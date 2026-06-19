Vorschau Bosnien und Herzegowina vs. Katar bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B Seattle Stadium

Das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar beginnt am 24. Juni 2026 um 19:00 Uhr GMT und 14:00 Uhr EST.

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Bosnien und Herzegowina gegen Katar: Hintergrund des Spiels

Das Duell im pazifischen Nordwesten hat große Bedeutung, weil beide Teams aus Gruppe B ihre deutlichen Niederlagen vom zweiten Spieltag wettmachen wollen. Der zweite Spieltag hat die Gruppe durcheinandergebracht: Bosnien und Herzegowina verlor in Los Angeles 1:4 gegen die Schweiz, Katar kassierte in Vancouver ein 0:6 gegen Mitgastgeber Kanada. Beide Teams wissen, dass schnelle Regeneration und die Bewältigung der Sperrenkrisen entscheidend für ihre K.-o.-Runden-Chancen sind.

Bosnien-Herzegowinas Nationaltrainer Sergej Barbarez muss schnell eine Elf finden, die unter dem Druck der europäischen Gegner in der zweiten Halbzeit zusammengebrochen ist. Nach dem Platzverweis von Innenverteidiger Tarik Muharemović in der 80. Minute muss Barbarez seine Abwehr umbauen und sich dabei auf die Klasse von Sead Kolašinac und Kapitän Edin Džeko stützen, um das Spiel neu zu kalibrieren, das Tempo zu bestimmen und die gegnerische Abwehr zu knacken. Auf der anderen Seite steht Katar, das nach zwei direkten Roten Karten für Verteidiger Homam Ahmed und Mittelfeldspieler Assim Madibo bei seiner hohen Niederlage vor einer echten Krise bei der Kaderauswahl steht. Die "Maroons" setzen auf ein hartnäckiges Spielkonzept, das sich am ersten Spieltag beim 1:1 gegen die Schweiz bewährt hat.

Im hochmodernen Seattle Stadium entsteht so ein Duell der Anpassung, in dem provisorische Aufstellungen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Beide Teams dürfen sich keinen weiteren Abwehrfehler erlauben, weshalb klare Kommunikation im Mittelfeld und schnelles Umschalten bei Kontern die wichtigsten Faktoren sind. Katar will das Spiel nutzen, um sich zu rehabilitieren und seinen Anspruch auf das Achtelfinale zu festigen. Bosnien geht mit erfahrenem Teamgeist, schnellen Kontern und Kaltschnäuzigkeit ins Spiel, um mögliche Fehler zu bestrafen. Mit abzeichnenden Gruppenkonstellationen zählt vom ersten Pfiff an nur eins: die Hoffnung auf das Achtelfinale am Leben zu halten.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Schweiz 4:1 Bosnien und Herzegowina

Die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez verlor in Los Angeles nach einer starken ersten Hälfte in der zweiten Hälfte klar und unterlag der effizienten Schweizer Auswahl 1:4. Bis zum Pausenpfiff hatten die Bosnier diszipliniert verteidigt, den Schweizer Angriff neutralisiert und das Spiel ausgeglichen gehalten.

Nach der Pause ließ die defensive Ordnung der Gäste jedoch schnell nach. Die Schweiz ging in der 74. Minute durch Johan Manzambi in Führung. In der 80. Minute schied Innenverteidiger Tarik Muharemović nach einer Roten Karte aus, wodurch Bosnien in Unterzahl geriet. Die Schweizer nutzten die Überzahl gnadenlos: Rubén Vargas erhöhte, dann vollendete Manzambi seinen Doppelpack. In der Nachspielzeit erzielte der nach der Pause eingewechselte Ermin Mahmić den Ehrentreffer, doch Granit Xhaka setzte in der 97. Minute per Elfmeter den Schlusspunkt. Nach dieser hohen Niederlage muss Barbarez vor dem dritten Spieltag die Abwehr stabilisieren.

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Kanada 6:0 Katar

Die "Maroons" erlebten in Vancouver einen historischen Albtraum: Unter Druck brach die Mannschaft ein und verlor 0:6 gegen den Mitgastgeber Kanada. Katar stand früh vor einer schweren Aufgabe, als Cyle Larin in der 16. Minute den Führungstreffer erzielte; kurz darauf traf Jonathan David.

