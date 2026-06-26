Vorschau Brasilien vs. Japan bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Brasilien gegen Japan: Anstoßzeit im Überblick

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Houston Stadium

Das Achtelfinal-Spiel beginnt am 29. Juni 2026 um 20:00 Uhr GMT und 15:00 Uhr EST.

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Brasilien bestreitet in einem historischen K.o.-Duell die Partie gegen Japan

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien trifft im NRG Stadium in Houston, Texas, auf eine disziplinierte und gefährliche japanische Mannschaft. Der Sieger erreicht das Achtelfinale. Die Seleção steht unter dem gewohnten Druck, das Turnier zu dominieren, doch die Samurai Blue haben gezeigt, dass sie mit Teamgeist und Technik die Weltelite im K.o.-Fußball gefährden können.

Wie die Seleção und die Samurai Blue hierherkamen

Japans Weg in die Runde der letzten 32 zeigt seine Entwicklung zu einer der weltweit führenden Fußballmächte. Die "Samurai Blue" überstanden die umkämpfte Gruppe F ungeschlagen und sicherten sich mit fünf Punkten ihren Platz in der K.o.-Runde. Sie starteten mit einem 2:2 gegen die Niederlande im Dallas Stadium, gefolgt von einem 4:0 gegen Tunesien in Monterrey. Im abschließenden Spiel in Dallas erzielten sie ein 1:1 gegen Schweden, wobei Daizen Maeda in der 56. Minute das wichtige Tor zum 1:1 erzielte, das den benötigten Punkt sicherte.

Brasilien baute auf seine Offensivstärke und führte Gruppe C mit sieben Punkten an. Im Auftaktspiel gegen Marokko kam die Seleção in East Rutherford zu einem 1:1. Im zweiten Spiel fanden sie ihren Rhythmus und feierten in Philadelphia einen souveränen 3:0-Sieg über Haiti. Die Brasilianer sicherten sich ihren Platz an der Tabellenspitze stilvoll in Miami, wo ein Doppelpack von Vinícius Júnior in der ersten Halbzeit und ein Tor von Matheus Cunha in der zweiten Halbzeit einen 3:0-Sieg über Schottland besiegelten.

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Taktische Disziplin gegen individuelle Klasse entscheidet über den Spielverlauf

Brasilien muss im Zentrum eine dynamische Abwehr sichern, um Überzahlsituationen zu vermeiden. Japan verdichtet zuerst das Zentrum und startet dann schnelle vertikale Konter; zu weit aufrückende brasilianische Außenverteidiger könnten daher ihre Innenverteidiger isolieren. Japans stabiler Kader agiert mit hohem Tempo, sodass jede Unkonzentriertheit der Seleção sofort und aggressiv bestraft wird.

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Das schnelle Umschaltspiel steht im Zentrum von Japans Taktik

Japans taktische Identität basiert auf einer kompakten Abwehr, aus der heraus fließende, blitzschnelle Vorstöße nach vorne entstehen. Dank der außergewöhnlichen räumlichen Intelligenz ihrer kreativen Spieler können die "Samurai Blue" zwischen den Linien agieren und die Räume ausnutzen, die aggressive Außenverteidiger des Gegners hinterlassen. Gegen Teams mit anhaltendem Ballbesitz setzt Japan auf einen disziplinierten Mittelfeldblock, der den anfänglichen Druck abfängt, bevor vertikale Pässe innerhalb von Sekunden das Blatt wenden.

Defensive Formationen stehen unter extremem Druck

Brasilien will ein solides defensives Rückgrat aufbauen, damit sein Star-Sturm frei kombinieren kann. Japans kluge, selbstlose Laufwege ohne Ball und die ständige Rotation im letzten Drittel stellen das Zusammenspiel in der Innenverteidigung auf die Probe.

Umgekehrt setzt Japan auf einen geschlossenen Abwehrblock, der positionelles Abdecken vor riskante Duelle stellt. Priorität haben das Verhindern von Flanken aus der Tiefe und synchronisierte Deckungslinien, um nach innen ziehende Flügelspieler, die zum Schuss kommen wollen, in Schach zu halten.

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Voraussichtliche Aufstellung Brasiliens gegen Japan

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

Voraussichtliche Aufstellung Japans gegen Brasilien

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

Brasiliens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Alisson, Ederson, Weverton

Verteidiger: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Mittelfeld: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta

Stürmer: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

Japans 26-köpfiger Kader

Torhüter: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Verteidiger: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Mittelfeld: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Stürmer: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Mannschaftsnachrichten & Kader

Carlo Ancelotti hat seine Startelf vor dem Spiel noch nicht bestätigt, und aus dem brasilianischen Lager wurden keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Da Neymar nach seinem Einsatz als Einwechselspieler gegen Schottland wieder zum Kader gehört, steht Ancelotti vor einigen Auswahlentscheidungen im Sturm.

Auch Hajime Moriyasu gibt keine Details preis: Für Japan liegen weder eine bestätigte Aufstellung noch Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Die Vereine werden die endgültigen Aufstellungen voraussichtlich kurz vor dem Anpfiff bekannt geben.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Brasilien hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden beendet. Die Selecao geht mit Schwung in die Partie. Am 24. Juni besiegte sie Schottland 3:0 und sicherte sich damit Platz eins in Gruppe C. Zuvor gewann Brasilien 3:0 gegen Haiti und spielte 1:1 gegen Marokko. Zwei Tests vor dem Turnier – ein 2:1 gegen Ägypten und ein 6:2 gegen Panama – machen fünf Spiele mit 15 eigenen und fünf gegnerischen Toren.

In den vergangenen fünf Partien holte Japan drei Siege und zwei Remis und blieb damit ungeschlagen. Das letzte Spiel endete am 25. Juni 1:1 gegen Schweden. Zuvor besiegte Japan am 21. Juni Tunesien 4:0 und spielte am 14. Juni 2:2 gegen die Niederlande. Ein 1:0-Testspielsieg gegen Island und ein 1:0-Erfolg gegen England im März vervollständigen die Serie. In diesen fünf Spielen erzielte Japan acht Tore und kassierte vier Gegentore; zweimal blieb die Abwehr ohne Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell war ein Testspiel am 14. Oktober 2025, das Japan vor heimischem Publikum 3:2 gewann. Zuvor hatte Brasilien im Juni 2022 in Osaka 1:0 gewonnen. In den letzten fünf dokumentierten Begegnungen, die alle als Freundschaftsspiele mit Japan als designierter Heimmannschaft stattfanden, gewann Brasilien drei Mal, Japan ein Mal; ein Spiel endete unentschieden. Brasilien erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore, Japan sechs.

Tabelle

Brasilien belegte in Gruppe C den ersten Platz, während sich Japan als Zweiter der Gruppe F qualifizierte.