere Mannschaftsnachrichten erscheinen hier, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Direkte Bilanz

CAN Letztes Spiel QAT 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Katar 0 - 2 Kanada 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Das bisher einzige direkte Duell beider Teams fand am 23. September 2022 in einem Freundschaftsspiel in Katar statt. Kanada gewann 2:0. Dieses Ergebnis ist Kanadas einziger dokumentierter Sieg gegen den Gegner aus Gruppe B.

Tabelle

In Gruppe B belegt Kanada nach dem ersten Spieltag Platz zwei, Katar Rang drei.