Jegliche Hoffnung auf eine Aufholjagd endete in der 33. Minute, als Verteidiger Homam Ahmed mit einer direkten Roten Karte vom Platz musste. David traf kurz vor der Halbzeit erneut, und das Spiel geriet zu Beginn der zweiten Halbzeit völlig außer Kontrolle, als Mittelfeldspieler Assim Madibo in der 53. Minute die zweite Rote Karte für Katar sah. Mit nur noch neun Mann auf dem Platz war der defensive Tiefblock der "Maroons" überfordert. Nathan Saliba markierte das 5:0, ein Eigentor von Mohammed Manai erhöhte auf 6:0, und David stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Vor dem Spiel in Seattle muss Katar schnell das Selbstvertrauen zurückgewinnen.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Bosnien und Herzegowina (Sergej Barbarez)

Sergej Barbarez muss nicht von der mutigen strukturellen Grundlage abweichen, die es seiner Mannschaft ermöglichte, den Turniergastgeber Kanada beim 1:1-Unentschieden zum Auftakt historisch zu frustrieren. Die vertikalen Laufwege, die kollektive Kampfkraft und die Führungsstärke der erfahrenen Spieler im Kader haben bewiesen, dass Bosnien und Herzegowina über die notwendigen Grundvoraussetzungen verfügt, um auf der internationalen Bühne um Punkte zu kämpfen.

Er muss jedoch die Abwehrschwächen und die zweite Hälfte gegen die Schweiz aufarbeiten, als sein Team nach der Pause kollabierte. Eine Rote Karte gegen Innenverteidiger Tarik Muharemović in der 80. Minute erschwert die Aufgabe. Barbarez’ wichtigste Anpassung besteht darin, die Abwehr neu zu ordnen und das provisorische Innenverteidiger-Duo schnell mit Sead Kolašinac zu harmonisieren. Das zentrale Mittelfeld muss ein kompakteres Abwehrschild bilden, schnelle vertikale Umschaltmomente abdecken und seitliche Räume schließen, damit Katars Sturm die neu formierte Abwehr nicht bloßstellt.

Katar (Julen Lopetegui)

Julen Lopetegui muss das widerstandsfähige, pragmatische Konzept, mit dem seine Mannschaft am ersten Spieltag eine hoch eingeschätzte Schweizer Mannschaft historisch frustrierte und ein 1:1-Unentschieden erzielte, nicht komplett über den Haufen werfen. Diese kompakte strukturelle Organisation bleibt ihr zuverlässigster Trumpf, wenn sie perfekt umgesetzt wird, doch ihr letztes Gruppenspiel erfordert nach der Disziplinarkatastrophe gegen Kanada eine massive taktische Umstellung.

Nach den direkten Roten Karten gegen Verteidiger Homam Ahmed und Mittelfeldspieler Assim Madibo wäre ein rein passives Spiel oder das starre Festhalten an üblichen Rollen riskant. Lopetegui muss den geschwächten Kader daher mit einem kompakten, tief stehenden Abwehrblock absichern. Katar muss sich ohne die beiden wichtigen Akteure eng und diszipliniert formieren, um die zentralen Räume zu schließen. Sobald sie den Ball erobern, müssen sie das bosnische Gegenpressing mit schnellem Vertikalpassspiel umgehen und sich auf Akram Afifs Einzelaktionen und Tempo verlassen, um die wenigen Umschaltmomente auszunutzen, bevor der Angriff erstickt wird.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

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Mannschaftsnews Bosnien und Herzegowina

Die größte Aufgabe für Trainer Sergej Barbarez vor der Reise in den pazifischen Nordwesten lautet, die Abwehr neu aufzubauen und zugleich die mentale Frische seiner Mannschaft zu sichern. Nach der 1:4-Niederlage am 2. Spieltag gegen die Schweiz in Los Angeles bleibt das größte Thema der Kaderplanungen eine Lücke in der Abwehr. Innenverteidiger Tarik Muharemović fehlt nach einer direkten Roten Karte.

Bosnien will die Abwehr im vertrauten System ausbalancieren. Ohne Muharemović müssen Kapitän Sead Kolašinac und Nikola Katić die Abwehr vor Torhüter Nikola Vasilj stabilisieren. Rechtsverteidiger Amar Dedić bleibt trotz seiner Verwarnung gegen die Schweizer im Team. Im Mittelfeld wollen Benjamin Tahirović und Ivan Šunjić ihre Stammplätze behalten, um im Mitteldrittel physisch präsent zu sein.

