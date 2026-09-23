UEFA Nations League A - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Das Spiel zwischen der Türkei und Frankreich beginnt am 25. Sept. 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr EST.

Zizou übernimmt bei Frankreich

Die französische Ikone Zinedine Zidane wird unbedingt seine Amtszeit als Nationaltrainer Frankreichs mit einem Sieg gegen eine talentierte türkische Mannschaft in der UEFA Nations League beginnen wollen.

Die Türkei muss die Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft überwinden

Trotz eines Kaders voller bekannter Namen blieb die Türkei bei der Weltmeisterschaft in Amerika hinter den Erwartungen zurück. Ihre beste Leistung zeigte sie erst zum Schluss, als sie die USA in einem bedeutungslosen Spiel besiegte, nachdem das Team bereits ausgeschieden war. In die UEFA Nations League A geht sie nach einem 6:1 über zwei Spiele gegen Ungarn. Ungeschlagen in den letzten neun Heimspielen in der Nations League kann die Türkei selbstbewusst in diese Kampagne gehen.

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Für Frankreich beginnt das Leben nach Didier Deschamps, und wirklich von einem ikonischeren Namen könnte das Team kaum geführt werden. Zinedine Zidane tritt in große Fußstapfen, nachdem Deschamps Frankreich in drei aufeinanderfolgende WM-Endspiele geführt und 2018 das große Turnier gewonnen hatte. Der Aufgabe wird Zidane sich jedoch nicht einschüchtern lassen, schließlich führte er Real Madrid zwischen 2016 und 2018 zu drei Champions-League-Titeln in Folge.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Nur in zwei der sieben Länderspiele der Türkei in diesem Jahr trafen beide Teams.

Arda Guler, Spielmacher der Türkei von Real Madrid, kommt in dieser Saison in sieben LaLiga-Einsätzen auf ein Tor und drei Vorlagen.

Arsenals Innenverteidiger William Saliba fehlt Frankreich mit einer Rückenverletzung.

Frankreichs offensiver Mittelfeldspieler Michael Olise kommt in dieser Saison in vier Bundesliga-Einsätzen für Bayern München auf vier Tore und zwei Vorlagen.

Die Türkei kassierte in jedem ihrer letzten vier Spiele vor der 30. Minute ein Gegentor.

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Teamnews & Kader

Für die Türkei von Vincenzo Montella sind derzeit weder Verletzungen noch Sperren verzeichnet, die voraussichtliche Aufstellung muss aber noch bestätigt werden. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch im Kader Frankreichs von Zinedine Zidane gibt es aktuell noch keine bestätigten Details zur Aufstellung. Aurelien Tchouameni fehlt im Kader, da er sich von einer Leistenverletzung erholt, allerdings hat Zidane bestätigt, dass Kylian Mbappe die Mannschaft als Kapitän anführen wird. Weitere Teamnews werden ergänzt, je näher die Partie rückt.

Form

Die Türkei geht mit drei Siegen, zwei Niederlagen und keinem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft, ein positiver Abschluss der Gruppenphase nach Niederlagen gegen Australien (0:2) und Paraguay (0:1). Zuvor hatte das Team Nordmazedonien mit 4:0 und Venezuela mit 2:1 besiegt. In diesen fünf Spielen erzielte die Türkei 11 Tore und kassierte acht.

Frankreich holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:6-Niederlage gegen England im WM-Halbfinale, gefolgt von einer 0:2-Niederlage gegen Spanien im Spiel um Platz drei. Vor diesen Rückschlägen hatte Frankreich Marokko mit 2:0, Paraguay mit 1:0 und Schweden mit 3:0 besiegt. In dieser Serie erzielte das Team zehn Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Teams ist in den jüngsten Duellen relativ ausgeglichen. Das jüngste Aufeinandertreffen endete 1:1, ein Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft in Frankreich im Oktober 2019, während die Türkei das Hinspiel in der Qualifikation zuvor im selben Jahr mit 2:0 gewann. Frankreichs bestes Ergebnis in dieser Serie war ein 4:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel im November 2000. Über die vier verzeichneten Duelle hinweg weist Frankreich die insgesamt bessere Bilanz auf, doch die Türkei hat gezeigt, dass sie mithalten kann, und hat Frankreich im Pflichtspielbetrieb Punkte abgenommen.

Tabelle

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Belgien BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Frankreich FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italien ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Türkei TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

Frankreich steht derzeit auf dem zweiten Platz der Nations-League-A-Gruppe, die Türkei ist Vierter. Dieser Abstand bedeutet, dass Frankreich mit der besseren Ausgangslage in der Tabelle ins Kocaeli-Stadion reist, während die Türkei ein positives Ergebnis braucht, um im Rennen um die Tabellenspitze zu bleiben.