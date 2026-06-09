Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Boston Stadium

Das Spiel Irak gegen Norwegen beginnt am 16. Juni 2026 um 22:00 Uhr GMT und 18:00 Uhr EST.

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Irak gegen Norwegen: Hintergrund

Das Duell in Massachusetts hat für beide Teams große Bedeutung, denn sie wollen in einer der stärksten Gruppen des Turniers stark starten. Unter wachsendem Druck im eigenen Land will Iraks Trainer Graham Arnold zeigen, dass seine fleißige, gut organisierte Mannschaft auf der größten Fußballbühne überraschen kann – gestützt auf Disziplin und die Durchschlagskraft von Stürmer Aymen Hussein. Ihnen steht eine explosive und körperlich starke norwegische Mannschaft unter Ståle Solbakken gegenüber, deren System die Offensivkräfte Erling Haaland und Martin Ødegaard freisetzen soll, um Gegner konsequent zu zerlegen. Vor der Kulisse des Boston Stadium (Gillette Stadium) mit seinen erstklassigen Einrichtungen und der leidenschaftlichen Turnieratmosphäre verspricht die Begegnung eines der Topspiele der Eröffnungsrunde zu werden.

Da mit Frankreich und Senegal zwei weitere starke Teams in Gruppe I spielen, darf sich weder der Irak noch Norwegen einen Fehlstart leisten. Der Irak sieht die Partie als Chance, die taktische Entwicklung unter dem erfahrenen australischen Trainer zu zeigen und will ein historisches Ergebnis für eine fußballverrückte Nation erzielen, die erstmals seit 1986 wieder bei einer WM steht. Norwegen will das Potenzial seiner "goldenen Generation" nutzen und bei der ersten WM seit 1998 ein Zeichen setzen. Wenn in Foxborough die Lichter brennen, werden Intensität und Druck eines WM-Eröffnungsspiels sichtbar. Defensive Ordnung, präzises Spielmanagement und wenige Fehler entscheiden, wer den wichtigen Auftaktsieg holt.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Iraks strapaziöser Marathon zur großen Bühne

Der Weg des Irak zum Turnier war lang; die Mannschaft spielte eine rekordverdächtige Qualifikationsserie mit 21 Partien – mehr als jede andere Nation auf dem Weg nach Nordamerika. Die Löwen von Mesopotamien starteten mit sechs Siegen in Folge in der zweiten Runde und setzten sich danach in einer umkämpften dritten Runde durch.

Ein knappes Ergebnis zwang den Irak in die entscheidenden Endrunden der AFC-Qualifikation, die in einem 3:2-Gesamtsieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in den kontinentalen Play-offs mündeten. Die letzte Hürde war das interkonföderale Play-off-Turnier in Monterrey, wo der Irak auf Bolivien traf. Stürmerstar Aymen Hussein führte seine Mannschaft an, und Mittelfeldspieler Amir Al-Ammari erzielte per Elfmeter das späte Siegtor zum 2:1. Damit holte der Irak das letzte WM-Ticket und beendete eine 40-jährige Abwesenheit von der Endrunde.

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Norwegens makellose kontinentale Leistung

Während der Irak einen mehrstufigen Marathon überstand, zeigte Norwegen eine Qualifikation voller Dominanz. In der anspruchsvollen UEFA-Gruppe I mit Italien baute die nordische Mannschaft eine starke Einheit auf, die alle Gruppengegner klar distanzierte.

Grundlage des Erfolgs war eine makellose Bilanz unter Trainer Ståle Solbakken. Norwegen gewann alle acht Spiele, holte 24 Punkte und sicherte sich den ersten Platz in der Gruppe. Stürmer Erling Haaland erzielte in der Qualifikation 16 Tore, darunter fünf gegen Moldawien. Martin Ødegaard lieferte die Vorlagen. So kehrte Norwegen nach 1998 zurück auf die große Bühne.

Irak vs. Norwegen – Aufstellungen

Irak – Mannschaftsnews

Die "Löwen von Mesopotamien" reisten mit dem Selbstvertrauen eines langen, aber erfolgreichen Qualifikationswegs nach Boston, der im Sieg des interkontinentalen Play-offs gipfelte. Trainer Graham Arnold nominierte einen 26-Mann-Kader, der Erfahrung aus dem Ausland mit motivierten Talenten aus dem Irak verbindet. Zu Hause lastet großer Druck auf der Auswahl, doch Arnolds Defensivplan bleibt vor dem Anpfiff geschlossen.