Im Sturm bleibt Kapitän Edin Džeko vorn und führt die Offensive an. Džeko, der am 2. Spieltag kurz nach einer Gelben Karte ausgewechselt wurde, bildet mit Ermedin Demirović und dem jungen Flügelspieler Kerim Alajbegović den Mittelpunkt des Angriffs. Der Torschütze des 2. Spieltags, Ermin Mahmić, drängt nachdrücklich auf eine wichtigere Rolle, nachdem sein spätes Tor nach seiner Einwechslung ein seltener Lichtblick war.

Kadernews Katar

Julen Lopetegui steht vor einem komplexen taktischen und logistischen Problem, während er sein Team auf ein Spiel vorbereitet, das unbedingt gewonnen werden muss. Das Hauptthema um die "Maroons" ist eine schwere Aufstellungskrise nach der 0:6-Niederlage gegen Mitgastgeber Kanada, die zwei Sperren nach sich zog. Katar verliert im Kern der Mannschaft den Verteidiger Homam Ahmed und den Mittelfeldspieler Assim Madibo, weil beide direkt Rot sahen.

Lopeteguis provisorisches Grundgerüst verlangt eine umfassende taktische Umstellung. In der Abwehr bilden die Innenverteidiger Chancel Mbemba und Sikou Kapuadi die zentrale Abwehrreihe. Sie sollen den physischen Druck der Bosnier abwehren. Linksverteidiger Arthur Masuaku glänzte zu Turnierbeginn mit starker Leistung und einer Torvorlage. Er muss seine Offensivdrang zügeln, ebenso wie Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka, um Torhüter Lionel Mpasi nicht ungeschützt zu lassen.

Das größte Problem ist das Loch im defensiven Mittelfeld, das Madibo hinterlassen hat. Die Mittelfeldspieler Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe und Ngal’ayel Mukau müssen deshalb tiefer laufen und defensiv nacharbeiten, damit Bosnien das Tempo nicht diktiert. Im Sturm tragen Yoane Wissa und der erfahrene Cédric Bakambu die Torgefahr; Lopetegui erwartet Tempo und effiziente Konter.

Bosnien und Herzegowina gegen Katar: Die wichtigsten Duelle

Akram Afif gegen Sead Kolašinac

Nach Katars disziplinarischem Zusammenbruch und der hohen Niederlage am 2. Spieltag bleibt Akram Afif der unangefochtene kreative Dreh- und Angelpunkt und der gefährlichste Spieler in Julen Lopeteguis stark geschwächtem Angriff. Mit seinem Raumgefühl und seiner Schnelligkeit trägt Afif die Last der Umschaltphasen für die "Maroons". Um den Defensivblock Bosniens zu durchbrechen, muss Afif seine explosive Vertikalbeschleunigung und seine individuellen Tricks nutzen, Verteidiger aus ihren Positionen locken, den Konter schnell vorantreiben und zentrale Spieler wie Cédric Bakambu bedienen.

Sead Kolašinac soll ihn stoppen. Der defensive Anker der bosnischen Abwehr übernimmt diese Aufgabe. Weil Innenverteidiger Tarik Muharemović nach seiner Roten Karte am 2. Spieltag fehlt, übernimmt Kolašinac zusätzliche Führungsaufgaben, um die neu formierte Abwehr zu stabilisieren. Er muss diszipliniert stehen, aggressiv gegen den Ball arbeiten und mit seinem Spielverständnis seitliche Räume schließen, Afifs Vorstöße ins Zentrum neutralisieren sowie Katars frühes Umschaltspiel unterbinden.

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Edin Džeko gegen Chancel Mbemba

Als Rekordtorschütze und erfahrener Anker führt Kapitän Edin Džeko das Team, setzt den Rhythmus in der Offensive und soll die gegnerischen Reihen knacken. Mit seinem Spielaufbau und seiner Kopfballstärke entlastet er unter Druck die eigene Abwehr und leitet präzise Aktionen im letzten Drittel ein. Gegen eine tiefstehende katarische Abwehr soll er sich in freie Räume bewegen, Pässe von nachrückenden Mittelfeldspielern wie Kerim Alajbegović annehmen und im Strafraum abschließen.

