Sunderland gegen AZ Alkmaar: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 1 16. Sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. und AZ Alkmaar werden am 16. September 2026 um 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST) angepfiffen.

Europäischer Fußball kehrt nach Wearside zurück

Sunderland kehrt ins Stadium of Light zurück, um seine Ligaphasen-Kampagne in der UEFA Europa League gegen den niederländischen Klub AZ Alkmaar zu eröffnen. Nach einer schwierigen Niederlage in der Premier League am Wochenende will das Team von Régis Le Bris unter Flutlichtbedingungen neu ansetzen und vor den eigenen Fans früh wichtige Punkte holen. Für AZ Alkmaar bietet die Reise in den Nordosten Englands nach einem Remis in der Liga die Gelegenheit, die eigene europäische Klasse zu unterstreichen und auf dem Kontinent Momentum aufzubauen.

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Der Rückschlag der Black Cats gegen Arsenal

Sunderland geht in die Partie am Mittwoch in dem Versuch, sich von der 0:2-Heimniederlage gegen Arsenal in der Premier League am 4. Spieltag (12. September) zu erholen. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit kassierte Sunderland in der 57. Minute einen Treffer von Bruno Guimarães, bevor ein später Elfmeter von Bukayo Saka den Sieg für die Gäste besiegelte. Das Ergebnis beendete eine ungeschlagene Woche, in der es ein 1:1 bei Brentford und einen 1:0-Sieg im EFL Cup gegen Hull City gegeben hatte.

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Der Punktgewinn der Kaaskoppen im AFAS Stadion

AZ Alkmaar reist nach England, nachdem es am 6. Spieltag der Eredivisie (11. September) zu Hause ein 1:1 gegen Willem II gegeben hatte. Kapitän Jordy Clasie brachte AZ in der 32. Minute in Führung, doch Devin Haen glich in der 81. Minute für Willem II aus. Das Ergebnis folgt auf einen 3:2-Auswärtssieg gegen den SC Heerenveen und hält das Team von Maarten Martens vor dem Start in Europa fest in der oberen Tabellenhälfte der Eredivisie.

Kann Sunderlands Heimpublikum den taktischen Schutzschild von AZ Alkmaar knacken?

Duelle zwischen englischen und niederländischen Teams stehen immer wieder für dynamische taktische Kontraste. Sunderlands physischer Mittelfeldblock und die Energie durch Granit Xhaka und Enzo Le Fée werden AZ' auf Ballbesitz ausgelegtes Aufbauspiel unter der Führung von Jordy Clasie und Calvin Stengs testen. Gleichzeitig wird Brian Brobbey versuchen, Sunderlands Sturmzentrum gegen AZ' Defensivstruktur zu führen. Da am 1. Spieltag maximales Ligaphasen-Momentum auf dem Spiel steht, verspricht das Duell am Mittwoch vom Anpfiff an große Dramatik.

Teamnews & Kader

Regis Le Bris hat seine voraussichtliche Startelf vor diesem Europa-League-Duell noch nicht bestätigt, und der Klub hat bislang keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren veröffentlicht. Weitere Updates zu den Teamnews werden hier ergänzt, sobald sie im Vorfeld des Anpfiffs verfügbar sind.

Bei AZ Alkmaar hat auch Cheftrainer Leeroy Echteld seine Kaderpläne für die Reise nach Wearside noch nicht offengelegt. Zur Gastmannschaft liegen derzeit keine Daten zu Verletzungen oder Sperren vor, und die neuesten Informationen werden hier eingepflegt, sobald sie vorliegen.

Form

Sunderland geht mit einer Bilanz von 2 Siegen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage aus den vergangenen vier Pflichtspielen in diese Partie, wobei der jüngste Auftritt am 5. September in der Premier League mit einem 1:1 gegen Brentford endete. Davor gab es einen 1:0-Sieg gegen Fulham und eine 1:2-Niederlage gegen Ipswich Town. In den vergangenen fünf Spielen einschließlich der Vorbereitung haben die Black Cats fünf Tore erzielt und drei kassiert.

AZ Alkmaar reist in herausragender Form an und hat alle letzten fünf Spiele in der Eredivisie gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Auswärtssieg beim SC Heerenveen am 6. September, nachdem in der Woche zuvor die Go Ahead Eagles mit 5:2 demontiert worden waren. Das Team von Echteld zeigte sich äußerst torhungrig, und seine ungeschlagene Serie reicht bis zum Beginn der Saison zurück.

Direkter Vergleich

Zu früheren Begegnungen zwischen Sunderland und AZ Alkmaar sind keine Daten zum direkten Vergleich verfügbar. Diese Partie markiert auf europäischer Ebene ein neues Kapitel zwischen den beiden Klubs.