Im Zentrum des irakischen Spiels steht der erfahrene Stürmer Aymen Hussein, der mit seiner Präsenz und seinen Aktionen im Strafraum die Spitze bildet. Der Flügelspieler Ali Jasim unterstützt ihn voraussichtlich auf der Außenbahn, während Spielmacher Amir Al-Ammari das Mittelfeld stabilisiert und das Tempo in den Umschaltphasen bestimmt. In der Abwehr organisieren der erfahrene Rebin Sulaka und Zaid Tahseen gemeinsam den Abwehrblock und schaffen so einen wichtigen Schutzschild vor dem zurückkehrenden Kapitän und Stammtorhüter Jalal Hassan.

Norwegen – Mannschaftsnachrichten

Norwegen ist in Massachusetts angekommen und profitiert von einem 26-köpfigen Kader, den das Team nach einer fehlerfreien Qualifikation in Europa zur Verfügung hat. Die Stimmung im Lager ist positiv, und die Philosophie von Cheftrainer Ståle Solbakken wirkt. Der größte Schub für die Mannschaft ist, dass ihr Weltklasse-Kern vollständig fit ist – Europas gefährliche Offensivkräfte wollen auf der Weltbühne zeigen, was sie können.

Erling Haaland gilt als gefährlichster Stürmer des Turniers. An seiner Seite wird wahrscheinlich Alexander Sørloth spielen, der wie Haaland körperlich stark und pressingstark ist. Dahinter lenkt Arsenal-Regisseur Martin Ødegaard aus dem offensiven Mittelfeld die Angriffe. Im Mittelfeld arbeitet Sander Berge als defensives Schild, während das Innenverteidiger-Duo Leo Østigård und Kristoffer Ajer die Abwehr organisiert, um Torhüter Ørjan Nyland zu schützen.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Graham Arnold (Irak)

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Graham Arnold ist ein ehrgeiziger und motivierender Anführer. Er hat der irakischen Nationalmannschaft, die für ihr rohes Flair und wechselhafte Organisation bekannt ist, taktische Disziplin und defensive Stabilität gebracht. Nach seinem Erfolg mit Australien rückte Arnold ins internationale Rampenlicht und einigte die "Löwen von Mesopotamien". Er etablierte eine Kultur der Teamorientierung und entwarf einen widerstandsfähigen Plan, der die Arbeitsmoral und Präsenz des Kaders maximiert.

Taktisch setzt Arnold auf eine pragmatische, defensiv solide Philosophie. Im Fokus stehen Kompaktheit und ein schneller Umschaltvorgang nach Ballgewinn. Er bevorzugt ein organisiertes 4-2-3-1 oder ein funktionales 4-3-3 mit zwei disziplinierten Sechsern, die die Abwehr absichern und Passwege blockieren. Unter seiner Führung verzichtet der Irak auf riskante Kombinationen im Ballbesitz, verlangt eine klare, schnelle Verteilung auf die Flügel und nutzt die physische Präsenz des Stürmers Aymen Hussein, um das Spiel zu verzögern. Seine größte taktische Aufgabe in Boston lautet, den Defensivblock gegen einen Weltklasse-Angriff hochkonzentriert zu halten, Fehler im eigenen Drittel zu minimieren und bei Kontern eiskalt zu bleiben.

Ståle Solbakken (Norwegen)

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Ståle Solbakken hat sich als Taktiker etabliert, der Norwegens „goldene Generation“ zum Durchbruch führte und mit einer dominanten Qualifikationsphase die jahrzehntelange Turnierpause beendete. Der akribische Trainer förderte kollektives Selbstvertrauen und offensive Geschlossenheit. Beobachter loben ihn, weil er defensive Disziplin nahtlos mit kreativen, gefährlichen Angriffen verbindet.

Solbakken setzt auf ein aggressives 4-3-3-System mit hohem Pressing, das den Spielaufbau des Gegners früh stört und Partien durch physische sowie technische Überlegenheit kontrolliert. Seine Taktik lebt von strikter Positionsdisziplin in der Viererkette und einem laufstarken Mittelfeldanker, der Spielmacher Martin Ødegaard im letzten Drittel kreative Freiheit gibt. Sobald die Mannschaft den Ball sicher hat oder in vorderster Reihe gewinnt, spielt sie direkt und vertikal, um sofort die Weltklasse-Laufstärke von Erling Haaland zu nutzen. Im Auftaktspiel will Solbakken den kompakten Mittelfeldblock des Irak schnell durchbrechen, eine hohe Abwehrlinie halten, um Konter zu verhindern, und durch physische Überzahl den ersten Sieg sichern.