Chancel Mbemba, Katars bester Verteidiger, will diese starke Offensive stoppen. Mbemba soll das Zentrum von Lopeteguis provisorischer Abwehr führen und nach der Sperre seines Partners Homam Ahmed für Schutz sorgen. Im Seattle Stadium stellt man seine Disziplin ohne Ball auf die Probe. Er muss aktiv agieren, die Räume im Zentrum verengen, Džeko keinen Moment zum Drehen und Schießen geben und den Strafraum sichern, damit die Bosnier ihn nicht kontrollieren und Katar nicht in eine unhaltbare Abwehrsituation drängen.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe B?

Nach dem zweiten Spieltag steht Gruppe B für die beiden letzten Teams vor einer hohen Hürde. Mitveranstalter Kanada führt die Tabelle mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +6 an, während die Schweiz mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +3 auf Rang zwei liegt. Bosnien und Herzegowina (Tordifferenz −3) und Katar (Tordifferenz −6) haben jeweils nur einen Punkt und liegen am Tabellenende.

Das Duell am 3. Spieltag im Seattle Stadium ist für beide Teams ein mathematischer Scheideweg: Wer verliert, fliegt.

Gewinnt Bosnien und Herzegowina

Ein klarer Erfolg würde das Team von Trainer Sergej Barbarez auf vier Punkte bringen und im Rennen um die Runde der letzten 32 halten. Gewinnt Bosnien hoch, könnte es sogar einen der beiden direkten Qualifikationsplätze erreichen, falls das Torverhältnis stark steigt. Vier Punkte würden ihnen zudem eine gute Chance auf die Qualifikation als einer der besten Drittplatzierten bieten, während Katar mit nur einem Punkt das Turnier verlassen müsste.

Gewinnt Katar

Gewinnt die Elf von Julen Lopetegui, hat sie vier Punkte und bleibt im Rennen. Mit vier Zählern hätte Katar das Schicksal um Rang drei selbst in der Hand und könnte sich über die Wildcard-Rangliste für die K.o.-Runde qualifizieren. Für Bosnien und Herzegowina bedeutete das Feststehen bei einem Punkt das vorzeitige Aus.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Seattle wäre für beide Teams eine mathematische Katastrophe: Bosnien und Herzegowina sowie Katar stünden dann mit jeweils nur zwei Punkten am Tabellenende. In einem 48-Teams-Turnier reichen zwei Punkte über die Wildcard-Regel fast nie für Platz drei und das Weiterkommen. Ein Unentschieden würde beide Nationen also schon vor der Runde der letzten 32 ausschließen.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Sergej Barbarez trainiert Bosnien und Herzegowina. Den vorliegenden Informationen zufolge gibt es keine Angaben zu Verletzungen oder Sperren, und eine voraussichtliche Startelf hat der Verein noch nicht bekannt gegeben. Aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff.

Katar führt Cheftrainer Julen Lopetegui. Wie beim Gegner liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren für diese Partie vor, und eine voraussichtliche Startelf hat noch keine Bestätigung gefunden. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bosnien und Herzegowina gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte dreimal remis und verlor nicht. Ihr letztes Spiel war ein 1:1 gegen Kanada bei der Weltmeisterschaft am 12. Juni, zuvor spielten sie am 6. Juni im Freundschaftsspiel 1:1 gegen Panama. Davor endete die Partie gegen Nordmazedonien 0:0. In der WM-Qualifikation gewannen sie zweimal mit 1:1 gegen Italien und Wales, weil diese Ergebnisse nach den Regeln als Siege zählten. In diesen fünf Spielen erzielte Bosnien vier Tore und kassierte vier Gegentore.

In den letzten fünf Spielen holte Katar ein Remis, kassierte zwei Niederlagen und spielte zweimal unentschieden. Am 13. Juni 2023 trennte sich die Mannschaft im ersten WM-Spiel von der Schweiz 1:1. Sechs Tage zuvor blieb sie im Test gegen El Salvador 0:0. Zuvor verlor Katar 0:1 gegen Irland und unterlag beim FIFA Arab Cup im Dezember 2025 Tunesien 0:3; davor hatte die Mannschaft im selben Wettbewerb gegen Syrien 1:1 gespielt. In diesen fünf Spielen erzielte Katar zwei Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

BIH Letztes Spiel QAT 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Bosnien und Herzegowina 1 - 1 Katar 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die direkte Bilanz zwischen beiden Teams ist knapp. Das einzige bisher dokumentierte Spiel war ein 1:1 im Freundschaftsspiel am 10. August 2010. Dieses eine Ergebnis ist die einzige Begegnung der beiden Nationen in der jüngeren Geschichte, daher ist das Duell in der WM-Gruppenphase selten.

Tabelle