26-Mann-WM-Kader

Iraks WM-Kader

Torhüter: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Verteidiger: Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Mittelfeldspieler: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Stürmer: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Norwegens WM-Kader

Torhüter: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Verteidiger: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Mittelfeld: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Stürmer: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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Irak gegen Norwegen: Die wichtigsten Duelle

Aymen Hussein gegen Leo Østigård: Dieses Duell im Strafraum ist ein echtes Schwergewichtsduell. Hussein, physisch starker und charismatischer Torjäger der "Lions of Mesopotamia", erzielte die Tore, die den Irak durch den mehrstufigen Qualifikationsmarathon führten. Er überzeugt mit Kraft, Kopfballstärke und guter Positionierung im Strafraum. Østigård steht unter Beschuss. Der aggressive und hartnäckige norwegische Innenverteidiger setzt sein Timing, seine Kraft und seine Kopfballstärke ein, um Hussein in der Luft zu stoppen und ihm keinen Zentimeter zu gönnen, damit der Stürmer weder das Spiel verzögern noch aufs Tor schießen kann.

Haaland vs. irakische Abwehr: Duell derGegensätze Erling Haaland geht als Norwegens zentraler Angreifer und als Europas torgefährlichster Stürmer in das Turnier, nachdem er in der Qualifikation 16 Mal getroffen hat. Im Strafraum sucht er Lücken und stellt die Abwehr mit seiner direkten Beschleunigung auf die Probe. Davor steht ihm eine eingespielte, engagierte irakische Innenverteidigung gegenüber, die Rebin Sulaka und Zaid Tahseen anführen. Kann Haalands physische Klasse und seine Effizienz den kompakten asiatischen Block knacken, der mit kollektiver Disziplin Elite-Stürmer frustriert?

Martin Ødegaard vs. Amir Al-Ammari: Das taktische Duell im Mittelfeld. Ødegaard ist Spielmacher und Kapitän Norwegens. Mit seiner Spielübersicht, seiner technischen Gelassenheit und seiner Pressingresistenz zieht er Gegner aus dem offensiven Mittelfeld auseinander. Al-Ammari soll das Tempo bremsen. Er setzt auf Disziplin, Laufstärke und starke Balleroberungen, um Ødegaard zu decken, zentrale Passwege zu schließen und schnelle Konter einzuleiten.

Team-News & Aufstellungen

Iraks Cheftrainer Graham Arnold hat vor dem Spiel noch keine Aufstellung bestätigt. Bislang liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Updates folgen kurz vor Anpfiff, sobald die Aufstellung klar ist.

Auch Norwegens Trainer Staale Solbakken hat noch keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben, und bislang gab es keine Berichte über Verletzungen oder Sperren. Wir liefern aktuelle Informationen, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Der Irak gewann zwei der letzten fünf Spiele, verlor zwei und spielte einmal remis. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Spanien am 4. Juni, das die Turniervorbereitung abschloss. Zuvor besiegten sie Bolivien in einem WM-Interkontinental-Qualifikationsspiel 2:1 und Andorra in einem Freundschaftsspiel 1:0. Ihre beiden Niederlagen kassierten sie beim FIFA Arab Cup im Dezember 2025: 0:1 gegen Jordanien und 0:2 gegen Algerien.

Norwegen hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es am 7. Juni ein 1:1 gegen Marokko, nachdem die Mannschaft am 1. Juni einen 3:1-Sieg gegen Schweden geholt hatte. Im März spielte sie 0:0 gegen die Schweiz und besiegte im November 2025 in der UEFA-WM-Qualifikation Italien mit 4:1. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 1:2 gegen die Niederlande im März. Norwegen erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz

In den verfügbaren Daten gibt es keine früheren Begegnungen zwischen dem Irak und Norwegen. Daten zum direkten Vergleich für diese Begegnung sind derzeit nicht verfügbar.

Tabelle

In Gruppe I belegt der Irak vor dem Auftaktspiel Platz zwei, Norwegen steht auf Rang drei.